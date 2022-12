Le plan travailliste pour un changement constitutionnel déçoit les partisans de la réforme électorale

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les militants pour la réforme électorale ont appelé les travaillistes à “rattraper” le soutien public à la représentation proportionnelle, après que Keir Starmer a lancé des propositions de changement constitutionnel qui ne répondaient pas aux préoccupations concernant le système uninominal à un tour.

Le paquet de mesures élaboré par l’ancien Premier ministre Gordon Brown prévoit le remplacement de la Chambre des Lords par une deuxième chambre démocratiquement élue, et la dévolution des pouvoirs de Westminster et Whitehall aux communautés locales.

Sir Keir a déclaré que les changements étaient “capables d’être mis en œuvre dans les cinq premières années d’un gouvernement travailliste”, mais a déclaré qu’une consultation serait menée avant toute décision quant à savoir s’ils figureront dans le manifeste pour les élections de 2024.

Mais l’Electoral Reform Society a déclaré que l’incapacité d’offrir une représentation proportionnelle pour les élections de Westminster était “un trou flagrant” dans le paquet de M. Brown.

Et le député travailliste Clive Lewis – un ancien membre du cabinet fantôme – a déclaré : « Une reconnaissance bienvenue dans le rapport Brown est que des millions de personnes se sentent « négligées, ignorées et invisibles ». Bref, démuni.

« La base de toute démocratie est la capacité d’être entendu. Cela commence par un système électoral où les votes comptent également – ​​RP.

La conférence annuelle du Labour en septembre a voté pour que le parti soutienne la représentation proportionnelle aux élections de Westminster, mais Sir Keir a exclu son inclusion dans le manifeste, déclarant: “Ce n’est pas une priorité pour moi.”

Un porte-parole principal du leader travailliste a déclaré que les relations publiques n’entraient pas dans le cadre de la commission de deux ans sur l’avenir du Royaume-Uni dirigée par M. Brown, car “Keir pense que c’est une distraction complète des véritables défis de notre politique et de notre économie”. .

Principales caractéristiques du package Brown inclus :

– Le remplacement de la Chambre des Lords « indéfendable » par une nouvelle assemblée démocratique des nations et des régions.

– La création de 288 “nouveaux clusters économiques” pour favoriser la création d’emplois dans les territoires, la plupart en dehors de Londres.

– De nouveaux pouvoirs pour les collectivités locales sur les compétences, les transports, la planification et la culture et des pouvoirs supplémentaires pour les administrations décentralisées en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

– Le transfert de 50 000 emplois de la fonction publique hors de Londres.

– Un nouveau commissaire anti-corruption “puissant” et l’interdiction de la plupart des seconds emplois pour les députés.

S’exprimant lors du lancement de son rapport à Leeds, M. Brown a déclaré que ses propositions offraient “le plus grand transfert de pouvoir hors de Westminster et Whitehall… que notre pays ait connu”.

Sir Keir a précisé que les modifications constitutionnelles envisagées étaient en partie une réponse au mécontentement qui a conduit le référendum de 2016 à quitter l’Union européenne.

Bien qu’il soit un partisan de Remain, Starmer a déclaré qu’il sympathisait avec les sentiments de ceux qui ont voté pour quitter l’UE.

“Ils voulaient plus de contrôle sur leur vie, plus de contrôle sur leur pays”, a-t-il déclaré.

“Ils voulaient créer des opportunités pour la prochaine génération – construire des communautés dont ils se sentaient fiers, avoir des services publics sur lesquels ils pouvaient compter.”

Les députés pro-européens ont déclaré qu’ils acceptaient l’analyse de Sir Keir selon laquelle l’amélioration de l’accord sur le Brexit doit être la priorité du parti, et non l’annulation du retrait de l’UE.

Stella Creasy, présidente du Mouvement ouvrier pour l’Europe, a déclaré L’indépendant: “La réalité brutale est que notre réputation en Europe a été saccagée ces dernières années et il n’y a aucune envie de leur part d’en parler. Nous nous concentrons maintenant sur ce que nous pouvons faire pour reconstruire cette relation.

Alors que les entreprises britanniques abandonnent le commerce avec l’UE en raison de la bureaucratie introduite par l’accord de Boris Johnson, elle a déclaré que la priorité était de réduire les dommages causés par le Brexit, ajoutant : “Plus d’incertitude n’aidera personne”.

Afin de construire un avenir que le pays mérite, la Grande-Bretagne a besoin de changements impliquant “des normes plus élevées dans la vie publique, une plus grande répartition du pouvoir et des opportunités et une meilleure croissance économique”, a déclaré Sir Keir.

“Plus besoin de se regarder le nombril ou de se tourner vers l’intérieur. Plus haut, plus large, mieux – c’est ainsi que la Grande-Bretagne doit viser »,

Son homologue travailliste Peter Mandelson a averti que la réforme de la Chambre des lords ne serait pas «rapide, indolore ou simple».

Sans consensus entre les partis, Sir Keir risque d’être “emporté dans une sorte de bourbier de désaccord [which would] absorber des hectares de temps et d’énergie, ce que, franchement, un gouvernement travailliste ferait mieux de consacrer à d’autres priorités et à d’autres besoins du pays », a déclaré l’ancien ministre du Cabinet à BBC2. Newsnight.

La Campagne travailliste pour la réforme électorale a déclaré que les propositions de M. Brown étaient “une reconnaissance bienvenue que notre politique ne fonctionne pas et que la démocratie doit être au cœur des plans du Labour”.

Mais ils ont ajouté : « La réforme ne restaurera la confiance dans la politique que si chacun sait que son vote compte. Cela signifie une représentation proportionnelle pour les élections générales.

Citant une enquête récente qui a révélé que 54% soutiennent la RP et moins d’un sur huit s’y opposent, le groupe a déclaré: «Les sondages montrent que la plupart du public souhaite une réforme électorale – encore plus qu’une réforme des Lords.

« Les gens à travers le pays en ont assez des gouvernements qui ne les représentent pas et ne travaillent clairement pas pour eux. Il est temps que Westminster nous rattrape.

L’ancien chef de la politique du Labour, David Ward, qui a déposé la motion réussie sur les relations publiques lors de la conférence, a déclaré au site Web LabourList: “Les relations publiques pour les élections générales sont essentielles pour offrir un Royaume-Uni plus démocratique, égal et uni.”

Et le groupe de réflexion de gauche Compass a déclaré: «De deux manières essentielles, les propositions de Brown sont insuffisantes – en omettant d’impliquer les citoyens dans la conception d’une nouvelle démocratie dès le départ et en négligeant l’un des changements structurels les plus importants dont ce pays a besoin pour répondre aux défis. du gouvernement du 21e siècle : la représentation proportionnelle.

“Ces deux engagements signifieraient à la fois une plus grande légitimité et une plus grande longévité pour les propositions de Brown.”