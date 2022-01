Le plan secret de vax de l’ère Trump a donné la priorité aux riches alliés plutôt qu’aux pays pauvres qui en avaient le plus besoin

Un homme reçoit un vaccin contre le coronavirus dans un train destiné à acheminer des vaccins vers des régions reculées d’Afrique du Sud en août 2021. Siphiwe Sibeko/Reuters

Un plan de l’ère Trump a expliqué comment partager les vaccins contre les coronavirus avec d’autres pays, Politique signalé .

Le plan place les alliés politiques avant les pays les plus pauvres pour les dons de vaccins, ont déclaré des responsables.

Les nations plus riches ont été critiquées à plusieurs reprises pour la distribution inéquitable des vaccins.

Un plan secret de distribution de vaccins contre le coronavirus de l’administration Trump a placé des alliés riches comme Israël et Taïwan devant les pays plus pauvres qui avaient besoin de plus d’aide, Politique signalé.

Cinq responsables actuels et anciens ont décrit le document à Politico, affirmant que les responsables de Trump avaient exploré un plan qui donnait la priorité aux pays qu’ils considéraient comme des alliés stratégiques.

L’administration a dressé la liste dans les mois précédant l’autorisation d’utilisation des vaccins contre le coronavirus, a rapporté Politico.

L’équipe de Trump n’a jamais exécuté le plan, car Trump a perdu sa candidature à la réélection et n’était plus en poste au moment où les vaccins étaient largement utilisés.

Les alliés prioritaires dans le document comprenaient Israël, le Canada, Taïwan, la Corée du Sud et certains pays européens, a rapporté Politico.

Certains de ces pays ont été parmi les plus performants au monde pour obtenir eux-mêmes des vaccins.

Les experts de la santé ont souligné à plusieurs reprises le besoin particulier de faire parvenir des vaccins aux pays les plus pauvres pour y renforcer l’immunité.

Les déploiements de vaccins là-bas – en plus d’être plus difficiles sur le plan logistique en premier lieu – ont été considérablement entravés par les pays riches, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, achetant une part disproportionnée de l’approvisionnement mondial.

Politico a demandé à un responsable qui a participé à l’élaboration de la liste s’il y avait des inquiétudes quant à la dépriorisation des nations les plus pauvres. Ils ont répondu « Pas vraiment ».

Le responsable a déclaré que les responsables de Trump pensaient que de nombreux pays identifiés comme des alliés stratégiques pourraient avoir du mal à acheter eux-mêmes les clichés.

Plusieurs catégories

Le document classait les pays en plusieurs catégories. Ceux-ci comprenaient ces alliés stratégiques, puis les pays qui ont aidé à développer des vaccins, puis les pays participant à des programmes mondiaux de partage de vaccins. Un dernier segment comprenait tout le monde.

Paul Mango, l’ancien chef de cabinet adjoint chargé des politiques au ministère de la Santé et des Services sociaux, a déclaré à Politico : « Nous pensions que les catégories elles-mêmes avaient un sens à l’époque. Les pays mal desservis étaient troisièmes sur la liste. »

Il était chargé d’informer la Maison Blanche sur la liste, a rapporté Politico, mais n’a pas été impliqué dans son élaboration.

Des responsables ont déclaré à Politico que la liste tenait également compte de facteurs tels que l’ampleur d’une épidémie à laquelle les pays étaient confrontés. Un responsable a déclaré à Politico que des responsables du département d’État, du Pentagone, de l’USAID et du département de la sécurité intérieure et des experts avaient aidé au processus, sans donner de détails précis.

Passé à Biden

La liste a été transmise au président Joe Biden en 2021, a rapporté Politico, mais a été rejetée.

Un responsable de Biden a déclaré à Politico que l’administration Biden « n’utilise pas la politique de l’administration précédente ou la liste citée pour prendre des décisions de partage de vaccins ».

Un autre responsable de Biden a déclaré à Politico qu’ils organisaient des programmes de distribution de vaccins qui dépendent des besoins et n’avaient aucune « conditions attachées », bien que le système précis n’ait pas été précisé.

