Le plan Truss n’est pas suffisant pour sauver les plus pauvres de la précarité énergétique cet hiver, selon des organisations caritatives

Le gel des prix de l’énergie de Liz Truss ne suffira pas à éviter que 2,2 millions de familles ne soient contraintes à la précarité énergétique cet hiver, ont averti des organisations caritatives.

Une limite de 2 500 £ sur les factures énergétiques domestiques moyennes pour les deux prochaines années laissera encore les coûts presque le double du niveau de l’hiver dernier, portant un “coup de grâce” à de nombreux ménages, a déclaré la Fondation anti-pauvreté Joseph Rowntree.

Il y a eu des appels à une aide plus ciblée pour les plus vulnérables, y compris les personnes à très faible revenu, les personnes âgées et les personnes handicapées qui ont besoin d’une alimentation 24 heures sur 24 pour l’équipement médical.

Citizens Advice a appelé à des mesures pour s’assurer que les entreprises énergétiques ne poursuivent pas leurs clients pour des dettes ou n’obligent pas les gens à utiliser des compteurs à prépaiement s’ils ont du mal à payer leurs factures à temps cet hiver.

La directrice générale de l’organisme de bienfaisance, Dame Clare Moriarty, a déclaré que l’annonce de Mme Truss serait “un énorme soulagement pour des millions de personnes”.

Mais elle a ajouté : « Les factures énergétiques sont toujours très élevées. Un gel ne suffira peut-être pas à inverser la tendance dévastatrice des personnes qui viennent nous voir parce qu’elles n’ont plus de nourriture ou qu’elles ne peuvent pas faire le plein d’essence et d’électricité.

“Le gouvernement doit se tenir prêt à fournir davantage de soutien aux personnes au plus fort de cette crise.”

National Energy Action a déclaré que le package de Mme Truss réduira les factures de 24 millions de ménages et évitera à 2 millions de plonger dans la pauvreté énergétique. Mais le directeur général Adam Scorer a déclaré que le nombre de ménages en situation de précarité énergétique devrait néanmoins passer de 4,5 millions à 6,7 millions de ménages, plutôt que les 8,9 millions prévus si aucune aide n’avait été offerte.

“Même avec ce gel des prix, la facture moyenne a doublé en un an”, a déclaré M. Scorer.

« Le nouveau gouvernement ne doit pas oublier que les plus vulnérables ont besoin d’un soutien ciblé.

“Ceux qui consomment plus d’énergie chez eux en raison de problèmes de santé, les personnes âgées et les personnes à très faible revenu ont besoin d’une aide supplémentaire pour ne pas avoir à rationner leur consommation, ce qui met leur santé physique et mentale en danger. Ceux des compteurs à prépaiement ne doivent pas non plus être oubliés. Ils bénéficieraient d’un taux inférieur ou d’un allègement supplémentaire des énormes charges permanentes.

L’économiste en chef du JRF, Rebecca McDonald, a déclaré que le chancelier Kwasi Kwarteng devrait annoncer un soutien ciblé supplémentaire pour les plus vulnérables dans son budget d’urgence plus tard ce mois-ci, afin de rassurer sur le fait qu’une aide sera offerte après la fin du programme de paiements directs de Rishi Sunak en avril.

“Les ménages en difficulté sont désormais rassurés, mais ils restent dans l’ignorance de leur sécurité au-delà d’avril”, a déclaré Mme McDonald. “Les gens sont déjà incapables de payer une série de factures, donc, même après l’annonce d’aujourd’hui, l’incapacité d’offrir un soutien ciblé supplémentaire sera ressentie comme un coup dur pour les millions de personnes angoissées par leurs finances.”

Justina Miltienyte du site Web des prix de l’énergie Uswitch.coma déclaré que même après le gel des prix et le paiement direct de 400 £, les ménages pourraient encore payer en moyenne 237 £ de plus pour l’énergie au cours des trois mois les plus froids de cette année que l’année dernière.

“Au milieu de la consolation, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas encore tirés d’affaire”, a-t-elle déclaré. “Même si les taux ne sont pas aussi élevés qu’ils allaient l’être, les ménages seront toujours confrontés à un hiver extrêmement difficile.”

Une nouvelle étude commandée par le Money Advice Trust a révélé qu’un adulte britannique sur neuf (11%) a déclaré que ses paiements mensuels avaient déjà été augmentés à un niveau qu’il ne pouvait pas se permettre – avant même les augmentations attendues en octobre.

Une proportion importante des appelants au service National Debtline de l’organisme de bienfaisance – 45%, contre 37% en 2021 – n’a pas assez d’argent pour couvrir les coûts essentiels.

La directrice générale de Trust, Joanna Elson, a déclaré: «Bien que les factures n’atteindront pas des niveaux aussi extrêmes, elles restent élevées et sont encore difficiles à payer pour beaucoup, en particulier les personnes à faible revenu.

“Les prochaines étapes devraient inclure une augmentation des avantages afin qu’ils suivent le rythme de l’inflation et pour Ofgem et les fournisseurs d’énergie afin d’augmenter les protections pour les personnes qui prennent du retard cet hiver.”

Et James Taylor, de l’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées Scope, a déclaré: «Le gel du plafond des prix à deux fois le coût moyen d’il y a un an est un sparadrap sur la douleur financière que connaissent les personnes handicapées.

« Près d’un quart des personnes handicapées déclarent que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs factures. À l’heure actuelle, les personnes handicapées craignent de ne pas pouvoir alimenter les équipements vitaux cet hiver. L’hygiène personnelle et la dignité deviennent des luxes que de nombreuses personnes handicapées ne pourront pas se permettre.

Les syndicats ont déclaré qu’il était “remarquable” que Mme Truss se tourne vers les contribuables pour financer le gel, plutôt que d’imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Le Premier ministre fait payer les mauvaises personnes. Elle aurait dû imposer une taxe sur les bénéfices exceptionnels beaucoup plus importante aux géants pétroliers et gaziers profiteurs. Et elle aurait dû exiger que toutes les entreprises recevant de l’aide pour leurs factures d’énergie s’engagent à ne pas licencier pendant toute la durée de l’aide, afin de protéger les moyens de subsistance.

« Et ce ne sont pas seulement les factures d’énergie qui montent en flèche – elle doit donc faire plus pour aider les familles à passer l’hiver. Cela signifie un véritable plan pour augmenter les salaires, une forte augmentation du crédit universel, des allocations familiales et des pensions, et un déploiement massif d’améliorations domiciliaires pour réduire les factures. Et il est temps de faire en sorte que la vente au détail d’énergie devienne une propriété publique pour s’assurer que cette crise ne se reproduise plus jamais. »

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré : « Il est franchement remarquable que le Premier ministre demande aux travailleurs de payer pour les énormes bénéfices des entreprises énergétiques. L’économie est brisée et les travailleurs verront à travers ce plan pour stimuler à nouveau les profits.