Le plan Liz Truss signifie une baisse des salaires des fonctionnaires dans les zones les plus pauvres

Hier soir, Liz Truss a révélé son intention de réduire les salaires des travailleurs du secteur public – y compris les enseignants et les infirmières – en dehors du sud-est riche dans le but d’économiser 11 milliards de livres sterling. Les travaillistes ont déclaré que l’idée sonnerait le glas du programme de « nivellement par le haut » du gouvernement en élargissant l’écart de revenu régional.

La favorite de la direction conservatrice a présenté son plan comme une «guerre contre les déchets de Whitehall» qui verrait également les droits aux congés de la fonction publique réduits.

Mais elle a été forcée d’admettre qu’elle devrait remplacer les accords salariaux nationaux par des récompenses régionales pour tous les travailleurs du secteur public sur une période de plusieurs années.

La proposition du ministre des Affaires étrangères visant à ce que les commissions régionales des salaires fixent les salaires en fonction du coût de la vie local a suscité la fureur des syndicats.

Dans un avertissement de confrontation avec Whitehall si elle succède à Boris Johnson le 5 septembre, le syndicat de la fonction publique PCS a déclaré qu’elle pouvait s’attendre à “une opposition à chaque étape du processus”.

Et le parti travailliste l’a accusée de “se déclarer la guerre à elle-même avec sa recette fantaisiste de nivellement par le bas”.

La chef adjointe Angela Rayner a déclaré que les plans de Mme Truss entraîneraient “une course vers le bas sur les salaires et les droits des travailleurs du secteur public”.

Mme Rayner a averti: «Ses plans de rémunération« sur mesure »niveleraient le salaire des habitants du Nord, aggravant la fracture qui existe déjà. L’engagement de ce gouvernement déconnecté à niveler vers le haut est mort.

La dispute est survenue alors que la campagne de Mme Truss pour s’emparer du 10 Downing Street a remporté un coup de pouce majeur avec l’approbation de la troisième candidate Penny Mordaunt.

Et un sondage réalisé par Redfield & Wilton Strategies a suggéré qu’elle pourrait battre Sir Keir Starmer lors d’une élection générale, 37% optant pour Mme Truss comme meilleure PM contre 36% pour le leader travailliste. Face à un choix entre Rishi Sunak et Starmer, les personnes interrogées se sont partagées 40-33 en faveur de Sir Keir.

Mme Truss a initialement promis d’économiser jusqu’à 8,8 milliards de livres sterling par an en “ajustant” les salaires des fonctionnaires pour qu’ils correspondent au coût de la vie dans les zones où ils travaillent.

Mais les assistants ont été contraints de modifier la demande après que des experts de l’Institute for Government ont souligné que l’objectif du ministre des Affaires étrangères était presque égal à la masse salariale annuelle totale de la fonction publique d’environ 9 milliards de livres sterling.

Ils ont précisé que la rémunération régionale ne serait initialement introduite que pour les nouveaux entrants dans la fonction publique, ne délivrant qu’une infime fraction des sommes réclamées. En cas de succès, il serait déployé sur plusieurs années pour couvrir tous les travailleurs du secteur public, l’objectif de 8,8 milliards de livres n’étant atteint qu’à long terme.

Le directeur du programme IFG, Alex Thomas, a déclaré L’indépendant: « Le salaire du secteur public en 2020-21 était de 235 milliards de livres sterling ; le salaire de la fonction publique est d’environ 9 milliards de livres sterling. Donc, si vous appliquiez cela uniquement à la fonction publique, cela permettrait d’économiser peut-être 3 à 4 % de ce que la campagne Truss prétendait.

« Il s’agit d’un plan à très long terme et se traduira par une baisse des salaires des travailleurs du secteur public dans les zones où le coût de la vie et le salaire médian sont plus bas.

« Ce n’est pas une « guerre contre Whitehall » ; c’est une nouvelle approche importante pour tous les salaires du secteur public sur une très longue période.

Mme Truss a déclaré que le remplacement des accords salariaux nationaux par des récompenses régionales éviterait aux entreprises privées des régions anglaises d’être «évincées» en étant obligées de rivaliser avec des salaires relativement élevés pour l’emploi dans l’État.

Et elle a déclaré qu’elle économiserait au moins 2 milliards de livres sterling supplémentaires en plafonnant à 25 jours le congé annuel moyen d’un fonctionnaire, le ramenant par rapport aux 27 jours actuels et conforme aux moyennes du secteur privé.

