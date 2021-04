Après 98 jours à la Maison Blanche, le président Joe Biden a prononcé son premier discours lors d’une session conjointe du Congrès mercredi. Le rédacteur en chef adjoint de la page éditoriale David Mastio et le rédacteur en chef des commentaires Jill Lawrence ont regardé le discours de 65 minutes et ont eu des réactions remarquablement différentes à ce que le président a dit.

David: Donald Trump est parti, mais Washington est toujours bloqué sur une situation anormale. Joe Biden a ramené des compétences discrètes et avec cela un sentiment de calme, mais je ne peux pas me concentrer sur un discours à une session conjointe du Congrès centrée sur les projets de dépenser 6 billions de dollars et de changer en plus du budget ordinaire. .

Le discours de Biden ce soir a fait paraître tout cela si raisonnable et normal. Son ton était folklorique et calme. Il n’a répété qu’un seul mensonge de la liste du Washington Post des 100 premiers jours d’allégations trompeuses de Biden. Mais au fond, Biden a proposé un berceau vers un libéralisme grave dont l’ambition est choquante. De l’école maternelle pour les enfants de 3 et 4 ans aux soins à domicile pour grand-mère, chaque étape de la vie peut être améliorée avec une cuillerée de largesses fédérales. Et nous pouvons tout nous permettre sans sacrifice. Nous avons juste besoin des grandes entreprises et des riches pour payer leur «juste part» et cesser de tricher sur leurs impôts.

Ce sont des airs farfelus. L’American Rescue Plan, l’American Jobs Plan et l’American Families Plan doivent inévitablement entraîner des coûts, des conséquences imprévues et des ratés. L’argent fédéral vient toujours avec des ficelles. Si Biden réussit, nous trierons l’épave pendant des décennies.

Jill: J’ai vécu le même contraste de style et de substance que vous, mais là où vous voyez un programme libéral incroyablement ambitieux, je vois un correctif populaire à des décennies de négligence. Des décennies passées à affamer le gouvernement et à enrichir les riches tout en ignorant le racisme structurel, la violence armée, les problèmes d’immigration et les inégalités de revenus si graves qu’elles sapent notre appropriation de la mobilité ascendante et du rêve américain.

Si Biden obtient ne serait-ce que la moitié de cela, et j’espère qu’il aura tout, il aura FIXE des décennies d’épave.

Il est absolument rafraîchissant d’entendre un démocrate y aller, en faisant valoir pourquoi chaque élément est raisonnable et nécessaire pour l’avenir de nos familles et du pays dans son ensemble. Tout comme les républicains l’ont fait lorsqu’ils parlaient d’abroger la loi sur les soins abordables lorsque Barack Obama était président.

Je me rends compte que les projets de Biden sont coûteux, mais une grande partie de cela peut être payée en rétablissant un système fiscal plus juste. Et, bien sûr, la croissance économique que les républicains promettent toujours, mais rarement, voire jamais. Les plans de Biden doivent mieux fonctionner que les retombées économiques. Ils aident les personnes qui ont besoin d’aide, pas celles qui sont déjà riches et qui oublient généralement de verser quoi que ce soit.

David: Des décennies de négligence? Huit des 12 dernières années ont été dirigées par un président démocrate qui avait Joe Biden comme vice-président. Obama a-t-il négligé l’Amérique lorsqu’il a remodelé près d’un cinquième de l’économie américaine avec la loi sur les soins abordables?

Ce que vous voyez comme des décennies de négligence, je le vois comme des décennies de défaites politiques démocrates. Les républicains n’ont pas négligé la violence armée, ils ont refusé de suivre le programme des démocrates visant à édulcorer les droits des armes à feu. Les républicains n’ont pas négligé l’immigration, ils l’ont abordée d’un point de vue radicalement différent de celui des démocrates. Sous Trump, c’était sûrement la mauvaise approche, mais c’était tout sauf de la négligence. La victoire de Biden était mince et aucune répudiation des républicains sur leurs problèmes fondamentaux.

Je crains que Biden accède au pouvoir grâce aux votes d’Américains qui pensaient qu’il était le choix modéré et modeste dans le domaine démocrate. Maintenant, ils découvrent qu’il est allé loin à gauche de l’endroit où se trouvaient les démocrates sous les deux précédents présidents démocrates. Cela réunira la droite, toujours sous l’emprise de Donald Trump, et désactivera le soutien de Biden au centre, conduisant à un désastre démocrate lors des élections à la Chambre et au Sénat de 2022.

La raison pour laquelle j’ai voté pour Biden était dans l’espoir qu’il garderait l’extrême gauche du démocrate sous contrôle assez longtemps pour unir le pays à travers quelques cycles électoraux et aider à purger le Parti républicain du Trumpisme. Après ce discours, je vois que je n’ai pas de chance.

Jill: Les républicains ont contrecarré les tentatives démocratiques de faire face à la négligence tout en faisant de leur mieux pour s’assurer que les gens qui ont tendance à voter pour les démocrates soient pénalisés autant que possible dans un système de gouvernement qui les désavantage structurellement dès le départ.

Les deux parties n’ont pas toujours été en désaccord sur la réforme de l’immigration et les mesures d’armes à feu comme la vérification universelle des antécédents. Ils n’étaient pas toujours en contradiction avec les soins de santé. L’ACA était basée sur des idées conservatrices comme la responsabilité personnelle, la concurrence et la préservation de l’assurance maladie privée. Mais Obama n’est allé nulle part en essayant de faire des compromis, et les démocrates peuvent être réticents à passer trop de temps à essayer avec des gens qui ne diront pas la vérité sur la victoire juste et carré de Biden 2020 ou condamnent carrément l’attaque désastreuse et mortelle du 6 janvier. le Capitole. Ils sont naturellement prêts à accomplir tout ce qu’ils peuvent aussi vite que possible.

Je vois cela comme compensant le terrain perdu. Vous voyez cela comme la ruine de l’Amérique. À ce stade, je pense que tout ce sur quoi nous pouvons nous entendre, c’est que Biden est clairement à l’aise dans ce travail et suffisamment compétent pour le faire. À 78 ans, il projette de la vigueur et de la bienveillance et enfin la normalité. Je sais que c’est une petite consolation pour les conservateurs. Vous savez maintenant ce que les libéraux ont ressenti au cours des années depuis que les républicains ont décidé que la politique était un jeu à somme nulle et ont couronné Donald Trump leur chef.

