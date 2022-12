Le plan du maire Adams pour la crise du logement à New York assouplirait les règles pour les développeurs

En fonction, M. Adams s’est concentré sur la possibilité pour les promoteurs de répondre plus facilement à la forte demande de logements à New York en construisant plus de logements plus rapidement. Les défenseurs des sans-abri et des locataires à faible revenu ont déclaré que l’administration Adams devrait faire plus pour aider les locataires actuels à rester chez eux.

Lors d’une conférence de presse après l’annonce, M. Adams a cherché à renforcer l’idée que la ville de New York avait entravé la croissance économique et immobilière à travers ses couches de bureaucratie. Alors qu’il parlait à l’intérieur de l’hôtel de ville, des rames de papier, toujours dans leurs boîtes WB Mason, étaient empilées à côté de lui.

“Les gens lisent 50 000 feuilles de papier pour faire construire des logements dans notre ville”, a-t-il déclaré. “C’est archaïque, c’est contre-productif.”

Le maire a déclaré que la ville devait s’assurer qu’il y aurait des garanties contre le déplacement des résidents actuels à mesure que de nouveaux bâtiments s’élevaient dans leurs quartiers.

« Le développement ne doit pas nécessairement être un déplacement », a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas de retirer les résidents de longue date de leurs communautés, mais de leur permettre de participer au développement de leurs communautés.”

Dans le plan de logement annoncé cet été, M. Adams s’est concentré sur cinq domaines, notamment la réduction des formalités administratives et de la bureaucratie et l’augmentation du nombre de personnes éligibles aux bons de logement subventionnés par la ville. Mais la ville fait face à une pénurie de personnel dans les agences chargées de mettre en œuvre le plan. Le nouveau plan pourrait au moins partiellement résoudre ce problème en réduisant les processus qui, selon le maire, imposent un fardeau inutile aux employés de la ville.

“Si nous adoptons les 111 réformes, nous réduisons de moitié le temps nécessaire pour qu’un projet passe de l’examen environnemental à l’autorisation réelle avec des personnes et nous économisons environ 2 milliards de dollars”, a déclaré Maria Torres-Springer, adjointe au maire pour l’économie. et le développement de la main-d’œuvre. “Ce que cela débloque, si nous pouvons construire aussi vite que nous le voulons grâce à ce plan, ce sont 50 000 nouvelles maisons supplémentaires au cours de la prochaine décennie.”