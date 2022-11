Le plan du Canada pour plus d’immigrants vise à stimuler la main-d’œuvre, mais les experts disent qu’ils auront besoin de soutien

Un plan visant à accueillir un nombre record d’immigrants au Canada comprend l’arrivée des travailleurs nécessaires, mais les experts et les employeurs affirment que davantage pourrait être fait pour aider les nouveaux arrivants à arriver et à prospérer dans leur nouvelle maison.

Le gouvernement fédéral veut voir 1,45 million de nouveaux résidents permanents au Canada au cours des trois prochaines années, dont 500 000 personnes en 2025.

La poussée survient alors que le Canada fait face à une pénurie de travailleurs.

« Si nous n’avons pas d’immigration, notre main-d’œuvre n’augmentera pas », a déclaré Anil Verma, professeur émérite de relations industrielles et de gestion des ressources humaines à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

Selon l’énoncé économique de l’automne du gouvernement“L’immigration est au cœur de notre identité en tant que Canadiens, tout en étant un moteur clé de la croissance économique du Canada.”

Ottawa croit stimuler l’immigration contribuera à répondre aux besoins de main-d’œuvre dans un pays avec une population vieillissante et un nombre record de personnes qui planifient leur retraite.

Ottawa pourrait être “plus audacieux”

Le gouvernement fédéral vise à ce qu’environ 60 % des nouveaux arrivants fassent partie de la catégorie économique – les personnes venant au Canada pour leurs compétences professionnelles ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent – en 2025.

Dennis Darby, président et chef de la direction de Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC), a déclaré que les membres de son association commerciale sont « très reconnaissants » de ce que fait le gouvernement.

“C’est ainsi que nous allons attirer la prochaine génération de personnes dont nous avons besoin.”

Le Conseil canadien des affaires (BCC), un groupe de défense des intérêts qui représente les chefs d’entreprise de divers secteurs, appuie également l’approche, mais croit qu’Ottawa pourrait être « plus audacieux » dans ses objectifs de recrutement.

“D’un point de vue directionnel, nous sommes satisfaits de la direction que prend le gouvernement”, a déclaré Trevor Neiman, directeur des politiques et conseiller juridique du conseil.

La BCC et la CME sont toutes deux favorables à voir encore plus de travailleurs rejoindre le pays et l’économie.

Cependant, quelle que soit la taille de cette cohorte, Verma souligne que le processus de déménagement dans un autre pays pour commencer une nouvelle vie – et trouver un emploi – ne se fait pas du jour au lendemain.

Cela signifie que l’impact total de ces nouveaux travailleurs sur le marché du travail ne se fera pas sentir immédiatement.

“Les calculs pour pourvoir les postes vacants sont très délicats, et je pense que cela ne devrait pas être la base d’une politique d’immigration à long terme”, a déclaré Verma, soulignant que la croissance économique et la construction de la nation étaient des facteurs plus pertinents.

“Un parcours cahoteux”

Samitaa Chahal sait à quel point le voyage vers une nouvelle vie au Canada peut être difficile.

Elle a quitté l’Inde et a atterri en Ontario à peine deux semaines avant que la pandémie ne ferme tout en mars 2020.

Chahal s’est retrouvée seule et a essayé de donner un sens au chaos. Cela comprenait la recherche d’un emploi dans un monde bouleversé.

Bien qu’elle ait une formation en marketing et en communication, son premier emploi ici était dans un foyer de soins de longue durée.

Six mois plus tard, elle a trouvé un autre emploi et a depuis occupé un poste de conceptrice pédagogique dans le domaine de l’apprentissage et du développement, un poste qu’elle a choisi plutôt qu’une offre d’emploi concurrente.

Chahal se souvient de la fierté qu’elle ressentait de pouvoir « choisir ce que je veux faire et non [from] ce que la vie me réserve.”

“Ça a été un parcours cahoteux, mais je ne voudrais pas qu’il en soit autrement”, a-t-elle déclaré.

De nombreuses compétences recherchées

Le gouvernement fédéral affirme que son plan d’immigration aidera les entreprises canadiennes à trouver les personnes nécessaires dans des secteurs clés, notamment les soins de santé, les métiers du bâtiment, la fabrication et les sciences, la technologie, l’éducation et les mathématiques (STEM).

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré que des tirages ciblés seront utilisés l’année prochaine pour amener les candidats possédant les compétences les plus recherchées dans des régions spécifiques où ils sont nécessaires.

Le ministre a déclaré à Reuters que l’accent sera mis sur le recrutement de médecins et d’infirmières, dans les provinces qui s’efforceront de faire en sorte que les titres de compétences de ces nouveaux arrivants soient reconnus rapidement.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, Darby du CME a déclaré qu’il y avait une forte demande de main-d’œuvre qualifiée et générale, avec plus de 80 000 postes vacants à travers le Canada.

