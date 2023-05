Le plan israélien fournirait de l’électricité aux ultra-orthodoxes pendant le sabbat

Le programme, officieusement surnommé « l’électricité casher », devrait recevoir l’approbation du cabinet dimanche. Il ordonnerait au service public national d’électricité de construire, sur une base pilote, d’énormes banques de batteries dans et autour des communautés ultra-orthodoxes. Ces batteries se rechargeraient toute la semaine avec l’électricité du service public et la distribueraient pendant les heures de Shabbat, offrant une solution de contournement aux règles rabbiniques interdisant de se brancher au réseau national du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi.

JÉRUSALEM – Les Israéliens religieux pourraient bientôt avoir accès à l’électricité que les rabbins ont approuvée pour une utilisation pendant le sabbat hebdomadaire, une innovation techno-spirituelle qui reflète les progrès de la science des batteries et, plus encore, le pouvoir des partis ultra-orthodoxes dans le nouveau gouvernement israélien.

Les gardiens casher les plus stricts évitent le pouvoir commercial pendant ces heures parce qu’il est considéré comme violant les restrictions sur le travail pendant le sabbat ou profitant du travail d’autres Juifs. (En Israël, la plupart de ces centrales électriques et des conduites de gaz naturel qui les alimentent pendant le week-end sont juives, même si elles ne sont pas religieuses.)

Les batteries – en stockant l’énergie créée pendant les heures autres que le sabbat – élimineraient le besoin de générateurs et permettraient à davantage de familles religieuses d’utiliser une électricité plus sûre, moins chère et plus propre du réseau, selon les défenseurs. Le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Israel Katz, membre du parti Likoud qui a poussé la proposition, l’a présentée comme un moyen de moderniser le secteur de l’énergie.