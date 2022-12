Le plan d’interdiction des armes à feu est le prochain élément sur la liste des choses à faire du gouverneur JB Pritzker – Shaw Local

La mesure de contrôle des armes à feu du gouverneur nécessite une étude législative sérieuse, et non une approbation bâclée conçue pour dépasser un délai inexistant.

Le gouverneur JB Pritzker a une nouvelle grande priorité législative – une interdiction des armes d’assaut que les législateurs approuveront presque certainement.

Mais il semble déchiré entre deux possibilités – le passer en un clin d’œil lors de la brève session boiteuse de janvier ou plus tard après un examen approfondi par les membres nouvellement élus de la Chambre et du Sénat.

Ce mois-ci, Pritzker a approuvé la législation présentée par le représentant de l’État Robert Morgan, D-Highwood.

Dans un souffle, le gouverneur a noté que “le processus législatif peut être difficile et nécessiter un examen plus approfondi” des différentes dispositions à examiner. Dans presque la suivante, il a changé de position, disant qu’il est «important que nous le fassions le plus vite possible», peut-être lors de la session boiteuse qui se réunit juste avant la nouvelle Assemblée générale.

Pritzker, évidemment, va obtenir la législation qu’il veut. Alors pourquoi se précipiter pour le faire passer à la Chambre et au Sénat à une vitesse fulgurante ?

Quelqu’un serait-il surpris d’apprendre que la politique est en jeu?

L’une des raisons d’adopter le projet de loi sans audiences législatives ni discussion calme et raisonnée est de priver ceux qui s’y opposent ou voient des problèmes avec des dispositions spécifiques du temps nécessaire pour s’impliquer dans le processus.

C’est légiférer en embuscade.

L’autre est que de nombreux législateurs – démocrates et républicains – quittent leurs fonctions. Alors, qui de mieux placé pour voter pour des lois controversées que celles qui ne sont plus responsables devant les électeurs.

Le Chicago Tribune a noté que l’option de grève rapide “donne à certains législateurs sortants la latitude de voter difficilement sur une question litigieuse sans craindre une réaction violente dans les urnes”.

