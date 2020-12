Des troupeaux de vaches serpentent sur l’autoroute à une voie qui mène le long de la côte sénégalaise à Mbodiene, un village agricole entouré de garrigue où le chanteur Akon envisage de construire une ville futuriste.

Les dessins, qui montrent des bâtiments brillants et rosés qui se courbent et se courbent comme des vagues, sembleraient à la maison dans n’importe quel film de science-fiction.

Dans le plan directeur, l’architecte Hussein Bakri a aménagé un espace pour un parking – pour les voitures volantes.

Akon, le chanteur sénégalo-américain du hit « Smack That » de 2006, a déclaré que la ville attirera les touristes et créera des milliers d’emplois. La société américaine KE International a déclaré qu’elle prévoyait de commencer la construction du projet de 6 milliards de dollars l’année prochaine.

Mais au Sénégal, un pays d’Afrique de l’Ouest où les villageois conduisent des charrettes à cheval sur des routes non goudronnées, la proposition a suscité suspicion et perplexité.

Les questions sur les droits fonciers, le financement et la faisabilité restent sans réponse et les habitants se demandent si les avantages promis viendront un jour.

« Akon est venu à notre rencontre. Il a dit qu’il le ferait. Cela peut être réel ou faux – mais je pense que c’est réel », a déclaré Magueye Ndao, maire de Ngueniene, la municipalité contenant Mbodiene et d’autres villages où Akon City sera construit.

La liste des promesses est longue, ont déclaré Ndao et d’autres dirigeants locaux. Le principal d’entre eux est un centre de formation et d’emplois pour les jeunes, ainsi que des écoles et des services de santé améliorés et l’extension des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité.

« Nous accueillons ce projet à bras ouverts et prions pour que tout ce qu’Akon nous a dit se réalise », a déclaré Ndao.

Si l’histoire est un guide, ils seront très probablement déçus, a déclaré Xavier Ricou, architecte et ancien directeur de l’APIX, l’agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands projets.

«Au cours des 15 années ou plus que j’ai travaillé chez APIX, j’ai vu des propositions de personnes qui voulaient faire des villes partout», a déclaré Ricou, révélant comment des millions de dollars ont été dépensés sur des plans avancés pour des villes qui n’étaient alors jamais construites.

Ils ont été pour la plupart abandonnés, a-t-il dit, en raison d’un financement insuffisant, d’un changement de gouvernement ou d’une autre raison inconnue.

Quant à Akon City: « Je pense que rien ne se passera. »

Akon, dont le nom complet est Aliaune Damala Badara Akon Thiam, a passé une partie de son enfance au Sénégal avant de s’installer aux États-Unis. Sa première grande initiative philanthropique a été Akon Lighting Africa, un projet d’énergie solaire lancé en 2014.

L’homme de 47 ans est également derrière Akoin, une crypto-monnaie qui, selon lui, alimentera Akon City.

En novembre, les travaux ont commencé sur un centre de jeunesse à Mbodiene – pas dans le cadre de la ville d’Akon, mais dans un centre que les habitants ont déclaré qu’Akon était derrière.

Sur le site du projet, une seule pierre repose sur un piédestal dans un champ vide, intacte depuis qu’Akon et le ministre du Tourisme ont organisé une cérémonie de pose de pierre pour lancer le projet en août.

Sur le budget de 6 milliards de dollars, 4 milliards de dollars ont été obtenus auprès d’investisseurs, dont l’homme d’affaires kenyan Julius Mwale, a déclaré Paul Martin, directeur du projet chez KE International, une société de conseil en ingénierie et infrastructure.

Martin a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails ou nommer d’autres investisseurs pour des raisons de confidentialité.

Joint par e-mail, le bureau de Mwale a refusé de répondre aux questions relatives à cette histoire.

L’équipe d’Akon n’a pas répondu à plusieurs demandes d’entrevue.

‘POUR LES GENS’

Akon City a été conçu « pour le peuple », a déclaré l’architecte Bakri, basé à Dubaï, qui a commencé à visiter le Sénégal il y a plusieurs années et s’est dit inspiré par ce qu’il a vu.

« Nous avons essayé de donner aux gens le sentiment de l’Afrique », a déclaré Bakri, qui est libanais. Une vidéo promotionnelle montre des bâtiments aux formes lâches comme des arbres, des gazelles et des papillons.

