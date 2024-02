Le plan pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer chez les personnes sans problèmes de mémoire

Cet été, dans une salle de conférence sombre d’Amsterdam, un panel de scientifiques industriels et universitaires est monté sur scène pour annoncer un projet visant à élargir radicalement la définition de la maladie d’Alzheimer pour inclure des millions de personnes sans problèmes de mémoire.

Les personnes ayant une cognition normale et dont le test est positif pour des niveaux élevés de certaines protéines qui ont été liées à la maladie d’Alzheimer – mais dont il n’a pas été prouvé qu’elles sont à l’origine de la maladie – recevraient un diagnostic de stade 1 de la maladie d’Alzheimer, ont expliqué les membres du panel.

Même avant la fin de la présentation, les participants dans la salle comble faisaient la queue derrière les microphones pour poser des questions, selon la vidéo de l’événement.

«Je suis troublé par cela» Dr Andrea Bozoki, un neurologue de l’Université de Caroline du Nord, a déclaré au panel. “Vous prenez un groupe de personnes qui ne développeront peut-être jamais de démence ou même de déficience cognitive et vous les appelez Stade 1. Cela ne semble pas correspondre.”

Sous La propositiondes dizaines de millions d’Américains ayant une cognition normale seraient testés positifs pour des niveaux anormaux d’amyloïde ou de tau, les deux protéines recherchées par les tests, et la majorité d’entre eux pourrait ne jamais recevoir de diagnostic de démence, études suggérer. Par exemple, un homme de 60 ans dont le test est positif aurait un risque de 23% de développer une démence au cours de sa vie.

Les critiques à l’égard du plan se sont intensifiées depuis qu’il a été dévoilé en juillet au Conférence internationale en présence de 11 000 médecins et scientifiques. Mais le panel, organisé par l’association à but non lucratif Assn. Alzheimer.poursuit son pousser pour étendre le diagnostic aux personnes qui n’ont aucun problème à se souvenir des événements ou du jour où nous sommes – et à convaincre les sceptiques que les symptômes d’Alzheimer ne sont pas nécessaires pour souffrir de la maladie.

Les membres du panel affirment que plus les patients obtiennent de l’aide tôt, plus celle-ci peut être efficace. La disponibilité de nouveaux médicaments pour les patients présentant les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer les a incités à agir maintenant, disent-ils.

Le plan pourrait être approuvé par le comité et publié dans une revue médicale au début de cette année, ont indiqué des responsables de l’association. Une telle décision est susceptible d’avoir une influence : une proposition similaire présentée en 2018 pour aider à orienter la recherche sur les médicaments expérimentaux contre la maladie d’Alzheimer a été rapidement adopté par la Food and Drug Administration et est fréquemment cité par les médecins, les scientifiques et les assureurs maladie.

Les sociétés pharmaceutiques et de tests médicaux qui emploient sept membres du panel de 20 personnes. Au moins sept autres membres du panel sont des universitaires qui reçoivent de l’argent de ces entreprises à des fins de conseil ou de recherche. Les panélistes contactés par le Times ont déclaré que le financement n’avait pas influencé leurs décisions.

Quatre autres scientifiques qui sont des conseillers extérieurs du panel sont des dirigeants d’Eisai et Biogen, fabricants de deux nouveaux médicaments pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, et d’Eli Lilly et Genentech, qui développent des médicaments similaires.

Le Société américaine de gériatrie a qualifié les liens financiers des membres du panel avec l’industrie de « totalement inappropriés ». Dans une analyse de la proposition la société a averti que la proposition pourrait conduire à un surdiagnostic de la maladie d’Alzheimer et soumettre les personnes à des traitements présentant « un bénéfice limité et un potentiel de préjudice élevé ».

D’autres ont déclaré que le plan était au mieux prématuré.

