Le plan ferme du roi George pour Pyleddriver | Nouvelles de course

Pyleddriver est sur la bonne voie pour les King George VI and Queen Elizabeth Stakes après avoir raté un engagement à Royal Ascot pour se concentrer sur la course.

Le poulain a été vu pour la dernière fois en train de triompher lors de la Coronation Cup d’Epsom, franchissant la ligne d’arrivée un cou devant le favori et finaliste 7-4 Al Aasy après une bataille formidable.

Une course dans les Hardwicke Stakes lors de la réunion royale a été envisagée après la victoire, mais les entraîneurs William Muir et Chris Grassick ont ​​choisi de contourner la réunion et de donner à l’enfant de quatre ans une chance de récupérer complètement.

Le travail récent de Pyleddriver a suggéré à Muir que le délai de deux semaines n’aurait pas été un problème, mais le gestionnaire est heureux d’avoir choisi de renoncer à la réunion royale et de donner la priorité à sa longévité tout au long de la saison.

« Après sa course à Epsom, je pensais que nous avions eu une course difficile et je pensais que cela (Royal Ascot) pourrait venir un peu vite, alors j’ai pris la décision consciente que je ne voulais pas le courir après une course difficile », dit Muir.

« Puis vint le moment de la confirmation, il était presque en train de faire éclater l’endroit et je me suis dit » oh mon Dieu, que dois-je faire? – mais ensuite j’ai pensé ‘non, tenez-vous en à votre plan initial’.

« Il aurait pu courir parce qu’il était vraiment, vraiment frais et bien, il sautait hors de sa peau.

« Je pense qu’il aurait pu prendre le virage, mais je veux espacer ces courses parce qu’il pourrait aller n’importe où et si je le fais courir trop de fois de suite, allons-nous passer à l’Arc et ce type de courses à l’arrière la fin de l’année?

« Je ne voulais pas le punir, c’est un très bon cheval et je veux l’entraîner comme un bon cheval, ce que je ferais toujours avec n’importe quel animal.

« Je ne veux pas le faire entrer et sortir parce qu’il n’est pas là pour ça, c’est un très bon animal. »

Pylediver tentera de remporter un deuxième succès dans le groupe 1 lorsqu’il affrontera le King George, couru comme la Coronation Cup sur un mile et demi.

« Pour le moment, il est comme un lion, nous allons opter pour le King George », a déclaré Muir.

« Il est en très bonne forme, il est frais comme de la peinture. »

La star stable de Muir et Grassick est devenue l’une des réussites les plus populaires de la course, quelque chose que Muir attribue à l’histoire de son échec à se vendre en tant que poulain et au statut d’outsider qu’il a acquis en étant entraîné par une petite cour.

« Il est très populaire parce qu’il est très accrocheur et beau », a-t-il déclaré.

« Il fait ce qu’il fait et les gens aiment l’histoire avec une écurie plus petite.

« C’est un cheval qui ne valait rien et il est devenu un artiste vedette. »