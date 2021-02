Le plan du Real Madrid pour Odegaard après qu’Arteta les ait frottés dans le mauvais sens

Martin Odegaard était dans et hors des nouvelles toute la semaine dernière.

Le Norvégien, qui a effectué un transfert de prêt à Arsenal du Real Madrid lors du mercato de janvier, a été invité à commenter ses projets pour l’avenir.

« On ne sait jamais ce qui va se passer », a déclaré Odegaard à TV2.

« Mais pour le moment, je me concentre juste à faire de mon mieux cette saison et à aider l’équipe autant que possible. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. »

Les commentaires d’Odegaard, qui suggèrent qu’il est ouvert à l’idée de signer définitivement pour Arsenal, auraient bouleversé le Real Madrid.

Les premiers rapports affirmaient que les géants espagnols étaient agacés parce qu’ils pensaient qu’Odegaard avait encore un avenir à Madrid et qu’ils n’avaient aucune intention de vendre.

Mais de nouveaux rapports suggèrent que ce n’est peut-être pas du tout le cas.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait un pas de plus peu de temps après la tentative d’Odegaard de clarifier cet avenir, en faisant l’éloge de l’attaquant.