«Je pense qu’il s’agit d’un territoire non testé et inexploré», a déclaré Dr Madhav Thambisetty , chercheur principal à l’Institut national du vieillissement. “Je n’en suis pas à ce stade où je serais en mesure de poser un diagnostic de maladie d’Alzheimer chez une personne dont les fonctions cognitives sont normales, sur la base de la présence d’un seul biomarqueur.”

Un chercheur de l’Université Washington de Saint-Louis travaille sur un test sanguin pour détecter la maladie d’Alzheimer. (Huy Mach / Université de Washington via Associated Press)

Selon la proposition, les personnes sans problèmes de mémoire dont le test est positif à des niveaux anormaux de protéines amyloïdes ou tau seraient classées au stade 1. Elles passeraient au stade 2 si elles commençaient à éprouver des « difficultés neurocomportementales » telles que la dépression, l’anxiété ou l’apathie. des symptômes souvent sans rapport avec la maladie d’Alzheimer, même si la cognition du patient reste inchangée.

Le stade 3 serait destiné aux personnes présentant une déficience cognitive légère, tandis que les stades 4 à 6 décriraient les patients atteints de démence légère, modérée ou sévère.

La décision d’étiqueter davantage d’Américains comme atteints de la maladie d’Alzheimer intervient dans un contexte de déclin qui dure depuis des décennies dans le risque de démence. Les chercheurs ne savent pas pourquoi le risque diminue, mais ils affirment qu’un niveau d’éducation plus élevé, une réduction du tabagisme et un meilleur traitement de l’hypertension artérielle pourraient tous être des facteurs.

Dr Peter Whitehouse, professeur de neurologie à l’Université Case Western Reserve, est l’un des nombreux médecins qui ont noté que le plan pourrait bénéficier à l’Alzheimer’s Assn. puisque la majorité de ses dons proviennent de personnes qui connaissent l’un des 6,7 millions d’Américains vivant actuellement avec la maladie et qui souhaitent aider à trouver un remède. Si davantage d’Américains recevaient un diagnostic de maladie selon la nouvelle définition, les rangs des donneurs potentiels grossiraient, a-t-il déclaré.

“Cela augmente la possibilité qu’un plus grand nombre de personnes veuillent donner de l’argent”, a ajouté Whitehouse.

Le panel a déclaré qu’il proposait les changements maintenant parce que la FDA a approuvé deux médicaments – Leqembi d’Eisai et Aduhelm de Biogen – pour les patients aux premiers stades du déclin de la mémoire. Bien qu’une étude sur les effets du Leqembi sur des personnes asymptomatiques ait commencé, il n’existe actuellement aucune preuve que son administration à des personnes sans déficience cognitive puisse réduire le risque de démence ou retarder l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Une autre raison de ce changement, a indiqué le panel, était la disponibilité de nouveaux tests sanguins qui font un « excellent » travail de détection des niveaux anormaux d’amyloïde et de tau dans le cerveau. Les analyses de sang sont plus faciles et moins invasives que les TEP et ponctions lombaires qui ont traditionnellement été utilisés pour mesurer les niveaux de protéines liées à la maladie d’Alzheimer.

“Le but de cette initiative est de faire progresser la science de la détection précoce et du traitement”, a déclaré un membre du panel. Maria Carrillo, le directeur scientifique de l’Alzheimer Assn. « Afin de prévenir la démence, nous devons détecter et traiter la maladie avant l’apparition des symptômes. »

Thambisetty et d’autres médecins notent également que le plan ne répond pas aux graves préoccupations bioéthiques liées au dépistage des signes de la maladie d’Alzheimer sur des personnes en bonne santé.

Les personnes sans problèmes de mémoire qui apprennent qu’elles sont positives à des niveaux anormaux de protéines amyloïdes ou tau peuvent souffrir de dépression, d’anxiété et de pensées suicidaires. des études ont trouvé.

