Le plan fédéral de TPS rend la construction de logements locatifs en Colombie-Britannique plus « acceptable », mais l’allègement des locataires est encore loin : experts

Les promoteurs de la Colombie-Britannique sont en mesure d’économiser des millions de dollars lors de la construction de nouveaux logements locatifs grâce à la dernière mesure d’Ottawa visant à encourager la construction de logements, mais les experts disent qu’il est peu probable que les locataires voient bientôt un grand soulagement dans des marchés comme la région métropolitaine de Vancouver.

Au milieu de pression croissante des opposants et chute des sondages Justin Trudeau a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral supprimer la TPS sur la construction de nouveaux appartements locatifs pour stimuler de nouveaux développements.

Cette politique signifie que les promoteurs bénéficieraient d’un remboursement de 100 pour cent de la TPS sur les nouveaux logements locatifs construits à cet effet, tels que les immeubles d’appartements, les logements étudiants et les résidences pour personnes âgées.

Marc Lee, économiste principal au bureau de Colombie-Britannique du Centre canadien de politiques alternatives, affirme que les promoteurs de marchés comme la région métropolitaine de Vancouver pourraient constater des réductions de coûts significatives.

« Pour un certain nombre de promoteurs immobiliers qui construisent des projets de taille moyenne, comprenant entre 50 et 100 logements, cela pourrait signifier des millions de dollars d’économies », a-t-il déclaré à CBC News.

Lee estime que cette décision pourrait notamment relancer des projets qui ont été mis de côté en raison des taux d’intérêt élevés visant à freiner l’inflation.

« La suppression de la TPS signifiera que certains projets qui étaient plutôt marginaux et qui n’ont pas été réalisés parce que les calculs n’étaient pas tout à fait précis seront désormais rentables pour eux », a déclaré Lee.

Le premier ministre Justin Trudeau est photographié dans une entrevue avec l’animateur de Front Burner, Jayme Poisson. Trudeau a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral supprimerait la TPS sur la construction de nouveaux appartements locatifs afin de stimuler de nouveaux développements. (Sean Brocklehurst/CBC)

Ottawa affirme que cette politique renforcera le parc de logements locatifs du Canada. Un récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement indique que près de 3,5 millions de nouveaux logements devront être construits d’ici la fin de la décennie pour combler l’écart d’abordabilité tout en tenant compte de la croissance démographique.

Les locataires ressentent le plus la pression en Colombie-Britannique, selon un récent rapport de Rentals.ca qui révèle que les loyers moyens affichés étaient les plus élevés au Canada en août à 2 675 $, en hausse de 10,8 pour cent au cours de la dernière année. À elle seule, à Vancouver, le prix moyen demandé pour un appartement en location a atteint 3 316 $ par mois, soit une augmentation de 7,3 pour cent.

Lee affirme que les taux d’inoccupation exceptionnellement bas signifient qu’il est peu probable que ces chiffres diminuent de si tôt.

« Il faudra beaucoup d’approvisionnement avant de constater un impact », a-t-il déclaré. « Ce que cela pourrait faire, c’est limiter la hausse des loyers; je ne pense pas que nous allons voir les loyers baisser à cause de cette politique particulière. »

REGARDER | Trudeau sur le bilan des libéraux fédéraux en matière d’abordabilité : Trudeau défend son bilan en matière de logement et d’abordabilité alors qu’il s’effondre dans les sondages Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec Jayme Poisson, animateur de l’émission Front Burner de CBC, sur les frustrations suscitées par l’approche de son gouvernement pour lutter contre la crise du logement et la hausse des prix des épiceries, ainsi que sur l’attrait croissant de Pierre Poilievre.

Un développement plus « acceptable »

JoAnne Adamson, directrice du développement du groupe Stober de Kelowna, en Colombie-Britannique, considère la suppression de la TPS comme un pas dans la bonne direction pour les projets confrontés à de nombreux autres défis, notamment les délais de délivrance des permis et d’approbation, la main-d’œuvre ainsi que les coûts des terrains et des assurances.

« Cela rend le portefeuille de locations résidentielles plus acceptable en termes de réduction d’un obstacle supplémentaire à leur mise en ligne », a-t-elle déclaré.

C’est un sentiment partagé par l’économiste de RBC, Rachel Battaglia, qui a écrit vendredi dans une note adressée à ses clients que la politique améliorera la densité mais ne réduira probablement pas les loyers à court terme, affirmant que des mesures politiques supplémentaires sont nécessaires.

« Cela comprend la modernisation des règlements de zonage pour tenir compte des développements à haute densité, la rationalisation des prix des permis pour les nouvelles constructions et la garantie que les autres frais, taxes et politiques sont conformes à l’objectif plus large d’expansion du parc de logements locatifs au Canada », a-t-elle écrit. .

L’horizon du centre-ville est photographié depuis le quartier False Creek de Vancouver en 2021. Selon Rachel Battaglia, économiste à RBC, la suppression de la TPS contribuera à améliorer la densité, mais ne fera probablement pas baisser les loyers à court terme, et des mesures politiques supplémentaires sont nécessaires. (Ben Nelms/CBC)

Coopératives, duplex, triplex non inclus

Parmi les options de logement qui ne sont pas admissibles au remboursement bonifié de la TPS pour le loyer figurent les duplex, les triplex et les coopératives d’habitation.

Pendant ce temps, le conseil municipal de Vancouver a récemment approuvé des changements radicaux de zonage autorisant trois à six unités sur des terrains résidentiels.

Andy Yan, directeur du programme municipal à l’Université Simon Fraser, souligne que le remboursement complet de la TPS ne s’appliquera pas à de nombreux petits projets locatifs qui pourraient émerger des nouveaux règlements.

« En fait, on ne tient pas compte du fait que de nombreux projets de location sont en réalité assez petits », a-t-il déclaré. « C’est plutôt malheureux et cela manque une occasion de synchroniser la vue d’Ottawa avec celle de Vancouver. »

Yan a également qualifié l’exclusion des coopératives d’habitation du rabais d’oubli lorsqu’il s’agit d’encourager la diversité des options de logement.

« J’espère que c’est quelque chose que les gens du ministère des Finances ajusteront », a-t-il déclaré.