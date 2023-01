Le plan rwandais pour les migrants illégaux a de nouveau été retardé après que la charité a été autorisée à faire appel de la décision de la Haute Cour

Les VOLS transportant des migrants illégaux vers le Rwanda ont de nouveau été retardés.

Les militants ont reçu le feu vert pour un autre affrontement judiciaire.

Charity Asylum Aid et d’autres personnes ont été autorisées à faire appel de la décision de la Haute Cour Crédit : Alamy

Malgré la décision de la Haute Cour, le stratagème était légal, les organisations caritatives et les particuliers ont été informés qu’ils seraient autorisés à faire appel de la décision devant la Cour d’appel.

Lord Justice Lewis et M. Justice Swift ont accordé l’autorisation de faire appel à un certain nombre de demandeurs individuels et à une association caritative Asylum Aid.

Rishi Sunak s’est engagé à aller de l’avant avec le plan d’envoyer des réfugiés qui viennent au Royaume-Uni sur de petits bateaux vers la nation africaine enclavée.

Aucune date n’a encore été fixée pour l’audience d’appel, qui examinera si le plan est injuste et si les gens seraient en sécurité.

Les ministres affirment que les plans repousseront certaines des 45 000 personnes stupéfiantes qui ont traversé la Manche l’année dernière.

Le gouvernement a déboursé 120 millions de livres sterling pour l’accord, mais les vols ont dû être bloqués l’année dernière après que la Cour européenne des droits de l’homme ait jeté une clé dans les travaux.

Les ministres prévoient également d’infliger une amende de 10 000 £ aux chauffeurs routiers pour chaque personne qu’ils tentent de se faufiler au Royaume-Uni.

Leurs véhicules doivent également répondre à de nouvelles normes plus élevées.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré: “Beaucoup trop de personnes ne sont pas sécurisées.”