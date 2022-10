Le plan d’investissement Diwali Shagun de cette fille impressionne le PDG de Paytm

Vous vous demandez quoi faire avec tout ce shagun Diwali que vous avez reçu cette année ? Ne dépensez pas tout. Au lieu de cela, créez un plan d’investissement comme l’a fait cette jeune fille. Même le PDG de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, semble l’approuver. Retweetant un clip d’une fille, Sharma a écrit: “Mutual Fund Sahi Hai (Mutual Funds est correct).” Dans le clip, on peut entendre qui est probablement la mère de la fille lui demander ce qu’elle a l’intention de faire avec le shagun Diwali qu’elle a reçu cette année. La fille répond qu’elle envisage de l’investir dans des fonds communs de placement. Lorsqu’on lui demande ce que sont les fonds communs de placement, sa réponse est impeccable. Découvrez le tweet ici:

Fonds Mutuel Sahi Hai ✅ https://t.co/m5Oc5aI2B3 — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) 26 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux sont en admiration devant la jeune fille. Beaucoup ne pouvaient pas croire qu’elle avait une telle connaissance des investissements à un si jeune âge. Un utilisateur a tweeté: “OMG, c’est incroyable et charmant. Elle est dans quelle classe ? Pensez-vous qu’elle est prête pour sa première session sur une vision évoluée de Passive Fool on Mutual Funds ? »

OMG, c’est incroyable et charmant 😍😍. Elle est dans quelle classe ? Pensez-vous qu’elle est prête pour sa première séance sur une vision évoluée de @passivefool sur les fonds communs de placement 😂 — Promila Agarwal (@promila_agarwal) 25 octobre 2022

En réponse, la mère de la jeune fille a dit que sa fille est en 2e année et qu’elle pense que sa fille est prête à avoir une conversation avec Passive Fools. Puisqu’elle pose les questions les plus élémentaires, ils peuvent aider à y répondre.

Elle est en 2e année. Elle a 7,5 ans. TBH, je pensais qu’elle pouvait avoir une conversation avec passif. Elle pose les questions les plus élémentaires… alors peut-être que la passivité peut aider à répondre — Swati Dugar (@SwatiDugar_) 25 octobre 2022

Cependant, quelques autres ont adopté une approche plus hilarante de la situation. Un utilisateur a tweeté : « Diwali pe lifafe me paise milte hai ? Yeh régime mujhe kyun nahi batayi kisi ne? (Vous recevez de l’argent dans une enveloppe shagun à Diwali ? Pourquoi personne ne m’a parlé de ce stratagème ?) »

Diwali pe lifafe me paise milte hai ? Vous planifiez mujhe kyu nhi btayi kisi me? pic.twitter.com/mFsacDEEFO — Rit dit dit di do (@dit_rit) 26 octobre 2022

D’autres ont applaudi les parents pour avoir enseigné à la jeune fille de précieuses leçons de vie à un jeune âge. « Bachchon ko kam umr se hee paise kee keemat samajhaana aur nivesh ke lie protsahit karana bahut achchi baat hai. (C’est formidable d’enseigner aux enfants la valeur de l’argent dès leur plus jeune âge et de les encourager à investir.) », lit-on dans un commentaire.

बच्चों को कम उम्र से ही पैसे की कीमत समझाना और निवेश के लिए प्रोत्साहित करन. — अनुराग शर्मा Anurag Sharma (@HindiHainHam) 26 octobre 2022

Pendant ce temps, Paytm a une application dédiée aux fonds communs de placement. Les programmes commencent à partir de seulement 100 ₹ et sont évalués par CRISIL, Morningstar & Value Research. Les utilisateurs peuvent investir dans des fonds liquides, des fonds communs de placement en actions et des fonds ELSS via Paytm.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici