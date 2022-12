Le plan directeur tactique du Maroc déclenche une course improbable à la Coupe du monde

Le gardien marocain Yassine Bounou s’est adossé à sa chaise, a secoué la tête et a dit : « Pincez-moi, je rêve.

Oui, le Maroc est vraiment en demi-finale de la Coupe du monde.

Avant d’arriver au Qatar, la nation nord-africaine n’avait remporté que deux de ses 16 derniers matches de Coupe du monde. L’entraîneur de l’équipe n’était en poste que depuis quatre mois. Ses joueurs étaient talentueux mais luttaient contre une culture de sous-performance du pays lors des grands tournois de football.

Alors, comment le Maroc a-t-il réussi à dominer un groupe comprenant la Belgique, deuxième au classement, et la Croatie, finaliste en 2018, puis à éliminer l’Espagne et le Portugal – deux des puissances européennes du football – pour devenir le premier demi-finaliste de la Coupe du monde d’Afrique et la fierté du monde arabe ?

La réponse réside dans une décision audacieuse de sa fédération de football et la croyance inébranlable de l’entraîneur Walid Regragui dans un plan de match suivi à la lettre par un groupe de joueurs altruistes et doués.

Aucune équipe n’a été capable de déchiffrer le code. La France peut-elle en demi-finale ?

Changement d’entraîneur

Les fondements de cette improbable histoire d’outsider ont été construits en août lorsque Vahid Halilhodzic – un entraîneur bosniaque expérimenté qui a guidé sereinement le Maroc à travers les qualifications africaines – a été licencié par la fédération essentiellement en raison de son refus de sélectionner Hakim Ziyech, l’un des meilleurs joueurs du pays. La fédération a cité des «visions divergentes» comme raison du limogeage de Halilhodzic et l’a remplacé par Regragui, un ancien international marocain qui venait de mener le Wydad Casablanca au titre de la Ligue des champions d’Afrique. Regragui était sur le point d’hériter de l’équipe marocaine la plus talentueuse depuis une génération.

Profondeur de l’équipe

L’équipe n’a jamais eu autant de joueurs des meilleurs clubs européens. Les deux arrières latéraux, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, sont titulaires respectivement pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ; l’ailier Ziyech joue pour Chelsea, mais pas si régulièrement ; le gardien Bounou et l’attaquant Youssef En-Nesyri sont à Séville en Espagne ; Sofyan Amrabat est le milieu de terrain défensif de la Fiorentina en Italie ; le défenseur central Hayef Aguerd est à West Ham en Premier League, où le capitaine Romain Saiss jouait récemment pour Wolverhampton. La tâche de Regragui était double: faire fonctionner ses joueurs dans un système qui pourrait obtenir des résultats à la Coupe du monde et leur faire croire qu’ils pourraient choquer le monde. “Je leur ai dit : ‘Vous ne venez pas à la Coupe du monde uniquement pour jouer trois matchs’, a-t-il déclaré. Il a créé un chef-d’œuvre.

Tactique

Regragui place son équipe dans une formation 4-1-4-1, avec la défense généralement dans un bloc profond et bas et Amrabat assis directement devant, ne s’aventurant jamais vers l’avant. Contre les équipes supposées plus grandes de cette Coupe du monde, la ligne de milieu de terrain à quatre a également reculé pour créer un autre bouclier défensif, laissant En-Nesyri comme seul attaquant. Lorsque l’adversaire perd possession du ballon, Regragui a entraîné ses joueurs à avancer en contre-attaque au rythme, utilisant l’énergie des arrières latéraux Hakimi et Mazraoui pour compléter les compétences mercurielles de Ziyech et de son compatriote ailier Sofiane Boufal. D’être isolé, En-Nesyri retrouve soudain cinq ou six coéquipiers avec lui. L’approche exige de la discipline et des niveaux élevés de concentration mentale. “Nous avons un plan de match clair – tout le monde doit travailler”, a déclaré Regragui. “Nous montrons au monde que vous pouvez réussir même si vous n’avez pas autant de talent et d’argent.”

Les nombres

Les statistiques derrière la course du Maroc sont extraordinaires. L’équipe n’a concédé qu’un seul but – et c’était un but contre son camp d’Aguerd contre le Canada – ce qui signifie que la Croatie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal n’ont pas réussi à briser le Maroc. Ils n’ont accordé que 10 tirs cadrés en cinq matchs. Ils réalisent en moyenne moins de trois tirs au but et survivent avec une possession moyenne de seulement 29,8% par match. Contre l’Espagne, le Maroc a réussi 343 passes et son adversaire 1 041. “Je ne pense pas qu’ils aient jamais couru autant dans leur vie”, a déclaré Regragui. “Quand vous mettez autant de cœur, vous vous donnez une chance.”

Ventilateurs

Aider les joueurs marocains est le soutien qu’ils reçoivent à chaque match des fans qui se rendent au Qatar pour regarder la course historique de l’équipe surnommée les Lions de l’Atlas. Chaque match a été ressenti comme un match à domicile pour le Maroc, dont les supporters passionnés ont accueilli tous les sorts de possession de l’Espagne et du Portugal avec des sifflets et des railleries perçants. Les supporters ont été omniprésents à Doha, arborant fièrement le drapeau marocain et portant les maillots rouges de l’équipe. Le seul titre majeur de leur équipe nationale a été lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 1976. Le Maroc est à deux victoires de l’éclipser et de devenir le champion de la Coupe du monde le plus improbable.

Steve Douglas, l’Associated Press

