Les universités, les syndicats et les ministres sont en désaccord lorsque tous les étudiants devraient reprendre l’enseignement en face-à-face, qualifiant les plans actuels de «coup dur» et affirmant qu’ils n’avaient «aucun sens» compte tenu des horaires des cours.

Le ministère de l’Éducation (DfE) s’attend à ce que les étudiants toujours en dehors du campus puissent reprendre l’enseignement en personne lorsque l’assouplissement supplémentaire des restrictions liées aux coronavirus sur la socialisation sera confirmé au plus tôt le 17 mai.

Alors que certains organismes universitaires ont déclaré qu’il était trop tard, avec des estimations d’un million d’étudiants incapables d’accéder à l’enseignement en face à face pendant au moins un mois, un syndicat a demandé que le retour soit repoussé à la prochaine année universitaire.

Jo Grady de l’University and College Union (UCU) a également déclaré que l’objectif de la mi-mai de redémarrer les activités en personne «n’a absolument aucun sens» car «de nombreux examens d’étudiants seront déjà terminés».

Un dirigeant d’une université a également remis en question la logique de la date du 17 mai, affirmant qu’elle montrait un «mépris cavalier pour les détails», car «de nombreuses universités auront terminé leur année d’enseignement» d’ici là.

Le professeur Graham Galbraith, vice-chancelier de l’Université de Portsmouth, a ajouté: «Les étudiants peuvent désormais acheter un livre sur l’histoire britannique à Waterstones et en discuter avec un tatoueur pendant qu’ils ont leur corps décoré, mais ils ne peuvent pas faire la même chose dans un Environnement sécurisé par Covid avec leur professeur d’université. »

Mardi, le ministre des Universités a déclaré que la feuille de route pour sortir du verrouillage est conçue pour assouplir prudemment les restrictions afin de maintenir le pays sur la voie d’une réouverture complète.

Dans un déclaration sur les plans pour le retour complet à côté de sa prochaine étape, Michelle Donelan a déclaré que plus de personnes auront été vaccinées d’ici là et que cette décision donne plus de temps pour stimuler les tests.

«Le déplacement des étudiants à travers le pays présente un risque de transmission du virus – en particulier en raison de la prévalence et des taux de transmission plus élevés de nouvelles variantes», a-t-elle déclaré.

Le même jour, Boris Johnson a averti que l’assouplissement des mesures de verrouillage entraînerait «inévitablement» plus d’infections et de décès.

Le Premier ministre a déclaré que si les vaccins avaient aidé, les restrictions de verrouillage avaient fait «l’essentiel du travail» pour réduire les infections à Covid-19.

Mais le professeur Julia Buckingham de Universities UK (UUK) a déclaré que les projets d’enseignement supérieur étaient «extrêmement décevants» pour les étudiants en Angleterre qui apprenaient en ligne depuis avant Noël, alors que l’enseignement était en ligne pour faciliter la migration de retour pour les vacances.

«Avec l’ouverture d’écoles, de collèges et de nombreuses entreprises, nous avons maintenant besoin que le gouvernement explique de toute urgence comment il a pris cette décision», a déclaré le président de l’institution.

Le Royaume-Uni – qui représente 140 universités – avait appelé à un retour complet à l’université cette semaine alors que le verrouillage de l’Angleterre s’est encore assoupli, avertissant le gouvernement de ne pas prendre la «résilience» des étudiants pour acquise.

Le Dr Tim Bradshaw du Russell Group, qui représente 24 universités de premier plan, a estimé que la dernière annonce signifie qu’environ un million d’étudiants apprendront en ligne pendant au moins un mois, y compris ceux qui suivent des cours de commerce, de droit et de mathématiques.

«Alors que nous reconnaissons la nécessité de faire preuve de prudence alors que les mesures de verrouillage sont assouplies, la décision du gouvernement aujourd’hui est un coup dur», a-t-il déclaré.

«Il ne prend pas en compte les données qui montrent la sécurité des espaces d’enseignement et les très faibles taux d’infection dans les universités à l’heure actuelle, malgré la majorité des étudiants sur le campus.

Alors que l’Angleterre était bloquée au début de janvier, la plupart des étudiants ont vu leurs cours être transférés en ligne et on leur a dit de rester là où ils étaient, alors que beaucoup étaient encore à la maison pour les vacances de Noël.

À partir du 8 mars, tous les étudiants suivant des cours pratiques ont été autorisés à rejoindre d’autres étudiants dans des cours tels que la médecine et la dentisterie sur le campus pour un enseignement en personne, tandis que d’autres n’étaient toujours pas autorisés à retourner à l’université.

On estime qu’environ la moitié des étudiants universitaires en Angleterre ne sont actuellement pas éligibles pour reprendre l’enseignement en personne.

Lundi, le Syndicat national des étudiants a appelé à la «clarté» sur ce que les plans étaient pour le trimestre d’été.

Mardi, le ministre des Universités a annoncé que tous les étudiants restants «seraient invités à reprendre l’enseignement en personne» parallèlement à la prochaine étape de la feuille de route de l’Angleterre en dehors du verrouillage – qui verra un assouplissement plus important des restrictions sur les contacts sociaux et la plupart des environnements intérieurs rouvriront.

« Cela aura lieu au plus tôt le 17 mai, après un nouvel examen des données par rapport aux quatre tests », a déclaré Mme Donelan.

Mme Grady de l’UCU, qui a demandé que le retour soit reporté à la prochaine année universitaire, a accusé le gouvernement de traiter les étudiants et le personnel comme une «réflexion après coup» au mieux dans la pandémie, affirmant que ce n’était «pas une surprise» que l’annonce était fait le lendemain du début du trimestre d’été pour de nombreux étudiants.

Le ministère de l’Éducation a été sollicité pour commentaires.

