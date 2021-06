LE PRÉSIDENT Joe Biden s’est engagé à ne pas augmenter les impôts des familles qui gagnent moins de 400 000 $ par an.

Le fait qu’il tienne cette promesse peut dépendre de « son cadre de référence », selon CNBC.

Le président Joe Biden s’exprime avant de signer le plan de sauvetage américain en mars 2021 Crédit : Reuters

Le plan fiscal Biden vous affectera-t-il si votre revenu est inférieur à 400 000 $ ?

La Maison Blanche a publié certains de ses objectifs économiques dans une fiche d’information pour le plan américain pour les familles de Joe Biden en avril 2021.

« A côté de l’American Families Plan, le président proposera un ensemble de mesures pour s’assurer que les Américains les plus riches paient leur part d’impôts, tout en garantissant que personne ne gagnant 400 000 $ par an ou moins ne verra ses impôts augmenter », indique le document. lit.

« Combinée au plan américain pour l’emploi du président Biden, cette législation sera entièrement payée pendant plus de 15 ans et réduira les déficits à long terme. »

Selon la fiche d’information, les réformes fiscales de Biden « axées sur les Américains aux revenus les plus élevés » permettraient de collecter environ 1 500 milliards de dollars au cours de la décennie.

« Je pense que vous devriez pouvoir devenir milliardaire ou millionnaire », a déclaré Biden au Congrès au printemps 2021.

Biden s’engage à ne pas augmenter les impôts des familles de 400 000 $ Crédit : Getty

« Mais payez votre juste part. »

La fiche d’information de la Maison Blanche ajoute que « le programme fiscal du président va non seulement annuler les plus grands cadeaux fiscaux de 2017, mais réformer le code des impôts afin que les riches doivent jouer selon les mêmes règles que tout le monde.

« Cela garantira que les Américains à revenu élevé paient l’impôt qu’ils doivent en vertu de la loi – mettant fin au système d’application injuste qui collecte presque tous les impôts dus sur les salaires, tout en collectant régulièrement une plus petite part des revenus des entreprises et du capital. »

Biden devant la Maison Blanche en avril 2021 Crédit : Reuters

Selon CNBC, Biden tiendra-t-il sa promesse de ne pas augmenter les impôts des familles de 400 000 $?

Le point de vente théorise qu’une famille qui gagne 200 000 $ par an pourrait déclencher des impôts plus élevés si elle vend une « entreprise très appréciée pour 2 millions de dollars ».

Le revenu total de cette famille s’élèverait à plus de 2 millions de dollars cette année-là.

Une famille traversant ce scénario pourrait être contre « l’esprit » du plan fiscal de Biden, selon CNBC.

Jeffrey Levine de Buckingham Wealth Partners à New York a déclaré à CNBC que le scénario hypothétique ne constituerait pas une violation de l’engagement de Biden.

« Tant de changements [the administration is] en parlant, ils sont tous destinés à ceux qui gagnent plus de 400 000 $ », a déclaré Levine à CNBC.

« Ils ont fait un travail solide pour tenir cette promesse de campagne. »