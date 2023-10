Depuis hier (17 octobre), les nouveaux comptes non vérifiés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines doivent souscrire à un abonnement annuel de 1 $ pour pouvoir publier et interagir avec d’autres publications sur X, selon la page Support du site.

« Ce nouveau test a été développé pour renforcer nos efforts déjà fructueux visant à réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des robots, tout en équilibrant l’accessibilité de la plateforme avec le petit montant des frais. Ce n’est pas une source de profit », a déclaré l’entreprise. a déclaré dans son article de blog du 17 octobrepublié quelques heures après que le magazine Fortune ait cassé l’histoire.

Les nouveaux utilisateurs qui se désabonnent seront limités aux actions « lecture seule » : lire des articles, regarder des vidéos et suivre des comptes. Pour quoi que ce soit d’autre – publier, retweeter, tweeter des citations, répondre, ajouter des favoris, etc. – ils doivent choisir entre l’un des trois forfaits suivants : les frais de 1 $, le X Premium plan (environ 11 $ pour iOS et Android et 8 $ pour les utilisateurs Web), qui donne aux utilisateurs accès à l’édition et à l’annulation des tweets, ou au 1 000 $ par mois Organisations vérifiées plan.

Citable : le plan de Musk pour arrêter les robots

« Lisez gratuitement, mais 1 $/an pour écrire. C’est le seul moyen de combattre les robots sans bloquer les vrais utilisateurs. Cela n’arrêtera pas complètement les robots, mais il sera 1 000 fois plus difficile de manipuler la plateforme. —Elon Musk dans un article du 17 octobre sur X

Comment l’abonnement à 1 $ de X arrêtera-t-il les robots ?

En septembre, Musk a lancé l’idée de facturer à tous les utilisateurs une somme modique lors d’une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

À l’époque, Musk avait justifié cette décision en affirmant que la création des robots ne coûtait « qu’une fraction d’un centime » et que le fait d’augmenter le coût d’un compte à « quelques dollars ou quelque chose du genre » pourrait décourager les opérateurs du logiciel. le Guardian a rapporté. « De plus, chaque fois qu’un créateur de robot voulait créer un autre robot, il avait besoin d’un autre nouveau moyen de paiement », a ajouté Musk.

Mais d’un autre côté, cela pourrait aussi devenir un obstacle pour les humains. La taxe, aussi minime soit-elle, pourrait aliéner plusieurs populations comme les jeunes et ceux qui n’ont pas de compte bancaire.

L’abonnement à 1 $ X concerne-t-il vraiment les robots ?

Certains pensent que facturer des comptes humains individuels a moins à voir avec la limitation de l’activité des robots sur la plateforme de microblogging (plusieurs robots déjà payer pour les badges de vérification) et plus encore pour rassembler du fourrage pour Musk ambitions « tout ce qui est application ».

Un utilisateur a laissé entendre que c’était un moyen de se rassembler informations d’identification de carte de crédit—des informations que l’entreprise pourrait probablement tirer parti pour les services financiers et les offres de commerce électronique à une date ultérieure, a souligné un autre. Un autre encore est intervenu pour affirmer que Musk on ne peut pas faire confiance pour stocker les informations de carte de crédit en toute sécurité. Un rapport récent a effectivement signalé l’une des autres sociétés de Musk, Tesla, pour des problèmes de confidentialité des données.

Encore une chose : X a besoin d’un « moteur de profit »

X, anciennement Twitter, ne s’en sort pas très bien : il a du mal à empêcher le nombre d’utilisateurs et l’engagement de baisser. Et il doit compenser son chute des revenus publicitairespaye son Une dette de 13 milliards de dollarset pied n’importe quel factures impayées.

Mais l’avenir est prometteur, a déclaré la PDG Linda Yaccarino dans un entretien le mois dernier, fixant 2024 comme l’année où X deviendra rentable. Elle a déclaré que les revenus publicitaires augmentaient déjà et que d’autres mesures de réduction des coûts (lire : licenciements sur licenciements) s’avèrent payants.