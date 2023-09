Le plan du centre-ville de Shreve comprend un couloir technologique et des propriétés commerciales reconverties – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) — Le candidat républicain à la mairie, Jefferson Shreve, a déclaré mardi que la ville avait besoin d’un leadership plus fort pour ramener les affaires au centre-ville.

Shreve a dévoilé son plan de revitalisation du centre-ville lors d’une conférence de presse l’après-midi sur Monument Circle. Il a ouvert son discours en frappant Spark on the Circle à quelques mètres de là, un projet que le maire Joe Hogsett a claironné plus tôt cet été. Shreve a déclaré qu’il laisserait Monument Circle ouvert à la circulation automobile en tant que maire.

Shreve s’est concentré en particulier sur la scission de l’IUPUI l’année prochaine en IU Indianapolis et Purdue University Indianapolis. Il a déclaré que ces campus, ainsi que 16 Tech, signifient qu’Indianapolis peut ancrer à la fois la vision des dirigeants de Purdue d’un corridor technologique et les plans des dirigeants de l’IU pour un corridor des sciences de la vie. Shreve a déclaré que les personnes qui étudient et travaillent sur ces campus auront besoin d’un endroit où vivre et travailler.

« Contrairement à Joe Hogsett, j’ai une formation dans l’immobilier », a-t-il déclaré. «Je donnerai la priorité à ces opportunités de collaboration avec des développeurs expérimentés et des leaders d’opinion.»

À cette fin, l’ancien membre du conseil municipal a déclaré qu’il souhaitait transformer les propriétés commerciales vacantes en logements et en bureaux modernes, notant la saisie de Circle Tower et la vente imminente du bâtiment Emmis Communications. Il a déclaré que la clé du retour du centre-ville était d’inciter les gens à y vivre, et pas seulement à y travailler. Lorsque News 8 a demandé si cela pourrait inclure une forme de logement pour les sans-abri, Shreve a répondu que cela pourrait jouer dans sa stratégie de soutien aux programmes d’aide aux sans-abri.

Au cours d’une séance de questions-réponses qui a suivi, Shreve a déclaré qu’il préférerait ne pas utiliser les districts de financement par augmentation d’impôts. Il a déclaré qu’il pensait que certains des quartiers TIF de la ville étaient devenus trop étagés et trop spécifiques pour bénéficier au centre-ville dans son ensemble.

Le directeur de campagne de Hogsett, Blake Hesch, a envoyé une déclaration peu de temps après la fin des commentaires de Shreve.