Un médecin montre les résultats d’un TEP provenant d’une étude sur la maladie d’Alzheimer menée dans un hôpital de Washington. (Evan Vucci / Presse associée)

Un test positif peut également entraîner une discrimination de la part des employeurs et des entreprises proposant des assurances vie, invalidité et dépendance. Ce risque est si réel que les personnes sans problèmes de mémoire qui se portent volontaires pour un essai clinique en cours qui nécessite un test amyloïde, il est conseillé d’envisager de souscrire toute assurance qu’ils envisagent avant de passer le test.

“Il s’agit d’une zone grise sur le plan éthique”, a déclaré Thambisetty à propos des tests sur des personnes cognitivement normales. « De nombreuses questions restent sans réponse. »

Ajoutée Dr Éric Widera , gériatre à l’UC San Francisco : « Si quelqu’un est testé positif à l’amyloïde et qu’il est pilote d’avion, doit-il le divulguer aux compagnies aériennes ? Ils ne posent pas ces questions.

De telles préoccupations ont conduit les membres du panel à réviser le projet pour dire qu’ils ne préconisaient pas encore des tests « de routine » pour les personnes sans problèmes de mémoire. Et Dr Clifford R. Jack Jr.radiologue à la clinique Mayo qui dirige le panel, a déclaré au Times que la proposition n’était pas un manuel d’instructions pour guider les médecins dans l’évaluation, le diagnostic et le traitement de leurs patients.

« Faut-il diagnostiquer la maladie d’Alzheimer chez les personnes asymptomatiques ? La réponse est non », a déclaré Jack.

Les changements n’ont pas rassuré les sceptiques.

Widera a souligné qu’en vertu du plan révisé, une personne saine dont le test est positif pour un biomarqueur de la maladie d’Alzheimer ne serait pas considérée comme « à risque » de contracter la maladie car, de l’avis du comité, elle en est déjà atteinte.

« Ils redéfinissent ce que signifie être atteint de la maladie d’Alzheimer », a-t-il déclaré. « Il n’est plus nécessaire d’avoir des troubles cognitifs pour avoir cette maladie. Vous avez juste besoin d’un test sanguin positif.

Ils redéfinissent ce que signifie être atteint de la maladie d’Alzheimer. — Dr Eric Widera, gériatre à l’UC San Francisco

Cela pourrait amener les médecins à prescrire les nouveaux médicaments à des personnes sans problèmes de mémoire, a déclaré Widera.

En effet, l’intérêt pour les tests de protéines liées à la maladie d’Alzheimer a explosé après que la FDA a approuvé de manière controversée Aduhelm et Leqembi, qui réduisent les niveaux d’amyloïde dans le cerveau.

L’hypothèse est que la détection précoce de l’amyloïde et son élimination pourraient éviter des lésions cérébrales irréversibles. Mais jusqu’à présent, les chercheurs ont n’a pas réussi à démontrer qu’une accumulation d’amyloïde provoque la démence – ou que son élimination atténue les symptômes.

La FDA est allée à l’encontre de l’avis de son comité consultatif indépendant et a donné son feu vert à Aduhelm de Biogen en 2021, même s’il y avait un manque de preuves démontrant qu’il réduisait le déclin cognitif. UN Enquête du Congrès a découvert plus tard que les dirigeants de Biogen avaient rencontré des responsables de la FDA – y compris le Dr Billy Dunn, chef du bureau des neurosciences – des dizaines de fois et avaient collaboré de manière inappropriée sur un document réglementaire clé. Dunn n’a pas répondu aux questions du Times.

La FDA a approuvé le deuxième médicament, le Leqembi d’Eisai, en juillet après qu’une étude ait montré qu’il pouvait ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer chez les personnes souffrant de troubles cognitifs légers de moins d’un demi-point sur une échelle de 18 points, une découverte qui certains médecins doutent serait perceptible par les patients ou leurs familles.

L’agence exige que les deux médicaments portent des avertissements indiquant qu’ils peuvent provoquer des saignements ou un gonflement du cerveau potentiellement mortels.