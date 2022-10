Le plan génial de cette petite fille pour pénétrer dans le zoo de Melbourne vous fera dire “Wow”

Les tout-petits peuvent être des résolveurs de problèmes créatifs. Surtout si ce problème tourne autour de leur intérêt. Cette adorable fille avait le plan le plus intelligent pour s’introduire dans le zoo de Melbourne. Son choix d’arme : Son charme. La petite fille se dandine jusqu’à la porte tandis qu’un gardien de zoo bloque l’entrée. Mais ce n’est pas elle qui prend “Non” comme réponse. Elle sourit au gardien du zoo, lui prenant la main et l’incitant à se lever. Alors que le gardien du zoo suit la fille loin de l’entrée pour lui «montrer» quelque chose, elle lâche rapidement sa main et se précipite vers l’entrée. Elle réussit à se frayer un chemin à l’intérieur. Regardez le clip ici :

Les cœurs des utilisateurs des médias sociaux fondent devant ce clip sain. Partagé sur la communauté “Made Me Smile” sur Reddit, le clip fait croire aux utilisateurs des réseaux sociaux que cette fille possède tous les signes d’une véritable intelligence. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Ah oui ! La technique « Viens ici, je dois te montrer quelque chose ». Beaucoup ont fait remarquer qu’ils ne peuvent jamais faire confiance à un tout-petit lorsqu’il le conduit ailleurs. Un autre commentaire disait : « C’est la directrice du zoo ! Laissez-la entrer »

Un troisième utilisateur avait une question valable à poser. “Cela m’a immédiatement fait me demander qui lui fait ça à la maison pour qu’elle soit si compétente pour rediriger les adultes gênants.”

Pendant ce temps, un autre utilisateur de Reddit a partagé un souvenir tout aussi adorable de leur petit-fils. Toute la famille de leur fils, qui vivait au Canada, s’est rendue au zoo de Detroit dans le Michigan où ils avaient des laissez-passer de saison. Mais il y avait tellement de monde au zoo que l’entrée était reculée d’un mile sur l’autoroute. Cela ne leur a laissé d’autre choix que de faire demi-tour et de retourner à la frontière. Cependant, ils ont été arrêtés par les douanes, car ils avaient des articles à déclarer. Lorsque l’officier a demandé où ils étaient, le fils de l’utilisateur a répondu : « Nous sommes allés au zoo. !” Comme il n’arrêtait pas de pleurer, le douanier était tellement bouleversé qu’il les laissa passer.

