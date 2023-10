Le plan X de Musk : garder les utilisateurs dans l’ignorance, les nourrir de crottes et regarder les ventes exploser | John Naughton

UNIl y a quelques semaines, à 4 heures du matin, Ryan Carson, un jeune militant pour la justice sociale, était assis avec sa petite amie à l’arrêt de bus B38 sur Lafayette Avenue et Malcolm X Boulevard à New York. Ils rentraient chez eux après une fête de mariage. Carson a été soudainement abordé par un inconnu agressif qui lui a demandé : « Qu’est-ce que tu regardes, bordel ? » puis l’a poignardé à mort.

Le meurtre a été filmé par une caméra de surveillance, dont la vidéo est parvenue, d’une manière ou d’une autre, au commissariat. Poste de New York puis sur Internet, où il a été récupéré sur X, anciennement Twitter, par l’un des prolifiques « shitposters » du réseau social (ceux que le propriétaire de X, Elon Musk, appelle « créateurs »). Cet individu en particulier est spécialisé dans les incidents incendiaires du monde entier et publie plusieurs fois par jour pour un peu moins d’un million de followers.

Dave Lee, un chroniqueur de Bloomberg qui vit dans le même quartier de New York que la victime, ne suit pas ce shitposter, mais les algorithmes de la plateforme ont fait en sorte qu’il ait vu la vidéo. Le téléchargeur avait ajouté un commentaire incendiaire sur le travail de Carson en matière de politique publique : «comme si d’une manière ou d’une autre cela avait conduit à ce moment, comme s’il l’avait prévu», a noté Lee.

« Alors que je prenais le métro pour rentrer à Bedford-Stuyvesant », a écrit Lee, « j’ai regardé la vidéo enregistrer 1 million de vues, puis 2 millions. Haut Haut haut. Des réponses dégoûtantes affluent par milliers : c’est ce que vous obtenez en soutenant des politiques éveillées ; aurait dû porter une arme à feu; ça a l’air prévu. Au moment où je suis rentré chez moi, j’avais supprimé l’application de mon téléphone.

Bienvenue sur les réseaux sociaux, à la manière de Musk. Lorsqu’il a acheté pour la première fois ce qui était alors Twitter, l’image qui lui est venue à l’esprit était celle d’une horloge délicate offerte à un singe. Cela s’est avéré être un euphémisme. Dans son désespoir de trouver un moyen de faire en sorte que la plateforme génère suffisamment de revenus pour rembourser la dette qu’il a contractée pour l’acheter, Musk est devenu un singe plutôt malin. Entre autres choses, il a licencié la moitié du personnel (y compris un grand nombre de ceux qui étaient responsables de la modération du contenu), a aliéné les annonceurs, a commencé à facturer l’accès premium – et a institué en juillet «paiements des créateurs pour certains comptes», dont beaucoup comptaient des centaines de milliers d’abonnés (et comprenaient certains des utilisateurs préférés de Musk). Le type qui a diffusé le meurtre de Carson pourrait bien en faire partie. Si tel est le cas, Dieu seul sait combien il aurait gagné rien que grâce à ce poste. Mais Musk, oui.

Twitter n’était pas si génial bien avant son acquisition, mais au moins il avait des employés dévoués qui s’efforçaient de réduire la toxicité de ses utilisateurs les plus malveillants. Mais sous Musk, avec ses illusions stupides sur la « liberté d’expression », à peu près tout est permis. À l’heure actuelle, par exemple, il semble truffé de désinformation sur l’invasion brutale d’Israël par le Hamas et de fantasmes inspirés par QAnon sur l’élection présidentielle américaine « volée » de 2020, le rôle de « l’État profond » dans la persécution des insurgés du 6 janvier, théories du complot anti-vax, etc.

De nombreux observateurs sont intrigués par la détermination apparente de Musk à détruire son nouveau jouet coûteux. Comment un multimilliardaire apparemment intelligent peut-il être aussi stupide, se demandent-ils ? Mais ce n’est peut-être pas la bonne question. Et si Musk savait ce qu’il fait – qu’il voit une activité viable dans l’encouragement du shitposting et de l’exploitation des ordures qui en résultent ? C’est en tout cas l’hypothèse intéressante avancée dans un essai envoûtant du politologue Henry Farrell de Johns Hopkinsl’un des mecs les plus pointus du moment.

Il est beaucoup moins coûteux de gérer une entreprise de médias sociaux lorsque vous n’avez pas besoin d’employer des modérateurs pour la maintenir propre et légale.

La métaphore sous-jacente est celle du champignon, un champignon qui prospère en étant conservé dans l’obscurité sous un tas de fumier. Le point de vue de Farrell est que « certaines personnes sont très heureuses d’être maintenues dans le noir, bien fertilisées avec du crot de cheval. Et c’est la base d’un modèle économique. Il ne s’agit pas d’un projet en expansion rapide qui pourrait permettre de rembourser un jour l’énorme fardeau de la dette de Twitter. Mais il peut continuer à produire sa culture de rente, année après année.

C’est essentiellement le modèle économique qui a permis au Le tristement célèbre théoricien du complot Alex Jones deviendra multimillionnaire – du moins jusqu’à ce qu’il soit victime d’une accusation devant les tribunaux américains. Mais pour que Musk réussisse, il doit d’abord s’assurer que tous les utilisateurs de la plateforme sont des champignons. Après tout, il est beaucoup moins coûteux de gérer une entreprise de médias sociaux lorsque vous n’avez pas besoin d’employer des modérateurs pour la maintenir propre et légale. Mais pour que cela se produise, il doit chasser tous les idiots sérieux qui travaillent dans l’illusion pathétique selon laquelle être sur X est en quelque sorte essentiel au bien-être ou à la rentabilité de leurs organisations.

Pensez, par exemple, à la liste interminable d’événements publics, conférences, présentations, conférences et autres qui s’ouvrent avec l’organisateur, après avoir expliqué les modalités d’évacuation des lieux en cas d’incendie, puis dévoile brillamment le hashtag X sous lequel il doit tweeter. ce qu’on appelle en riant leurs pensées. Ils ne savent pas qu’en agissant ainsi, ils contribuent à contrecarrer la stratégie commerciale de Musk. Ce qui pourrait peut-être aider à apaiser leur conscience quant à l’utilisation d’une plateforme, même si cela permet aux gens de profiter de la viralité des meurtres insensés.

