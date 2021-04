Le plan fiscal de Biden permettrait de lever 1,5 billion de dollars auprès des riches

Le président Joe Biden s’adresse à une session conjointe du Congrès à Washington le 28 avril 2021. Melina Mara | Reuters

Les impôts pourraient bientôt augmenter pour les riches. Le président Joe Biden vise à financer une éducation élargie, des soins aux enfants, des congés payés et d’autres réformes en collectant plus de recettes fiscales auprès des Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an. Il le ferait en augmentant les taux d’imposition les plus élevés sur les revenus et les gains en capital, en modifiant l’imposition des successions riches, en supprimant les prétendues échappatoires fiscales et en concentrant les audits sur les riches pour empêcher l’évasion fiscale. Tout compte fait, le Plan des familles américaines permettrait de lever 1,5 billion de dollars sur une décennie en taxant les plus hauts revenus, selon la Maison Blanche. En savoir plus sur Personal Finance:

Le plan des familles américaines de Biden pourrait faire de l’université gratuite une réalité « Je pense que vous devriez pouvoir devenir milliardaire ou millionnaire », a déclaré Biden au Congrès mercredi soir dans un discours décrivant son programme. « Mais payez votre juste part. » Le 1% des contribuables les plus riches, qui ont un revenu moyen de 2,2 millions de dollars, assumerait le fardeau de la hausse des impôts, selon un Analyse publié par l’Institut sur la fiscalité et la politique économique. Les deux tiers de ce groupe verraient leurs impôts augmenter, en moyenne de 159 000 $ par année, selon l’analyse. Bien sûr, la proposition fait face à des vents contraires au Congrès. Le passage n’est pas garanti et certaines parties du plan peuvent changer.

Un nouveau taux d’imposition maximal de 39,6%

Le plan fiscal de Biden porterait le taux d’imposition le plus élevé à 39,6%. C’était le taux le plus élevé avant la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi, qui l’a abaissé à 37% actuellement. Le taux de 39,6% s’appliquerait aux 1% des Américains les plus riches, selon la Maison Blanche. Selon Garrett Watson, analyste politique principal à la Tax Foundation, les ménages dont le revenu dépasse environ 540 000 $ font partie des 1% des contribuables les plus riches. Cependant, les seuils de revenu précis auxquels le taux de 39,6% s’appliquerait aux contribuables célibataires et aux cotitulaires mariés ne sont pas clairs.

Ils seraient probablement en corrélation avec le taux maximal actuel de 37%, a déclaré Watson. Ce taux s’applique aux revenus supérieurs à 523 600 $ pour les déclarants célibataires et 628 300 $ pour les couples mariés. Cet aspect de la proposition de Biden rapporterait environ 110 milliards de dollars sur une décennie, selon la Fondation fiscale. Biden accélère essentiellement un changement futur du code des impôts – le taux d’imposition le plus élevé devrait déjà revenir à 39,6% après 2025, par langue dans la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi.

Un doublement du taux de plus-value

Le plan américain pour les familles modifierait également la façon dont les riches paient l’impôt sur les retours sur investissement de deux grandes manières. «À mon avis, ces éléments de la proposition toucheraient le plus les personnes les plus riches», a déclaré David Herzig, directeur du groupe fiscal des services à la clientèle privée d’Ernst & Young. D’une part, le plan de Biden augmenterait le taux d’imposition le plus élevé sur les plus-values ​​à long terme à 39,6% – le même taux que leurs salaires. (Y compris une surtaxe de 3,8% sur Medicare, ils paieraient un taux maximal de 43,4%.) Ce serait une augmentation par rapport aux 20% actuels (ou 23,8% y compris la surtaxe sur le revenu net de placement). La politique s’applique aux contribuables dont le revenu annuel est supérieur à 1 million de dollars – les 0,3% les plus riches – qui vendent des actions, des obligations et d’autres actifs détenus dans des comptes imposables pour un gain.

