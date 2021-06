Le plan d’infrastructure de Biden réduirait la dette américaine et augmenterait le PIB: étude Wharton

Un accord bipartite sur les infrastructures conclu par le président Joe Biden et un groupe de sénateurs contribuerait non seulement à la croissance économique, mais réduirait également la dette nationale, selon une nouvelle étude de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Des chercheurs de la Wharton School ont déclaré que les 579 milliards de dollars supplémentaires de nouvelles dépenses d’infrastructure augmenteraient la production nationale de 0,1% et réduiraient la dette américaine de 0,9% d’ici 2050.

« Au fil du temps, à mesure que les nouvelles dépenses diminuent, que l’application de l’IRS se poursuit et que les revenus augmentent grâce à une production plus élevée, la dette publique diminue de 0,4% et 0,9% en 2040 et 2050 respectivement », a écrit l’équipe de Wharton.

S’adressant à CNBC mardi, l’économiste principal de Wharton, Jon Huntley, a déclaré que les améliorations apportées au capital public (routes, ponts et autres infrastructures physiques) rendaient le capital privé (camions et trains transportant des marchandises pour les entreprises) plus productifs au fil du temps.