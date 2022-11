Le plan moins cher de Netflix : tous les films et émissions que vous ne pouvez pas regarder

de Netflix Nouveau plan moins cher qui inclut des publicités lancé jeudi. Ces publicités s’accompagnent de contraintes : une multitude d’émissions et de films sont bloqués par des restrictions de licence. Netflix n’a pas fourni la liste complète des émissions et des films indisponibles, mais vous pouvez parcourir la plate-forme pour voir ce qui comporte une icône de verrouillage. Ces titres sont exclus du plan Netflix Basic With Ads.

Voici un aperçu approximatif des principales émissions et films qui ne sont actuellement pas disponibles avec le forfait Netflix Basic With Ads :

Émissions de télévision indisponibles

Développement arrêté

Breaking Bad

L’anatomie de Grey

Comment s’en tirer avec un meurtre

La Couronne

Cobra Kaï

Château de cartes

Peaky Blinders

Nouvelle fille

Les magiciens

Le dernier royaume

Le pecheur

Bonnes filles

Le bon endroit

Les lumières du vendredi soir

Films indisponibles

Chute céleste

28 jours

Le jeu des imitations

Les méchants

Si vous envisagez toujours le niveau publicitaire de Netflix, le plan coûte 7 $ par mois aux États-Unis. Le forfait Basic with Ads vous offre une économie de 3 $ par mois par rapport à la prochaine option d’abonnement Netflix la moins chère.

Netflix travaille sur les restrictions de licence, selon Variétéaprès avoir déjà annoncé qu’environ 5 à 10 % de sa gamme, selon les pays, seraient manquants avec le nouveau niveau moins cher.