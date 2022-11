Le plan Netflix a empêché “Glass Onion” de gagner des millions de plus au box-office

Netflix a probablement laissé des centaines de millions de dollars sur la table en ne gardant pas “Glass Onion” de Rian Johnson dans les salles.

La suite de “Knives Out” acclamé par la critique de Johnson a ouvert ses portes dans près de 700 salles, la plus grande sortie de tous les films originaux de Netflix à ce jour, mercredi dernier avant le week-end de Thanksgiving. “Glass Onion” quitte les salles mardi. Il arrivera sur Netflix le 23 décembre.

Le film a attiré environ 13 à 15 millions de dollars pendant les cinq jours, une ouverture solide pour un film sorti dans un nombre limité de salles.

Les analystes du box-office, cependant, disent que ce chiffre aurait pu être beaucoup plus élevé si Netflix avait opté pour une large diffusion traditionnelle de 2 000 à 4 000 salles. La diffusion tronquée de “Glass Onion” a également incité les initiés de l’industrie à remettre en question la stratégie de sortie en salles du streamer. Netflix est revenu sur ses politiques précédentes, notamment en ajoutant une option d’abonnement financée par la publicité, ce qui a conduit beaucoup à se demander si l’entreprise devrait repenser sa résistance au modèle traditionnel de sortie de films hollywoodiens alors qu’elle cherche de nouvelles façons d’augmenter ses revenus.

“Avec une large diffusion traditionnelle, une diffusion sur écran premium et une campagne marketing complète, je pense que” Glass Onion “aurait pu générer au moins 50 à 60 millions de dollars pour diriger l’ensemble du marché”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Au lieu de cela, “Black Panther: Wakanda Forever” de Disney et Marvel Studio a continué à dominer le box-office, totalisant 45,9 millions de dollars de ventes de billets nationaux pendant le week-end régulier de trois jours et 64 millions de dollars pour la période de vacances de cinq jours.

Netflix a refusé de fournir des reçus au box-office pour le film, rompant avec les procédures standard auxquelles les autres studios adhèrent chaque week-end, il est donc difficile de savoir ce que “Glass Onion” a généré dans les ventes de billets vendredi, samedi et dimanche.

Mais en 2019, “Knives Out” a récolté 312 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement 40 millions de dollars. La performance du premier film au box-office a suscité des questions sur la raison pour laquelle Netflix a limité la sortie de “Glass Onion” à une semaine seulement dans un nombre limité de salles. Après tout, le streamer aurait déboursé 400 millions de dollars pour les droits de deux suites.

Les analystes du box-office prédisent que le film aurait pu rapporter plus de 200 millions de dollars de ventes de billets avant la fin de sa diffusion s’il avait bénéficié d’une sortie mondiale plus large.

“C’est exactement le genre de films que les adultes veulent voir en salles en ce moment”, a déclaré Robbins. “L’élément familial a fait de ‘Knives Out’ une sortie parfaite pour Thanksgiving pour le public à travers le pays il y a trois ans. Le retour de Daniel Craig en tant que Benoit Blanc, la narration pointue de Rian Johnson et une autre série de critiques positives pour ‘Glass Onion’ s’appuient sur l’excellent la bonne volonté du film précédent alors que cette demi-suite récolte des fruits, mais elle aurait sans doute pu en faire encore plus.”

Le bouche à oreille a été un facteur déterminant dans le succès de “Knives Out”, comme en témoigne la faible baisse des ventes de billets du film d’une semaine à l’autre après sa sortie. En règle générale, les films verront les ventes du week-end chuter de 50% ou plus chaque semaine après son ouverture. La baisse des ventes de billets «Knives Out» est restée constamment inférieure à 40% jusqu’à Noël, lorsque les ventes ont augmenté de 50%, puis n’ont chuté qu’entre 10% et 30% par semaine jusqu’en février.

