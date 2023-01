Le plan du Michigan pour le «faire reculer»: Blake Corum, une nouvelle O-line et un nouveau départ

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Le 8 janvier, environ une semaine après que le Michigan a trébuché dans les éliminatoires de football universitaire pour la deuxième saison consécutive, une agence de marketing sportif basée à Ann Arbor et liée à l’université a lancé un appel financier aux fans des Wolverines.

« Faisons-le reculer ! » le Valiant Management Group a écrit sur son compte Twitter. “Rejoignez-nous pour aider à ramener les principaux joueurs de football du Michigan pour la saison 2023 avec le One More Year Fund. 100% des recettes du fonds vont aux joueurs dans la poursuite du championnat national 2023. #OneMoreYear #GoBlue”.

Un graphique joint à la campagne de financement comprenait des photos du porteur de ballon Blake Corum, du receveur large Cornelius Johnson, du garde droit Zak Zinter et du garde gauche Trevor Keegan – un quatuor de joueurs pesant leur avenir dans la NFL mais dont les rendements potentiels renforceraient ce qui devrait être une autre liste chargée prochaine saison. Les quatre joueurs ont été des partants ou des contributeurs clés au cours des deux dernières saisons alors que le Michigan a remporté des titres consécutifs du Big Ten pour la première fois depuis 2003-04 et des championnats consécutifs pour la première fois depuis 1991-92. En cours de route, l’équipe de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh n’est devenue que le deuxième programme Big Ten à remporter plusieurs apparitions CFP aux côtés de l’Ohio State.

Les fans de joueurs étaient les plus impatients d’influencer Corum, un All-American de consensus qui a couru pour 1 463 verges et 18 touchés malgré le fait qu’il a raté les trois derniers matchs avec un ménisque déchiré subi contre l’Illinois. Si Corum était resté en bonne santé, il y a de fortes chances qu’il aurait été invité à New York en tant que finaliste du trophée Heisman, s’il n’avait pas été le vainqueur éventuel. Lorsque Corum a annoncé son intention de retourner dans le Michigan lors de plusieurs apparitions dans les médias plus tôt cette semaine, les Wolverines se sont classés parmi les trois premiers de presque tous les articles présentant un aperçu des sondages de 2023.

“Atteint les éliminatoires de football universitaire, a finalement battu l’État de l’Ohio, a remporté le Big Ten, n’a pas pu terminer”, a déclaré Corum dans une interview pour le podcast du département des sports. “L’année dernière, nous avons fait la même chose, vous savez? Nous savons donc ce qu’il faut, n’est-ce pas? Je suis un homme du Michigan de bout en bout. J’adore le Michigan. J’adore être ici. Donc, vous savez, c’était difficile décision, mais je reviendrai pour ma dernière année, et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour tout gagner.”

Avec Corum en remorque, l’attention s’est déplacée vers une ligne offensive qui fera l’objet d’un examen légitime alors que le Michigan tente d’atteindre le CFP pour la troisième saison consécutive. Les Wolverines ont reçu le prix Joe Moore récompensant la meilleure ligne offensive du football universitaire au cours des deux dernières années en tant que co-coordinateur offensif Sherrone Moore, qui continue de superviser ce groupe de postes, a vu son stock d’entraîneurs commencer à monter en flèche. Non seulement le Michigan est le seul programme à recevoir cet honneur lors de saisons consécutives, mais l’unité de Moore est également la seule lauréate à plusieurs reprises depuis la création du prix en 2015.

Mais les raclées d’après-saison contre les défenses de la Géorgie et du Texas Christian sur la plus grande scène du sport ont remis en question la véracité de la perche du Michigan au sommet de la communauté de la ligne offensive. Lorsque le groupe de Moore a été ravagé par les Bulldogs pour 30 pressions du quart-arrière, quatre sacs et sept plaqués pour défaite dans l’Orange Bowl, la mauvaise performance a été largement excusée en raison du talent incroyable d’une défense géorgienne qui a produit cinq choix de première ronde. Lorsque l’unité de Moore a été entaillée pour 20 pressions de quart-arrière, quatre sacs et 13 plaqués pour perte par un groupe de grenouilles cornues qui ont terminé l’année 95e en défense totale, la légitimité des trophées a été à juste titre sondée.

“Nous avons parlé toute la semaine précédant le match de l’importance de jouer physiquement”, a déclaré l’entraîneur-chef du TCU Sonny Dykes après la victoire 51-45 de son équipe contre le Michigan, une équipe qui a parlé ouvertement de sa capacité à dominer n’importe quel adversaire à la ligne de mêlée. “Et je pensais que nous étions définitivement l’équipe la plus physique sur le terrain ce soir.”

Le défi de Moore d’ici l’hiver prochain est de diagnostiquer pourquoi sa ligne offensive a échoué contre les adversaires de Power 5 au-delà du Big Ten et de trouver une solution pour éviter une troisième implosion consécutive en demi-finale si les Wolverines reviennent à ce stade en 2023. Il devra le faire sans les deux meilleurs joueurs de ligne de l’équipe de l’an dernier au centre Olu Oluwatimi, qui a remporté le prix Rimington en tant que meilleur centre du pays et le trophée Outland en tant que meilleur joueur de ligne intérieur, et le plaqueur gauche Ryan Hayes, deux fois All-Big Ten sélection. Les pertes supplémentaires des bouts serrés Luke Schoonmaker (NFL), Erick All (transfert dans l’Iowa) et Joel Honigford (admissibilité épuisée) – qui sont tous d’excellents bloqueurs – ne doivent pas être négligées dans une infraction qui place une énorme responsabilité sur leur position.

