Vodafone Idea (Vi) a introduit un nouveau plan postpayé RedX Family avec un tarif de Rs 1 348 par mois. Le dernier plan postpayé peut être partagé entre deux membres, où les deux peuvent profiter d’appels d’itinérance locaux, STD et nationaux illimités ainsi que jusqu’à 100 SMS par mois. Les autres avantages comprennent l’accès aux salons des aéroports internationaux et nationaux sans frais supplémentaires (quatre fois par an). Le plan de la famille Rs 1348 REDX s’associe à d’autres offres familiales existantes d’une valeur de Rs 999, Rs 799, Rs 649, respectivement. Le dernier plan postpayé Vi semble être disponible dans certains cercles en Inde qui incluent le cercle Uttar Pradesh East. La société de télécommunications pourrait étendre le plan postpayé familial à d’autres régions de l’Inde dans les mois à venir.

Le membre principal du plan postpayé Rs 1348 RedX Family de Vi bénéficiera également d’un an d’abonnement à Netflix (d’une valeur de 5988 Rs par an), Amazon Prime (d’une valeur de 999 Rs par an) et ZEE5. Selon les informations sur le site Web de Vi et repérées pour la première fois par OnlyTech, le membre principal bénéficiera de données Internet mobiles «illimitées», tandis que le membre secondaire recevra une allocation de données à haut débit de 30 Go. Les données supplémentaires pour l’utilisateur secondaire sont facturables à 20 Rs par Go. Il existe également un transfert de données jusqu’à 50 Go pour la connexion secondaire.

Autre que le plan postpayé Rs 1,348 REDX Family, Vi a un plan Rs 649 qui permet également le partage entre deux membres. Avec le Rs 649, les deux membres peuvent profiter d’appels locaux et STD illimités avec 100 SMS par mois. Cependant, en termes de données, le membre principal obtient 50 Go de données mobiles tandis que le membre secondaire obtient 30 Go. Le plan comprend également le transfert de données et d’autres avantages comme un an d’accès à Vi Movies & TV pour les deux. Alors que le membre principal obtient en outre un abonnement d’un an à Netflix et Amazon Prime.