Cela indique que le public parlait du film et encourageait les autres à sortir et à le voir, ce qui a entraîné une forte emprise sur les ventes de billets.

“Glass Onion” a obtenu une note “Fresh” de 93% sur Rotten Tomatoes sur 238 critiques et un score d’audience de 92%, suggérant qu’il aurait également pu générer le même type de bouche à oreille.

Certains dirigeants de Netflix auraient fait pression sur le co-PDG Ted Sarandos plus tôt cette année pour envisager des séjours plus longs dans les salles et des sorties plus larges pour certains films, mais Sarandos a rejeté l’idée. Les hauts gradés de l’entreprise ont répété à plusieurs reprises que l’avenir du divertissement était le streaming.

La stratégie de la société dans le passé avec des sorties en salles limitées – comme avec “The Irishman” de Martin Scorsese – a été de créer un buzz pour les abonnés avant que le film n’arrive sur son service. C’est le jeu ici aussi, a déclaré la société lors de la vidéo sur les résultats du dernier trimestre.

“Notre métier est de divertir nos membres avec des films Netflix sur Netflix”, a déclaré Sarandos lors de l’appel.

Il a dit que Netflix a amené des films dans des festivals et leur a donné des tirages limités dans les salles parce que les cinéastes l’ont exigé.

“Là [are] toutes sortes de débats tout le temps, d’avant en arrière, mais il ne fait aucun doute en interne que nous faisons nos films pour nos membres et nous voulons vraiment qu’ils les regardent sur Netflix”, a-t-il déclaré.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

Alors que Sarandos et le co-PDG Reed Hastings sont restés catégoriques sur le fait que les abonnés ne veulent pas de contenu Netflix dans les salles, certains à Wall Street ne pensent pas que ce soit le cas.

“Les abonnés ne s’en soucient pas du tout”, a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush. “Le talent, d’un autre côté, se soucie beaucoup. … Le talent en a besoin pour aider à négocier de futurs accords et prospère grâce au prestige des nominations aux prix.”

“Netflix n’a pas fait ça pour l’argent”, a-t-il ajouté. “Ils l’ont fait à cause de la pression du talent.”

Pour d’autres, comme l’expert en streaming Dan Rayburn, la promotion multiplateforme de Netflix, mettre “Glass Onion” dans les salles pendant une semaine pour taquiner sa sortie sur le streamer un mois plus tard, “a beaucoup de sens”.

Netflix aurait également dû débourser davantage en frais de marketing pour promouvoir le film au fil du temps.

Pourtant, il est difficile pour les investisseurs de voir tout l’argent qui reste sur la table, surtout lorsque Netflix continue de dépenser beaucoup pour le contenu alors que le nombre d’abonnés ralentit.

Ces dernières années, le streamer a dépensé beaucoup d’argent pour des films d’action flashy de style blockbuster comme “The Grey Man” et “Red Notice”, qui ont coûté 200 millions de dollars chacun à la société. Les films sont les premières étapes des offres visant à déclencher des franchises au niveau de l’événement. Mais ils sont coûteux et leur impact sur les résultats de Netflix n’est pas clair.

Contrairement aux studios concurrents Universel et Disney , Netflix ne dispose pas d’un large éventail de sources pour générer des revenus. Jusqu’à récemment, sa seule option pour récupérer ses dépenses était la croissance des abonnements. La société espère que son niveau publicitaire contribuera à générer plus de fonds pour subventionner ses dépenses annuelles de 17 milliards de dollars en contenu.

Les analystes du box-office et Wall Street considèrent les sorties en salles comme un moyen intelligent pour Netflix de commercialiser son contenu et de stimuler la croissance des revenus.

“Nous espérons que ‘Knives Out 3’ aura la chance de tirer parti de ce moment décisif de coopération entre Netflix et les exposants théâtraux”, a déclaré Robbins. “Ce serait une situation gagnant-gagnant pour l’ensemble de l’industrie.”

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Rotten Tomatoes.