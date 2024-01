Le plan du comté de Jackson pour le nouveau stade de baseball des Royals et les rénovations d’Arrowhead

Mise à jour : Frank White, directeur du comté de Jackson, a opposé son veto au projet d’ordonnance sur la taxe de vente dans les stades, le qualifiant de “pas une bonne affaire” pour les contribuables. Voir notre histoire originale ci-dessous. Il y a des progrès potentiels sur un accord pour un nouveau stade des Kanas City Royals et des rénovations majeures. au GEHA Field au stade Arrowhead pour les Chiefs de Kansas City. L’autorité du complexe sportif du comté de Jackson, qui est actuellement propriétaire des deux stades du complexe sportif Truman, a approuvé mardi une lettre d’intention de 20 pages. Cette lettre signale que le Le processus lent de négociation des stades pourrait enfin s’accélérer. L’accord sert de feuille de conditions entre les Chiefs et les Royals avec le comté de Jackson concernant le financement du stade. L’accord détaille ce qui pourrait être réservé au complexe sportif Truman si le plan allait de l’avant. L’un des changements les plus importants, du moins visuellement, serait la démolition du stade Kauffman, l’actuel domicile des Royals. Les Chiefs bénéficieraient alors d’un espace vert pour le talonnage VIP et éventuellement d’une nouvelle scène de concert. Arrowhead subirait également des rénovations majeures. Le coût total de toutes ces améliorations est estimé à 1 milliard de dollars. Le plan comprend également 1 milliard de dollars supplémentaires pour un nouveau stade de baseball pour les Royals sur un site qui n’a pas encore été annoncé. La législature du comté de Jackson a également ouvert la voie à un financement public. La clé de cet argent est un projet visant à inscrire lors du scrutin du 2 avril une mesure visant à prolonger la taxe de vente actuelle de 3/8e cent qui est destinée à l’entretien et à l’entretien des stades. La lettre d’intention prévoyait le maintien d’un partage 50-50 de l’argent des contribuables financé par l’État pour les Royals et les Chiefs. L’accord comprend également des contributions monétaires privées, actuellement non précisées, des deux équipes. Cependant, le directeur du comté de Jackson, Frank White, pourrait toujours opposer son veto à ce plan. Sa dernière chance d’opposer son veto à l’accord est aujourd’hui, à 17 heures. La lettre d’intention aborde certaines questions en suspens de White, qui a été accusé de ralentir les négociations au stade ces derniers mois. White et le comté ont exprimé le désir de voir des avantages financiers directs de la part des équipes et du stade respectifs. Actuellement, le comté de Jackson couvre l’assurance du complexe sportif Truman. Cette nouvelle lettre d’intention obligerait les équipes à payer la facture pour assurer leur de nouvelles installations. Les équipes, dans une déclaration commune il y a quelques semaines, ont déclaré qu’elles étaient d’accord avec cette partie de l’accord. L’accord comprenait les termes d’un nouveau contrat de location avec les Chiefs qui durerait au moins 25 ans et 40 ans pour le Royals.

