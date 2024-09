Le plan tarifaire de Trump réduirait de près d’un demi-point l’économie canadienne, selon les prévisions américaines

Quel effet exactement les plans tarifaires de Donald Trump auraient-ils sur le Canada ? Un important groupe de réflexion de Washington a une réponse – et elle n’est pas jolie.

L’Institut Peterson d’économie internationale a publié jeudi un vaste rapport évaluant l’effet que les politiques de Trump pourraient avoir sur différents pays.

Il pèse l’appel du candidat républicain à la présidentielle en faveur d’un tarif minimum de 10 pour cent sur toutes les importations mondiales, le déportation massive des travailleurs sans papiers et ses désir déclaré avoir plus de pouvoir sur la fixation des taux d’intérêt.

Après son élection en 2016, Trump « a, dans l’ensemble, tenu ses promesses de campagne nationalistes et protectionnistes en matière de politique commerciale et d’immigration », indique le document, co-écrit par trois chercheurs de l’institut.

« La teneur de ces [2024] politiques et la capacité de Trump à tenir ses promesses justifient l’analyse de leur impact potentiel. »

Le gouvernement canadien s’inquiète particulièrement des tarifs douaniers. C’est même arrivé pourparlers informels avec l’entourage de Trump sur la manière de les éviter s’il retrouve la présidence.

Le groupe de réflexion a tenté de mesurer leur effet transfrontalier. Les conclusions comportent quelques réserves, mais voici l’essentiel concernant les tarifs : 0,4 pour cent de l’économie canadienne disparaîtrait immédiatement, l’effet durerait des années et l’emploi chuterait de près de 0,75 pour cent, avec une perte pouvant atteindre 60 milliards de dollars américains. au cours des trois premières années.

« La dépendance du Canada et du Mexique à l’égard du marché américain est clairement démontrée [here] », indique le rapport.

Mais ces politiques n’aideraient pas non plus les États-Unis, affirme-t-on. En fait, les droits de douane causeraient plus de dommages économiques aux États-Unis, en dollars totaux, qu’à quiconque, conclut le rapport.

Le Peterson Institute est bien connu et souvent cité dans les cercles politiques de Washington, auprès d’analystes respectés, même s’ils ont généralement une opinion générale. pro-commerce tendance anti-tarifaire.

« Une monnaie d’échange »

Voici maintenant quelques mises en garde.

Les politiques tarifaires de Trump sont terriblement mal définies. Il n’a pas précisé quels produits pourraient être soumis ou exemptés, ni quel mécanisme il utiliserait pour les imposer, bien que ses partisans soutiennent que droit existant lui permet de les mettre en place.

Ce flou est peut-être intentionnel.

Les prévisions de l’Institut Peterson indiquent que les tarifs douaniers imposés par Trump frapperaient le plus durement le Canada et le Mexique, éliminant, dans le cas du Canada, près de 0,4 pour cent du PIB. Mais le Canada pourrait y gagner par d’autres moyens. (Institut Peterson pour l’économie internationale)

Un chef de l’équipe de transition présidentielle de Trump a déclaré qu’il imposerait des droits de douane sur certaines choses – mais pas sur tout.

L’objectif ici est double, a déclaré Howard Lutnick, coprésident de l’équipe, à CNBC plus tôt ce mois-ci : ramener certaines industries manufacturières aux États-Unis et utiliser les menaces tarifaires comme levier pour forcer d’autres pays à abandonner leurs propres barrières commerciales.

« Bien sûr, c’est une monnaie d’échange », a déclaré Lutnick, qui est également PDG du géant des services financiers Cantor Fitzgerald, lorsqu’on lui a demandé des détails.

« Lorsque vous vous présentez aux élections, vous faites des déclarations générales, [voters] je vous comprends. » Mais il a ajouté que Trump ne voulait pas vraiment que le prix de tout augmente et considérait les droits de douane comme un outil.

« Tout le monde va négocier avec nous », a déclaré Lutnick.

Trump a menacé lundi d’imposer d’importants droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, ce qui semblerait menacer l’accord commercial nord-américain qu’il a lui-même signé. (Quinn Glabicki/Reuters)

Avantages et inconvénients

Il est facile d’imaginer les demandes auxquelles le Canada pourrait être confronté. Les responsables américains des deux partis se sont plaints du comportement du Canada laitier et pièces automobiles politiques, taxes numériques et dépenses militaires et – sous Trump – pourrait menacer les tarifs douaniers.

Lutnick a fait valoir son point de vue avec un exemple non canadien. Il a déclaré que l’Europe et le Japon imposent d’énormes droits de douane sur les voitures américaines et que Trump peut les menacer de les faire baisser.

Voici une deuxième mise en garde : les propres commentaires publics de Trump suggèrent qu’il pourrait utiliser ces tarifs de manière plus large et moins discriminatoire.

Les produits manufacturés, en particulier, semblent être dans sa ligne de mire. Par exemple, lors d’un événement de campagne cette semaine en Pennsylvanie, Trump a menacé d’imposer des sanctions sur les importations de véhicules agricoles John Deere construits au Mexique et sur les voitures construites au Mexique. Une telle action menacerait l’accord commercial nord-américain.

« Vous feriez mieux de rester dans le Michigan », a déclaré Trump, dans un avertissement aux constructeurs automobiles envisageant de construire des usines au Mexique.

Il existe une troisième et dernière mise en garde concernant les conséquences involontaires des actions de Trump, allant des guerres commerciales potentielles aux effets des expulsions massives.

Les responsables américains se sont plaints, entre autres, des politiques du Canada en matière de produits laitiers et de pièces automobiles et pourraient être confrontés à des droits de douane sous Trump. (Shane Hennessey/CBC)

S’il y a un effet atténuant pour le Canada dans ce rapport, c’est bien celui-là. Le document de Peterson affirme que les autres politiques de Trump nuiraient aux États-Unis et enverraient les investissements ailleurs.

Si elle est adoptée, la déportation massive des travailleurs sans papiers et un plus grand contrôle présidentiel sur le secteur indépendant Réserve fédérale pourrait coûter des milliers de milliards à l’économie américaine, dit-il, l’agriculture et l’industrie manufacturière américaines étant celles qui en souffriront le plus.

Le Canada pourrait même y voir un minuscule bénéfice net pour son économie : le journal affirme que les investissements sortiraient des États-Unis et que l’économie canadienne pourrait même croître de quelques milliards de dollars par an.

« Ironiquement, malgré sa rhétorique ‘faire payer les étrangers’, cet ensemble de mesures cause plus de dégâts à l’économie américaine qu’à toute autre économie dans le monde. Elles se traduisent par une baisse du revenu national américain, une baisse de l’emploi et une inflation plus élevée qu’autrement. » dit le rapport.

« En résumé, alors que Trump promet de ‘faire payer les étrangers’, notre analyse montre que sa politique finira par faire payer le plus aux Américains. »

Il convient de le répéter : tout cela repose sur l’hypothèse que Trump a réellement l’intention, s’il est élu, de faire les choses qu’il prétend vouloir faire.