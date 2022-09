Le plan fiscal Truss protège les riches tout en poussant les emprunteurs vers une falaise financière

Cette histoire fait partie de la newsletter Nightcap de CNN Business. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement, ici.



New York

CNN Affaires

—



Après avoir chuté à un niveau record face au dollar, la livre sterling s’est stabilisée mardi, progressant de plus de 1 % à 1,08 $.

Mais la politique économique qui a déclenché la chute historique de la devise hier n’a pas disparu. Et c’est particulièrement une mauvaise nouvelle pour quiconque n’est pas riche.

Voici l’affaire : Des millions de propriétaires au Royaume-Uni sont sur le point de voir leurs versements hypothécaires mensuels augmenter de centaines, voire de milliers de dollars, écrit ma collègue Anna Cooban.

En effet, on s’attend désormais à ce que la Banque d’Angleterre augmente encore plus les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation qui sera exacerbée par les importantes réductions d’impôts du gouvernement. Beaucoup s’attendent à ce que le taux d’emprunt atteigne 6 % l’an prochain, contre 2,25 % auparavant.

Et contrairement aux États-Unis, où les prêts hypothécaires ont généralement un taux fixe sur 15 ou 30 ans, les prêts à taux fixe britanniques ont des durées beaucoup plus courtes, disons de deux à cinq ans.

Cela signifie que pas moins de 1,8 million d’emprunteurs se précipitent vers une falaise financière alors qu’ils se préparent à refinancer l’année prochaine, lorsque le taux hypothécaire pourrait bien avoir doublé.

Tellement, faisons un peu de calcul ici (et par là, je veux bien sûr dire demandons à un économiste de faire le calcul.)

Samuel Tombs, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, calcule qu’un taux d’intérêt de 6 % sur l’hypothèque à taux fixe moyenne de deux ans au Royaume-Uni ferait grimper les mensualités de 73 %.

En d’autres termes, le propriétaire moyen qui paie environ 920 $ par mois devrait soudainement payer près de 1 600 $.

Pendant ce temps, les ménages les plus riches du pays devraient réaliser d’énormes gains. La politique définie par l’administration du Premier ministre Liz Truss élimine les plafonds sur les primes des banquiers et accorde aux travailleurs gagnant plus d’un million de dollars par an une réduction d’impôt d’environ 58 000 dollars. La grande majorité (près des deux tiers) des gains fiscaux vont au cinquième des ménages les plus riches, selon une estimation d’un groupe de réflexion.

Naturellement, les gens paniquent déjà. Les recherches en ligne pour “remortgage” ont plus que doublé au Royaume-Uni lundi, selon l’analyse des données de recherche Google par Loan Corp, un courtier en hypothèques.

GRANDE IMAGE

Les investisseurs sont déconcertés et les consommateurs sont terrifiés depuis que l’administration Truss a annoncé son vaste plan de réduction d’impôts, qui, selon elle, stimulera la croissance et atténuera une récession imminente.

Peu d’économistes sont d’accord.

Les analystes de Citibank ont ​​qualifié cette décision de “pari énorme et non financé pour l’économie britannique”.

Truss a défendu son plan, invoquant l’économie de l’ère Reagan qui, selon elle, encouragera les entreprises à investir.

Mais comme l’écrit ma collègue Nicole Goodkind, les politiques fiscales de Reagan étaient loin d’être un slam dunk. Selon le Trésor américain, les réductions d’impôts ont réduit les recettes fédérales d’environ 9 % au cours des deux premières années. Cependant, le Congrès a finalement décidé que les réductions d’impôts radicales n’étaient pas viables et, avec l’approbation de Reagan, a considérablement augmenté les impôts en 1982. Et 1983. Et 1984. Et encore en 1987.

La Grande-Bretagne a ses propres leçons historiques sur lesquelles s’appuyer : la dernière fois que les impôts en Grande-Bretagne ont été autant réduits, il y a eu une inflation galopante, une augmentation massive de la dette et finalement un renflouement du FMI en 1976.

La frénésie immobilière déclenchée par la pandémie et les taux d’intérêt les plus bas freine presque aussi rapidement qu’elle a commencé.

Les prix des maisons ont augmenté de 15,8 % en juillet par rapport à l’année précédente, un bond bien inférieur à la croissance de 18,1 % observée en juin, selon l’indice S&P CoreLogic Case-Shiller. Cela marque le plus grand ralentissement de l’histoire de l’indice.

D’un mois à l’autre, les prix ont diminué de 0,2 % par rapport à juin.

Facebook dit avoir fermé deux réseaux distincts de faux comptes étrangers engagés dans des opérations d’influence secrètes qui diffusent de la propagande pro-russe et tentent d’appâter les Américains sur des questions intérieures qui divisent, quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat, rapporte mon collègue Donie O’Sullivan.

Les deux réseaux étaient gérés depuis la Russie et la Chine, selon Meta, la société mère de Facebook. Mais Meta n’a attribué aucune de ces campagnes à des entités spécifiques en Chine ou en Russie, ni aux gouvernements chinois ou russe.

Pourquoi est-ce important: Comme tous les réseaux sociaux, Facebook a ses bons et ses mauvais côtés. La plate-forme est à la fois un espace inoffensif où nos parents peuvent roucouler devant des photos des petits-enfants les uns des autres et un chaudron de désinformation toxique que des adversaires étrangers tentent d’armer pour saper la démocratie américaine.

Meta s’efforce de lutter contre ces efforts de désinformation, bien que les critiques aient tendance à penser qu’il n’en fait pas assez.

Ce retrait particulier était important car, selon la société, il a sapé une campagne chinoise ciblant directement les Américains sur des questions de politique intérieure, telles que l’avortement et le contrôle des armes à feu.

“Les opérations d’influence chinoises que nous avons interrompues auparavant se concentraient généralement sur la critique des États-Unis auprès d’audiences internationales, plutôt que de cibler principalement des audiences nationales aux États-Unis”, a déclaré Meta.

Bien que remarquable en raison du calendrier des élections américaines, l’effort chinois était relativement faible – seulement 80 comptes Facebook – et apparemment peu sophistiqué. Les comptes n’ont pas réussi à gagner du terrain en partie parce qu’ils ont souvent gâché la langue anglaise tout en essayant de se faire passer pour des Américains, selon le New York Times.

Meta, qui compte près de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, a déclaré qu’il était en état d’alerte élevée en cas d’ingérence étrangère entourant les élections de mi-mandat aux États-Unis et a partagé des détails sur certains des comptes suspects avec le FBI.

La campagne russe était “l’opération russe la plus importante et la plus complexe que nous ayons interrompue depuis le début de la guerre en Ukraine”, a déclaré Meta dans un rapport mardi.

L’effort de désinformation comprenait un réseau tentaculaire de plus de 60 sites Web qui imitaient les organes de presse pour faire avancer un programme pro-Kremlin, principalement axé sur le public en Europe.

“Vous pouvez en fait résumer tout ce qu’il disait en 10 mots : ‘L’Ukraine est mauvaise. La Russie est bonne. Arrêtez les sanctions. Arrêtez de fournir des armes », a déclaré Ben Nimmo, responsable mondial du renseignement sur les menaces de Meta, à NPR.

Vous aimez le dernier verre ? S’inscrire et vous recevrez tout cela, ainsi que d’autres trucs amusants que nous avons aimés sur Internet, dans votre boîte de réception tous les soirs. (OK, la plupart des nuits – nous croyons en une semaine de travail de quatre jours ici.)