Des efforts seraient également faits pour déplacer d’autres emplois de la fonction publique hors de la capitale pour s’ajouter aux 22 000 qui devaient déjà partir d’ici 2030, ce qui permettrait d’économiser 153 millions de livres sterling en frais de bureau et en allocations à Londres, a-t-elle affirmé.

Mais le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré : « Si Liz Truss est élue et essaie d’aller de l’avant avec ces propositions, elle se heurtera à l’opposition à chaque étape.

« Les fonctionnaires ne sont pas un outil politique dont on peut se servir et abuser pour l’ambition d’une personne ; ce sont les travailleurs acharnés qui font fonctionner le pays, jour après jour, et ils méritent le respect.

Et Dave Penman, secrétaire général du syndicat des hauts fonctionnaires de la FDA, a déclaré que l’engagement de Mme Truss montrait que ses priorités étaient “complètement déconnectées de la réalité”.

“Le fait qu’elle se soit engagée à déplacer plus d’emplois hors de Londres tout en s’engageant à réduire les salaires régionaux pour ces mêmes emplois est tout simplement stupéfiant”, a déclaré M. Penman.

«Au lieu de se concentrer sur la garantie que la fonction publique attire et retient les bonnes personnes pour fournir les services publics de haute qualité sur lesquels le pays s’appuie, Liz Truss préférerait retirer une page du livre de jeu de P&O Ferries et annoncer des réductions de salaire et des conditions et conditions dans la presse.

Alors que les bulletins de vote pour l’élection à la direction des conservateurs débarquent aux portes des conservateurs à partir de lundi, Mme Truss a lancé un nouvel appel aux sympathies de droite des 160 000 membres du parti qui choisiront le prochain Premier ministre.

Elle a promis de s’attaquer à la “pensée de groupe de gauche” au sein du gouvernement en supprimant 326 postes consacrés à la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les rangs de la fonction publique, pour une économie pouvant atteindre 12 millions de livres sterling.

Une stratégie officielle élaborée par le gouvernement de M. Johnson plus tôt cette année a déclaré que les rôles existent pour garantir que la fonction publique s’appuie efficacement sur des talents issus de «l’éventail le plus large possible de milieux géographiques, sociaux et professionnels» et que «les personnes issues de minorités ethniques, celles qui vivent handicapés et ceux qui ont connu des désavantages dans leur jeunesse peuvent s’épanouir dans la fonction publique ».

Cependant, Mme Truss a déclaré que les postes « détournent l’attention de la réalisation des priorités du peuple britannique » et elle dirait plutôt aux responsables de se concentrer sur « la réalisation des engagements du manifeste et des services publics de première ligne ».

Elle s’est également engagée à abolir le temps financé par les contribuables pour que les fonctionnaires de la fonction publique s’acquittent de leurs fonctions syndicales, ce qui, selon elle, permettrait d’économiser 137 millions de livres sterling supplémentaires par an.

Elle a déclaré: «En tant que Premier ministre, je dirigerai un Whitehall plus léger, plus efficace et plus ciblé qui donne la priorité aux choses qui comptent vraiment pour les gens et qui se concentre sur les services de première ligne.

«Il y a trop de bureaucratie et de pensée de groupe obsolète à Whitehall. Si j’arrive à Downing Street, je mettrai fin à cela et dirigerai un gouvernement qui se concentre sans relâche sur la prestation pour le public britannique et offre de la valeur aux contribuables qui travaillent dur.

«J’ai montré pendant mon mandat au gouvernement que je suis prêt à affronter l’orthodoxie de Whitehall et à faire avancer les choses. Le peuple britannique peut me faire confiance pour tenir mes promesses et m’attaquer immédiatement au coût de la vie.

Le ministre de l’efficacité gouvernementale Jacob Rees-Mogg – un partisan éminent de la candidature du ministre des Affaires étrangères à la direction des conservateurs – s’est dit “ravi” de sa détermination à poursuivre son travail d’éradication de “l’endoctrinement éveillé” au sein de la fonction publique.

Mais M. Penman a déclaré que Mme Truss recyclait les anciennes politiques conservatrices qui avaient été essayées et échouées dans les années 1980 et 2010.

« La plupart des fonctionnaires apprécieraient les comparaisons salariales avec le secteur privé, car les propres preuves du gouvernement montrent qu’à presque tous les niveaux, ils sont moins bien payés que leurs contemporains du secteur privé », a-t-il déclaré.

“Alors que le gouvernement est confronté aux énormes défis posés par une nouvelle guerre contre l’Europe continentale et se remet des arriérés de Covid, ce dont nous avons besoin d’un Premier ministre, ce sont des solutions pour le 21e siècle, et non des politiques recyclées, ratées et une rhétorique fatiguée des années 1980.”