Le plan du Pentagone vise à réduire les pertes civiles causées par les frappes aériennes

Le plan envisage d’intégrer des spécialistes de l’atténuation des risques dans les centres d’opérations militaires du monde entier, en créant un «centre d’excellence» pour promouvoir les meilleures pratiques et la mise en place surveillance au plus haut niveau du ministère de la Défense. Il vise également à améliorer la collecte et l’analyse des données afin de mieux suivre et résoudre le problème.