Plus de compétition pour les gens

La BCC affirme que ses membres – qui comprennent des banques, des sociétés minières et d’autres grands employeurs – ont signalé que l’immigration est essentielle pour trouver le personnel nécessaire.

Le Conseil mené une enquête au premier trimestre de l’année qui a obtenu des réponses de 80 de ses 170 membres. Les répondants comprenaient des PDG et d’autres professionnels de haut rang.

Les deux tiers des répondants ont déclaré avoir recruté du personnel directement via l’immigration, tandis que la BCC a déclaré que les autres embauchaient des immigrants qui vivaient déjà ici.

Neiman a déclaré que le Canada a grandement bénéficié de l’immigration pendant des années et qu’elle demeure l’un des outils les plus puissants d’Ottawa pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre.

Mais il a déclaré que le pays était désormais confronté à une concurrence plus intense pour les personnes, car d’autres pays étaient également confrontés à des pénuries de main-d’œuvre.

“Le Canada a vraiment besoin d’intensifier son jeu afin de maintenir son avantage”, a-t-il déclaré.

Ottawa semble écouter : Dans son énoncé économique de l’automne, le gouvernement a dit il affecterait 50 millions de dollars de financement supplémentaire traiter les arriérés actuels et d’autres problèmes qui entravent l’entrée rapide des nouveaux arrivants au Canada.

ÉCOUTEZ | Immigration et pénurie de main-d’œuvre : CBC News: La maison9:38Un demi-million d’immigrants atténuera-t-il les problèmes de main-d’œuvre au Canada? Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé un nouvel objectif record en matière d’immigration. Les experts Mikal Skuterud et Michael Haan discutent des mesures de succès des politiques d’immigration du Canada.

Interrogé sur la concurrence à laquelle le pays est confronté pour les talents, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré qu’il ne pouvait «pas spéculer» sur ce que font les autres pays pour attirer de nouveaux arrivants.

“Le niveau d’immigration au Canada est un choix politique qui doit équilibrer les avantages de l’immigration avec les coûts de prestation du programme et la capacité de notre infrastructure”, a déclaré le ministère dans un courriel.

Défis après l’arrivée

Sweta Regmi, fondatrice et PDG de Teachndo Career Consultancy à Sudbury, en Ontario, constate que de nombreux nouveaux arrivants manquent de soutien pour naviguer sur le marché du travail canadien.

REGARDER | Le Canada enregistre des gains d’emplois en octobre : Le Canada ajoute 108 000 emplois en octobre, le chômage est stable à 5,2 % L’économie canadienne a ajouté 108 000 emplois en octobre, soit environ 10 fois ce qui était prévu. Pourtant, un marché du travail étonnamment chaud ne suffit pas à faire baisser le coût global de la vie.

“La lacune … consiste à vous apprendre à rechercher un emploi”, a déclaré Regmi, une stratège certifiée en matière de carrière et de CV, qui voit un problème persistant auquel elle a également été confrontée lors de son propre voyage d’immigration il y a deux décennies.

Il existe des programmes qui fournissent une assistance aux personnes, mais Regmi a déclaré qu’ils ne sont pas toujours bien adaptés aux besoins des demandeurs d’emploi entrants.

Chahal a trouvé que ce même processus était un défi particulier alors qu’elle travaillait pour apprendre les bizarreries d’un marché du travail qu’elle trouvait plus rigide dans ses pratiques d’embauche par rapport à l’Inde.

La disponibilité de logements abordables est un problème qui s’est emparé de la politique intérieure partout au Canada ces derniers temps, mais c’est tout aussi important pour les personnes qui déménagent dans un nouveau pays.

Fraser, le ministre de l’Immigration, a déclaré à Reuters que le Canada se concentrera sur l’accueil de travailleurs de la construction plus qualifiés pour aider à construire de nouveaux logements et sur la sélection de nouveaux arrivants pour les zones ayant la “capacité d’absorption” pour les accueillir.

IRCC a déclaré qu'”un investissement adéquat dans l’établissement, le logement et les services publics est primordial non seulement pour le succès à long terme des nouveaux arrivants, mais aussi pour garantir que nous offrons le même niveau de services à tous les Canadiens”.

Mikal Skuterud, professeur d’économie à l’Université de Waterloo, a déclaré à CBC La maison il est “relativement facile” pour le gouvernement d’augmenter rapidement le nombre de nouveaux arrivants par rapport à sa capacité à augmenter rapidement le stock de logements disponibles.

Skuterud s’attend à ce que le prix relatif du logement dans les régions soit un facteur dans lequel de nombreuses personnes décident de vivre.