Le plan tant recherché des démocrates pour réduire les coûts des médicaments est à portée de main

De manière significative, cela limiterait également le montant que les bénéficiaires de Medicare doivent payer de leur poche pour les médicaments à la pharmacie à 2 000 $ par an – un avantage énorme pour les 1,4 million de bénéficiaires qui dépensent plus que cela chaque année, souvent en médicaments pour des maladies graves comme le cancer et sclérose en plaques.

Des prix plus bas feraient une énorme différence dans la vie de personnes comme Catherine Horine, 67 ans, secrétaire à la retraite et receveur pulmonaire de Wheeling, Illinois. Elle vit seule avec un revenu fixe d’environ 24 000 $ par an. Ses frais de médicaments remboursables s’élèvent à environ 6 000 $ par année. Elle puise dans ses économies, craignant de manquer d’argent avant longtemps.

“Il y a deux ans, j’avais 8 000 $ dans le trou”, a-t-elle déclaré. “L’année dernière, j’étais 15 000 $ dans le trou. Je m’attends à être plus cette année, à cause de l’inflation.

Entre 2009 et 2018, le prix moyen a plus que doublé pour un médicament sur ordonnance de marque dans Medicare Part D, le programme qui couvre les produits distribués à la pharmacie, a constaté le Congressional Budget Office. Entre 2019 et 2020, les augmentations de prix ont dépassé l’inflation pour la moitié de tous les médicaments couverts par Medicare, selon une analyse de la Kaiser Family Foundation.