La secrétaire au Trésor Janet Yellen a vanté mercredi les modifications proposées par l’administration Biden au code de l’impôt sur les sociétés et a déclaré en détail que le plan serait plus juste, réduirait les incitations pour les entreprises à déplacer leurs usines et leurs revenus à l’étranger et générer des revenus pour les priorités nationales.

Les responsables du Trésor ont déclaré que le plan fiscal Made In America, lié à la refonte de l’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden, permettrait de récupérer environ 2000 milliards de dollars de bénéfices des entreprises aux États-Unis actuellement dérivés à l’étranger.

Les estimations calculées par le Département du Trésor et le Comité mixte sur la fiscalité ont révélé que la fixation des incitations aux activités offshore pourrait générer un montant de revenus égal à 700 milliards de dollars.

Dans sa totalité, les réformes Made In America devraient générer environ 2,5 billions de dollars sur 15 ans dans le but de payer huit ans de dépenses sur les routes, les ponts, les transports en commun, le haut débit et d’autres projets.

Biden a parlé du plan de son administration mercredi après-midi depuis le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à Washington.

« Ce n’est pas un plan qui bricole sur les bords. C’est un investissement unique en Amérique, contrairement à tout ce que nous avons fait depuis que nous avons construit le système autoroutier inter-États et remporté la course spatiale il y a des décennies », a déclaré Biden.

« C’est un plan qui met des millions d’Américains au travail pour réparer ce qui est cassé dans notre pays: des dizaines de milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes, des milliers de ponts qui ont désespérément besoin de réparations. C’est aussi un plan d’infrastructure nécessaire pour demain », at-il ajoutée.

Le rapport de 17 pages du Trésor servira probablement de cadre aux législateurs cherchant à guider l’une des plus grandes propositions de dépenses et de fiscalité au Congrès en 2021.

Les principales dispositions du plan comprennent l’augmentation du taux des sociétés américaines de 21% à 28% et l’imposition d’un impôt minimum sur les revenus étrangers ainsi que sur les bénéfices nationaux que les sociétés déclarent aux actionnaires, ce qui devrait tous augmenter la facture fiscale des sociétés américaines.

« Les entreprises américaines les plus importantes et les plus rentables sont confrontées à des taux d’imposition inférieurs à ceux des Américains ordinaires », ont déclaré des responsables du Trésor dans une présentation publiée mercredi. « Le plan fiscal Made in America renverserait ces tendances. … Le plan éliminerait les biais de la législation fiscale actuelle qui favorisent la délocalisation de l’activité économique et mettrait en grande partie fin au transfert de bénéfices des entreprises avec un impôt minimum pays par pays. »

Biden a déclaré mercredi qu’il serait ouvert à une augmentation moindre du taux d’entreprise et qu’il n’était pas marié à 28%.

Les groupes d’entreprises s’opposent aux changements, affirmant qu’ils nuiraient aux investissements et à la capacité des entreprises américaines à se concurrencer pour les affaires mondiales. Le rapport du Trésor soutient que les réductions d’impôts de 2017 sont allées trop loin et ont généré peu d’avantages économiques, soulignant que les investisseurs étrangers ont reçu une part importante des gains.

La proposition de la Maison Blanche toucherait également des éléments majeurs des réductions d’impôt sur les sociétés de Trump en 2017, y compris l’érosion de la base d’imposition et la taxe anti-abus, connue sous le nom de «BEAT». Bien que le BEAT ait été conçu pour punir les entreprises qui déplacent des bénéfices à l’étranger, il a été critiqué pour taxer certains transferts non abusifs et manquer ceux qui utilisent des stratégies d’évasion fiscale.

L’impôt minimum de 15% proposé par le président sur les revenus comptables des sociétés, destiné à ceux qui déclarent des bénéfices importants aux investisseurs mais des paiements d’impôts faibles, ne s’appliquerait qu’aux entreprises dont les bénéfices dépassent 2 milliards de dollars, contre 100 millions de dollars actuellement.

Selon les calculs du Département du Trésor, cela pourrait avoir un impact sur environ 45 sociétés, la société moyenne confrontée à l’impôt devant voir son impôt minimum augmenter d’environ 300 millions de dollars chaque année.