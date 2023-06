Le plan saoudien de réduction de la production de pétrole intervient dans un contexte de pression pour la position régionale

Le tout en quelques jours, et à l’approche d’une visite cette semaine du secrétaire d’État américain Antony Blinken, le royaume a annoncé une réduction volontaire de 1 million de barils de pétrole par jour à partir du mois prochain ; accueilli le président vénézuélien Nicolás Maduro, un adversaire américain, pour une visite officielle ; et devrait accueillir le retour d’une ambassade iranienne à Riyad, la capitale saoudienne, dans une étape majeure vers le renouvellement des relations avec Téhéran.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 1% lundi après la promesse de l’Arabie saoudite ce week-end de réduire la production de brut – au milieu d’une vague de mesures sur la scène mondiale qui s’appuient sur les efforts continus du royaume pour affirmer son influence diplomatique dans la région et au-delà.

La réduction de 10 % de la production de pétrole du pays s’est accompagnée d’une annonce de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, et de ses alliés selon laquelle elle maintiendrait ses objectifs de production tout au long de l’année prochaine, prolongeant la décision d’avril de réduire la production d’un an, jusqu’à fin 2024.

L’année dernière, les pays occidentaux ont accusé l’OPEP et l’Arabie saoudite de se ranger du côté des intérêts russes. L’année dernière, l’administration Biden a déclaré que Riyad avait « contraint » les petits membres de l’OPEP producteurs de pétrole à s’entendre sur des réductions qui augmenteraient les revenus russes et atténueraient le coup des sanctions.

Lundi, l’Iran a brusquement annoncé qu’il rouvrirait son ambassade en Arabie saoudite dès mardi. Deux jours plus tôt, le commandant de la marine iranienne avait annoncé le projet de Téhéran de créer une coalition navale avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et six autres pays. Aucune information n’a été diffusée par les médias saoudiens.

« Je pense que c’est de plus en plus l’Arabie saoudite que Mohammed bin Salman a dit qu’il créerait, et en effet il l’a fait », a déclaré Karen Young, chercheuse principale au Columbia University Center on Global Energy Policy. La prérogative de cette « nouvelle Arabie saoudite active » est de gérer plusieurs dossiers régionaux et mondiaux simultanément.