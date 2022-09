Le plan directeur de la future mission Mars avec équipage est publié – Kelowna Capital News

Le prochain programme Artemis Moon de la NASA peut être considéré comme une séance d’entraînement pour une éventuelle mission avec équipage vers Mars.

La stratégie pour réaliser cette tâche ardue a été détaillée dans une liste révisée d’objectifs de planification pour Artemis et au-delà.

Le 20 septembre, la NASA a publié un plan pour envoyer des humains sur Mars dans un avenir pas trop lointain. Selon la stratégie “Moon to Mars” de la NASA, l’agence spatiale utilisera la technologie et les compétences acquises dans les missions lunaires pour lancer une mission Mars avec équipage. Cette mission historique sur la planète rouge devrait provisoirement être lancée à la fin des années 2030 ou au début des années 2040. La liste d’objectifs récemment publiée s’étend sur “la science multidisciplinaire, le transport et l’habitation, l’infrastructure lunaire et martienne, les opérations et un nouveau domaine : les principes récurrents”.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Today In BC ICI

Suivez Today In BC sur Instagram ICI

Le document divise les objectifs en cinq catégories, les principes récurrents, la science, l’infrastructure, le transport et l’habitation et les opérations.

“Nous aidons à gérer le mouvement mondial de l’humanité vers l’espace lointain”, a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA pour la direction de la mission de développement des systèmes d’exploration. “Les objectifs aideront à garantir qu’une stratégie à long terme pour l’exploration du système solaire peut conserver la constance de son objectif et faire face aux changements politiques et de financement.

Selon un communiqué de presse de la NASA, les objectifs reflètent une “stratégie mûrie” pour développer un plan pour “une présence et une exploration humaines soutenues dans tout le système solaire”.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

NASAScience