L’unité a reçu un coup de pouce significatif jeudi soir lorsque Keegan, une autre sélection All-Big Ten à deux reprises, a annoncé qu’il revenait pour une cinquième saison. Zinter, qui a déjà été décrit par l’ancien coordinateur offensif Josh Gattis comme le meilleur joueur offensif de l’équipe, quelle que soit sa position, n’avait pas encore révélé ses plans vendredi après-midi. Le « One More Year Fund », conçu pour inciter des joueurs comme Zinter à revenir, a recueilli près de 90 000 $ auprès de plus de 900 donateurs.

“Je leur ai beaucoup parlé”, a déclaré Corum lorsqu’on lui a demandé s’il avait conversé avec ses joueurs de ligne offensive. “Et je me dis:” Écoute, c’est juste une année de plus. Allons finir ce que nous avons commencé. Restons ensemble parce que cette équipe est quelque chose de spécial. Et je leur ai parlé et ils ont en quelque sorte eu les mêmes pensées que moi. Ils pourraient se réveiller un jour et la NFL pourrait être la meilleure décision. Réveillez-vous un autre jour, vous savez, et (pensez) “Je dois venir dans le Michigan, j’ai encore plus à prouver.

“Donc c’est à eux de décider. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire. Mais croyez mieux, vous savez, j’espère, une fois qu’ils entendront cela (à propos de ma décision de revenir) et que nous pourrons trouver un moyen de leur donner un peu de pâte, ils reviendront et seront prêts à ouvrir la voie et à faire avancer ce truc, mec.”

Le Top 25 bien trop tôt RJ Young décompose ses 25 meilleures écoles après le championnat de Géorgie.

Indépendamment de ce que Zinter décide de faire, Moore a obtenu un trio de renforts via le portail de transfert après avoir frappé un coup de circuit avec Oluwatimi en 2022 :

– Centre Drake Nugent, un étudiant diplômé de 6 pieds 1 pouce et 300 livres de Stanford: L’ancien espoir trois étoiles a accordé quatre sacs et 10 pressions de quart-arrière en 12 matchs l’an dernier, selon Pro Football Focus. Il était un meilleur bloqueur de course (score de 84,1 sur PFF) que bloqueur de passes (77,2) pour le Cardinal et a été pénalisé cinq fois.

– Plaqueur offensif Myles Hinton, un senior de 6 pieds 7 pouces et 320 livres de Stanford: L’ancien espoir global n ° 74 est apparu en seulement sept matchs la saison dernière avec sept départs au bon tacle. Il a été accusé de deux sacs et de cinq pressions de quart-arrière. Il s’est classé meilleur bloqueur de passes (63,1) que bloqueur de course (42,7) et n’a pas été pénalisé.

– Garde LaDarius Henderson, un étudiant de première année de 6 pieds 5 pouces et 310 livres de l’État de l’Arizona: L’ancien espoir trois étoiles a commencé six matchs à la garde droite avant de se blesser en 2022. Il a autorisé un sac et trois pressions du quart sans être appelé pour une pénalité. Sa note de blocage des passes (77,1) était significativement plus élevée que sa note de blocage des courses (62).

L’afflux de transferts s’est avéré nécessaire en partie à cause des échecs de recrutement de Moore dans le cycle actuel. Moore, qui a obtenu une promotion au poste de coordinateur co-offensif après le départ de Gattis pour Miami, a pris des coups sur certains des plaqués les mieux notés du pays compte tenu du remarquable succès sur le terrain du Michigan en 2021. Il a poursuivi six des 14 meilleurs plaqués offensifs en le 247Sports Composite – qui sont tous classés parmi les 175 meilleurs prospects – et n’a pas réussi à conclure l’accord avec chacun d’eux.

Kadyn Proctor, l’espoir n ° 12 au classement général, devrait être un partant du premier jour en Alabama après avoir renversé son engagement de l’Iowa. Samson Okunlola, l’espoir n ° 20 au classement général, a signé avec Miami. Charles Jagusah, l’espoir n ° 49 au classement général, a signé avec Notre Dame. Cayden Green, l’espoir n ° 80 au classement général, a signé avec l’Oklahoma. Spencer Fano (n°149) et Caleb Lomu (n°172) ont tous deux signé avec l’Utah.

Le plaqueur le mieux classé dans la classe du Michigan est l’espoir quatre étoiles Evan Link, le joueur n ° 269 au classement général et le plaqueur offensif n ° 24 du pays.

Pourtant, il reste encore beaucoup de temps entre maintenant et le début de la saison pour que cinq joueurs de ligne de première ligne émergent, une perspective qui serait grandement accélérée si Zinter restait à Ann Arbor. Les Wolverines ont conservé leur vache cloche lorsque Corum a pris la décision surprenante de revenir, et maintenant c’est à Moore de trouver – et d’affiner – la bonne combinaison de bloqueurs pour une autre campagne au niveau du trophée Heisman.

“Je n’aimais pas la sensation de me blesser dans la Grande Maison et de partir comme ça”, a déclaré Corum. “Je veux terminer mon héritage, terminer ce que j’ai commencé. Donc, après le match, j’y ai pensé, j’y ai pensé, j’ai prié à ce sujet, et je pense que c’est la meilleure décision. J’espère donc que tout le monde est prêt. Nous ‘ reviens plus fort que jamais, et ça va être une balade amusante.”

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

