Le plan du comté d’Arizona pour compter les bulletins de vote à la main est bloqué par un juge

PHOENIX (AP) – Un juge a bloqué lundi le projet d’un comté rural de l’Arizona de procéder à un décompte manuel complet des bulletins de vote de l’élection en cours – une mesure demandée par des responsables républicains qui ont exprimé des inquiétudes infondées quant au fait que les machines de comptage des votes ne sont pas dignes de confiance.

La décision du juge Casey F. McGinley de la Cour supérieure du comté de Pima est intervenue après une audience d’une journée complète vendredi au cours de laquelle les opposants ont présenté leur cause et appelé des témoins. Un appel de la décision du juge est probable. Le jour du scrutin est le mardi.

McGinley a déclaré que le conseil de surveillance du comté avait outrepassé son autorité légale en ordonnant au secrétaire du comté de compter tous les bulletins de vote lors de l’élection qui se termine mardi plutôt que le petit échantillon requis par la loi de l’État.

Les opposants – un groupe de retraités qui ont intenté une action en justice pour arrêter un décompte manuel complet – ont fait valoir que la loi de l’État n’autorise qu’un petit décompte manuel des premiers bulletins de vote pour garantir l’exactitude des machines de comptage. Les membres du groupe ont fait valoir qu’un changement de dernière minute créerait le chaos et retarderait potentiellement la certification des résultats des élections. La directrice des élections du comté de Cochise, Lisa Marra, s’oppose également au plan de décompte élargi et a témoigné de la façon dont cela pourrait retarder les résultats et mettre en péril la sécurité du scrutin.

Le procès n’a contesté qu’un décompte manuel complet d’environ 30 000 bulletins de vote anticipés, mais la décision semble bloquer un décompte manuel complet des bulletins de vote anticipés et de ceux déposés le jour du scrutin.

McGinley a écrit que les lois électorales des États énoncent une procédure détaillée pour choisir au hasard les bulletins de vote du jour du scrutin qui seront choisis pour le décompte manuel.

“Tout ce processus serait rendu superflu si le tribunal devait interpréter (cette section) pour sélectionner initialement 100% des bulletins de vote de la circonscription comme point de départ”, a écrit le juge.

Les deux républicains qui détiennent la majorité au conseil de surveillance de trois membres du comté de Cochise ont voté pour le décompte manuel complet des premiers bulletins de vote malgré l’opposition du procureur républicain élu du comté et du directeur des élections de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs. . Les deux ont déclaré qu’un décompte manuel complet des bulletins de vote anticipés est illégal en vertu de la loi électorale de l’État, qui n’autorise que 1%, ou 5 000 des bulletins de vote anticipés, selon le moins élevé, à être comptabilisés pour garantir l’exactitude des machines. Hobbs est candidat au poste de gouverneur.

Le procureur général Mark Brnovich, un républicain, a rendu un avis informel le 28 octobre en se rangeant du côté du conseil.

L’enregistreur républicain du comté de Cochise, David Stevens, qui a été chargé par le conseil de surveillance du comté d’effectuer le décompte, a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de le faire dans l’un des quatre endroits qu’il avait repérés dans la Sierra Vista. La ville est la plus grande du comté frontalier d’environ 130 000 habitants. Situé au sud-est de Tucson, le comté s’étend jusqu’à la frontière du Nouveau-Mexique.

Stevens n’a jamais supervisé un décompte manuel; c’est le rôle de Marra. Elle a témoigné vendredi qu’elle prévoyait de procéder au décompte manuel post-électoral normal comme d’habitude. Elle a également critiqué la méthode que Stevens a choisie d’utiliser, affirmant qu’elle était sujette aux erreurs.

Les deux superviseurs républicains du comté de Cochise qui ont voté en faveur du décompte manuel à 100% plutôt que du petit échantillon qui est compté lors de toutes les autres élections ont été poussés à le faire par des personnes qui croient que les affirmations infondées de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles la fraude ou les problèmes de vote -les machines à compter ont conduit à sa perte en 2020. Le seul démocrate du conseil s’est opposé au décompte manuel.

Un comté du Nevada pousse également un décompte complet pour apaiser les partisans de Trump, mais se bat avec le secrétaire d’État sur les règles du décompte, tandis que les dirigeants d’un autre comté de l’Arizona dirigé par le GOP ont rejeté un effort similaire la semaine dernière.

Le décompte manuel aurait couvert quatre courses choisies par tirage au sort: un élu à l’échelle de l’État, une course fédérale, une de la législature de l’État et une mesure de vote à l’échelle de l’État.

Marra a témoigné que la tenue d’un décompte manuel complet mettrait en péril la certification de l’élection par le comté, qui devrait avoir lieu d’ici le 22 novembre. Cela pourrait à son tour retarder la certification à l’échelle de l’État, qui devrait déclencher des recomptages car le seuil pour les recomptages obligatoires était considérablement augmenté par la législature plus tôt cette année. Dans le pire des cas, a-t-elle dit, cela pourrait entraîner des retards dans l’élection des nouveaux élus en janvier.

__

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Bob Christie, l’Associated Press