Les riches tirent une part beaucoup plus importante de leurs revenus annuels d’investissements par rapport aux revenus modestes. Les investissements représentent plus de 40% du revenu des contribuables qui gagnent au moins 1 million de dollars par an, selon une analyse de la Fondation fiscale. Les autres sources (revenus d’entreprise et salaires) représentent des parts respectivement plus faibles. En comparaison, les Américains qui gagnent moins de 50 000 dollars par an tirent environ 5% de leurs revenus de leurs investissements. Les salaires représentent plus de 80%. « Cela incitera les gens à réfléchir un peu plus quand ils décideront qu’ils veulent vendre et se réallouer vers une autre opportunité en raison de cette piqûre fiscale », a déclaré Watson.

Gains en capital au décès

Le plan modifie également la façon dont les successions riches paient l’impôt sur les actifs appréciés au décès – la deuxième grande partie de la réforme de Biden à l’impôt sur les plus-values. Le président se débarrasserait de la soi-disant augmentation de la base au décès pour tout gain supérieur à 1 million de dollars. Essentiellement, l’appréciation de tout actif invendu – également connu sous le nom de gains non réalisés – serait assujettie à l’impôt sur les plus-values ​​au décès du propriétaire. (Encore une fois, ce serait aussi élevé que 43,4% pour les ménages les plus riches.) Ce régime serait très différent de la loi actuelle. Actuellement, l’appréciation d’un actif n’est pas imposée au décès. L’actif bénéficie d’une augmentation de base, ce qui signifie qu’il est transféré aux héritiers à sa valeur marchande actuelle, effaçant la plus-value. Les héritiers pouvaient alors vendre l’actif libre d’impôt sur les plus-values.

Ce n’est pas la taxe successorale. Il s’agit simplement d’imposer les gains qui n’ont jamais été imposés. Gordon Mermin associé de recherche principal au Centre de politique fiscale Urban-Brookings

(Les successions de célibataires peuvent devoir un impôt fédéral sur les successions de 40% sur les actifs dépassant 11,7 millions de dollars. Le seuil est de 23,4 millions de dollars pour les couples mariés.) «Ce n’est pas la taxe foncière», a déclaré Gordon Mermin, principal associé de recherche au Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings, à propos de la proposition de Biden. « Il s’agit simplement d’imposer ces gains qui n’ont jamais été imposés. » Les successions riches pourraient omettre 1 million de dollars de gains d’impôt au décès. (Ce serait 2 millions de dollars pour les couples.) Cette exclusion s’ajouterait à la allégement fiscal existant pour un bien immobilier apprécié. (Les contribuables célibataires peuvent exclure jusqu’à 250000 $ de gains en capital de l’impôt; c’est 500000 $ pour les couples mariés.) Disons qu’un couple riche a acheté une maison de 5 millions de dollars qui vaut 10 millions de dollars au moment de leur décès. La succession peut exclure la moitié de ce gain fiscal de 5 millions de dollars – et paierait de l’impôt sur les 2,5 millions de dollars restants.

« L’exclusion ici est suffisamment élevée pour qu’elle vise vraiment les salariés les plus élevés », a déclaré Watson. Les entreprises et les fermes familiales bénéficieraient également d’une exclusion – elles n’auraient pas à payer d’impôt lorsque l’entreprise ou la ferme est transférée à des héritiers qui continuent de gérer l’entreprise, selon la Maison Blanche. On ne sait pas comment la proposition de Biden d’imposer les gains non réalisés au décès interagirait avec l’impôt fédéral sur les successions, ont déclaré des experts. (Par exemple, les impôts payés sur les gains non réalisés pourraient-ils être déduits de la taille de l’ensemble de la succession?) « Il y a beaucoup de questions sur la façon dont cela pourrait fonctionner sur le plan opérationnel », a déclaré Herzig.

Plus d’audits IRS