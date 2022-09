Le plan de stade tant souhaité par David Beckham pour son équipe de Major League Soccer a reçu l’approbation clé des législateurs qui organisent le début de la construction de la nouvelle maison de l’Inter Miami.

Les commissaires de la ville ont approuvé un plan de zonage par un vote de 4 contre 1 mardi soir, ouvrant la voie au développement du Miami Freedom Park en transformant un terrain à côté de l’aéroport international de Miami en un complexe de stade avec un hôtel, des boutiques et des restaurants.

L’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, Beckham, qui a tenté pendant des années d’obtenir l’approbation d’un stade à Miami, et le copropriétaire milliardaire Jorge Mas paieront les travaux de construction et de terrain sur le site.

Les commissaires avaient approuvé un bail de 99 ans sur les terres publiques plus tôt cette année.

“Je tiens à remercier ma commission pour son soutien continu aux meilleures offres sportives en apportant une victoire de plusieurs milliards de dollars aux résidents de Miami en utilisant zéro dollar des contribuables”, a tweeté le maire de Miami, Francis Suarez.

“Un nouveau parc, un stade @MLS et des milliers de nouveaux emplois à venir… L’avenir du football est à Miami.”

L’Inter Miami joue maintenant à Fort Lauderdale, à proximité, mais serait le principal locataire d’un projet de stade d’un milliard de dollars comprenant un stade de 25 000 places, des bureaux et un parc public.

