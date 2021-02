Le plastique biodégradable peut ne pas se dégrader aussi rapidement que prévu

Avez-vous acheté un produit au supermarché qui prétend avoir un emballage à base de plantes ou biodégradable? Vous pensez peut-être que vous faites une faveur à l’environnement. Mais les fabricants de bioplastiques ont exhorté les consommateurs à vérifier ce qui est écrit sur l’emballage, car il n’est peut-être pas aussi biodégradable que vous le pensez.

Il est de plus en plus courant de voir des plastiques décrits comme biodégradables ou compostables, mais cela ne signifie pas que vous pouvez être insouciant quant à la façon dont vous vous en débarrassez.

«Quand j’entends les mots biodégradable – pour moi – ce sera comme une pomme qui va disparaître en quelques semaines», déclare le scientifique marin Imogen Napper.

Napper a testé pour voir comment une gamme de différents sacs en plastique se dégraderait dans différents environnements.

«Nous les avons enterrés dans le sol, nous les avons submergés dans la mer, nous les avons suspendus à l’extérieur», dit-elle. «Tous les sacs n’ont pas complètement disparu dans tous les environnements. Nous avions des sacs biodégradables qui ont disparu dans l’océan mais pas nécessairement dans le sol et notre étude a montré qu’après trois ans, la majorité de ces sacs pouvaient encore contenir un sac plein de courses. «

Mais les dirigeants de l’industrie des bioplastiques soulignent que les sacs n’étaient pas réellement biodégradables.

L’un d’eux a été déclaré biodégradable, mais ce n’était pas le cas.

«L’autre était correctement étiqueté comme étant compostable», déclare Hasso von Pogrell, directeur général, European Bioplastics. « Cela a en fait très bien fonctionné et s’est même biodégradé dans l’eau et dans le sol même s’il n’était certifié biodégradable que dans une installation de compostage. »

Et c’est une différence clé: compostable et biodégradable ne sont pas les mêmes.

«Ces sacs doivent souvent aller dans un endroit vraiment spécifique pour se décomposer; cela pourrait être un composteur industriel où il y a une chaleur élevée, une humidité élevée pour se décomposer complètement», explique Napper.

Certains d’entre nous ont la possibilité de mettre les déchets alimentaires dans une poubelle spéciale que le conseil récupère.

Mais dans de nombreuses régions, on dit aux habitants de ne rien y mettre d’autre que de la nourriture. Pas de plastique compostable non plus.

«De nombreuses installations de compostage ne savent pas que ces plastiques se biodégradent assez rapidement pour être utilisés avec la nourriture», déclare Hasso von Pogrell. « Donc, pour s’assurer qu’aucun plastique ne pénètre dans leurs installations de compostage, ils disent souvent qu’ils veulent éviter tout plastique. »

Alors, comment pouvons-nous mieux comprendre si ces matériaux vont vraiment se décomposer?

«L’étiquetage serait la première chose à faire et ensuite de comprendre ce que cela signifie réellement», déclare von Pogrell. « Le label de semis que European Biolplastics possède et les deux labels que possèdent les certificateurs, mais cela n’exclut pas la possibilité que les gens aient également abusé de ce label. »

Et une règle d’or doit rester, dit-il:

«Aucun plastique ne doit être jeté dans l’environnement, quelle que soit sa qualité de biodégradation. Aucun plastique n’appartient à la période environnementale.