Avec deux complexes, quatre ou cinq hôtels, un hôpital et un parc technologique, Akon City sera une destination à la fois pour les habitants et l’élite mondiale, a déclaré Bakri. Akon a également déclaré qu’il espère que ce sera un «chez-soi» pour les Afro-Américains.

Les habitants des villages voisins sont ravis, s’ils sont inquiets.

«Les études qui ont été réalisées n’étaient pas en collaboration avec la commune de Ngueniene», a déclaré Pape Massamba Thiaw, conseiller municipal et président de la commission jeunesse de Ngueniene.

Il s’inquiète de la déconnexion entre la culture occidentale et sénégalaise, de l’impact sur l’environnement et de la possibilité que les petits hôtels à proximité se replient, a-t-il déclaré.

Il veut également s’assurer que les jeunes sénégalais puissent travailler dans des bureaux, pas seulement pour la construction ou la collecte des ordures.

«Je ne veux pas que nous soyons seulement des journaliers. Nous devons être parmi les gestionnaires», a-t-il déclaré.

Martin a déclaré que KE International veillera à ce que les entrepreneurs attribuent 90% des emplois aux habitants et construiront des collèges pour former les habitants à de nouvelles compétences.

Bien que Martin ait déclaré que des études d’impact environnemental et social avaient été effectuées, Thiaw a déclaré qu’aucune étude n’avait engagé la communauté ou n’avait été partagée avec les dirigeants locaux.

Le chef de la Société sénégalaise de développement et de promotion des zones côtières et touristiques (SAPCO), l’agence d’État à la tête du projet, a déclaré que les études étaient toujours en cours.

« Le projet n’étant pas dirigé à 100% par la commune de Ngueniene, il y a forcément des craintes et des inquiétudes à ce sujet », a déclaré Thiaw.

« Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun problème. Les problèmes surgiront au moment où ses promesses ne seront pas tenues. »

DROITS FONCIERS

Les terres réservées à Akon City, une étendue entre l’autoroute et l’océan, ne peuvent plus être cultivées car elles sont lourdes d’argile et d’eau salée, a déclaré le maire Ndao.

En 2009, il a été cédé à l’État, pour un futur développement touristique par SAPCO. Mais de nombreux villageois à qui l’on devait une compensation n’ont jamais été payés, ont indiqué des sources gouvernementales.

Selon des documents consultés par la Fondation Thomson Reuters, le gouvernement a déclaré en 2014 que 1,8 milliard de francs CFA (3,35 millions de dollars) étaient dus à 385 personnes pour un total de 504 hectares à Mbodiene et 110 hectares à proximité de Pointe Sarène.

Un employé du gouvernement local, non autorisé à s’exprimer sur le sujet, a déclaré qu’un peu moins de la moitié de l’argent avait été versé.

« Nous avons payé une partie autour de la Pointe Sarène. Nous avons essayé de prioriser pour que les villageois de Mbodiene soient payés », a déclaré Aliou Sow, directeur général de SAPCO, ajoutant que les paiements sont « en cours de régularisation ».

La première phase d’Akon City sera construite sur 55 hectares, a déclaré Bakri, mais le plan à long terme est d’utiliser les 504 hectares de Mbodiene. Jusqu’à présent, un accord avec SAPCO n’a été finalisé que pour les 55 hectares, a-t-il déclaré.

KE International, dont le site Web indique que la ville sera située sur 800 hectares, a refusé de commenter la question de l’indemnisation des anciens propriétaires terriens.

Préoccupée par le projet, la section sénégalaise de Transparency International a écrit au ministre du Tourisme en septembre pour demander des précisions sur le régime d’actionnariat, les droits de propriété, les études d’impact et plus encore.

Dans une réponse écrite partagée par le groupe de la société civile, le ministre Alioune Sarr n’a pas fourni de détails mais a déclaré que le projet « obéira aux lois et règlements du Sénégal ».

Quant à savoir si les plans sont réalistes, l’architecte Bakri a déclaré qu’il conçoit en prévision de nouvelles technologies et inventions qui, selon lui, atterriront dans 25 ans – y compris des voitures volantes.

« Si cela se passait à Dubaï, vous diriez, d’accord, c’est une nouvelle phase de l’architecture », a-t-il déclaré.

« Pourquoi pas en Afrique? »