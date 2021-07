Le plan d’infrastructure de Biden fait face à des tests cruciaux avec un financement incertain

Le président américain Joe Biden s’exprime à la suite d’une réunion bipartite avec des sénateurs américains sur le cadre proposé pour le projet de loi sur les infrastructures, à la Maison Blanche à Washington, le 24 juin 2021. Kevin Lamarque | Reuters

WASHINGTON – Près d’un mois après qu’un groupe bipartite de sénateurs a annoncé un accord d’infrastructure historique avec la Maison Blanche pour fournir 579 milliards de dollars de nouveau financement pour les autoroutes, les ports et les voies ferrées du pays, les législateurs passeront ce week-end à essayer de répondre à une question qui a les a vexés dès le début : comment payer pour cela. Les républicains ont jusqu’à présent refusé de lever des impôts sur les sociétés ou les particuliers pour compenser le nouveau financement, qui s’ajoutera à une facture de transport existante pour un total de 1,2 billion de dollars. La Maison Blanche, à son tour, a refusé d’imposer des frais d’utilisation sur les autoroutes et les voies ferrées améliorées. Sans ces sources de financement fiables à leur disposition, le groupe de sénateurs, qui compte désormais 22, 11 de chaque parti est travailler pour bricoler compensations de l’ensemble du gouvernement fédéral. le liste des sources de financement comprend des fonds de secours en cas de pandémie réaffectés, les revenus de nouveaux partenariats public-privé, le produit des enchères du spectre 5G et les économies résultant de la répression de l’évasion fiscale et de la fraude à l’assurance-chômage. Pourtant, vendredi soir, cette liste n’était encore qu’une liste. Il ne s’agissait pas d’un plan convenu sur la façon de payer les nouvelles dépenses. Et ce n’était certainement pas un projet de loi définitif. Mais le fait qu’il n’y ait pas encore de législation écrite n’empêche pas le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, d’aller de l’avant avec le paquet. Le démocrate de New York a révélé jeudi qu’il prévoyait de tenir un premier vote test décisif la semaine prochaine sur le projet de loi de la Chambre qui contiendra finalement la législation du Sénat sur les infrastructures une fois qu’il aura été approuvé. Schumer est soumis à une pression intense pour faire avancer les deux programmes de dépenses intérieures du président Joe Biden dans les semaines à venir: le plan d’infrastructure et une résolution budgétaire distincte de 3,5 billions de dollars réservée aux démocrates. Biden a rendu visite aux démocrates du Sénat à Capitol Hill mercredi pour présenter le plan à deux voies, et il a promis que s’ils pouvaient adopter les projets de loi, il les vendrait au public.

Mais l’annonce surprise de Schumer qu’il tiendrait un vote la semaine prochaine a effrayé les principaux républicains, qui ont rechigné à l’idée d’être invités à voter en faveur d’un projet de loi de substitution avant de savoir ce que contient la législation finale sur les infrastructures. « Je ne voterai pas pour un projet de loi qui n’est pas encore rédigé, nous rédigerons donc dès que possible et cela signifiera résoudre les problèmes en suspens », a déclaré le sénateur Mitt Romney, R-Utah, un membre de la coalition. Lisa Murkowski d’Alaska, une autre républicaine du groupe, a déclaré que la date limite de Schumer signifiait que le groupe « avait beaucoup de travail à faire ». « La bonne nouvelle est que nous parlons toujours », a déclaré Murkowski à l’issue d’une réunion jeudi entre les négociateurs de la Maison Blanche et les principaux sénateurs. « La bonne et la mauvaise nouvelle, c’est que nous avons un calendrier assez serré », a-t-elle déclaré. Pourtant, même avec tout le temps dans le monde, il est difficile de voir comment les compensations proposées peuvent être ajoutées aux 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses que les sénateurs et la Maison Blanche ont convenu fin juin.

Pay-fors qui ne paient pas tout à fait

Les experts disent que le moyens proposés pour payer le forfait dans la liste de travail sont au mieux optimistes, et sont, au pire, de la fumée et des miroirs. L’un de ces éléments est une proposition de 100 milliards de dollars de compensations pour le coût des partenariats public-privé et des obligations d’une banque d’infrastructure. Ces 100 milliards de dollars représentent près de 20 % du total des compensations. Mais malgré le peu de détails publiés jusqu’à présent, les économistes affirment que ces types de partenariats public-privé ne sont pas conçus pour générer des revenus. Au contraire, ils coûtent généralement de l’argent au gouvernement. « Je ne pense pas que ces [public private partnerships] sont vraiment payants », a déclaré Marc Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques du Comité pour un budget fédéral responsable. « Je pense que ce sont des moyens d’obtenir plus d’infrastructures pour moins d’argent et de faire en sorte que les dollars fédéraux aillent plus loin. » Traditionnellement, les partenariats public-privé utilisent l’argent du gouvernement afin d’attirer des fonds privés vers des projets qui pourraient autrement ne pas être un bon investissement si le coût total était supporté par des investisseurs privés. « Si [senators] a déclaré que le chiffre de 579 milliards de dollars comprenait la valeur du capital privé qui serait levé avec le financement public, ce serait une bonne façon de le faire », a déclaré Goldwein. « Mais je n’ai pas l’impression qu’ils sont va faire ça. » Une autre source clé de revenus dans le cadre d’origine est amélioré l’application de l’Internal Revenue Service, ou combler le soi-disant « écart fiscal ». Les estimations varient considérablement quant à la somme d’argent que l’IRS collecterait réellement si l’agence vérifiait davantage de contribuables et réprimait le sous-paiement. Dans le cadre bipartite d’origine, une augmentation de 40 milliards de dollars du budget d’exécution de l’IRS devrait rapporter 140 milliards de dollars supplémentaires en impôts impayés, pour un gain net de 100 milliards de dollars. Mais pratiquement dès que le plan d’écart fiscal a été annoncé, des groupes conservateurs comme Americans for Tax Reform ont commencé à faire pression sur les sénateurs républicains pour qu’ils rejettent toute augmentation du financement de l’IRS. Jeudi soir, Politico a rapporté que le La provision de financement de l’IRS était sur le billot, fait par l’opposition républicaine. La campagne de pression extérieure semble avoir été un succès. Sans argent supplémentaire pour renforcer l’application de l’IRS, les 100 milliards de dollars supplémentaires d’impôts qu’il était prévu de rapporter disparaîtraient également.

Des hommes travaillent sur un projet de construction le 09 avril 2021 à Central Falls, Rhode Island. Spencer Platt | Getty Images

Cela laisse un méli-mélo de sources de financement plus petites comme les enchères de spectre 5G, qui, selon le plan, pourraient lever 65 milliards de dollars. Le décompte comprend également le bénéfice projeté pour l’économie américaine de l’amélioration des infrastructures, évalué à 58 milliards de dollars. « C’est un rêve éveillé de penser qu’ils peuvent prendre une liste de propositions comme celle-ci et payer pour un plan de 1 000 milliards de dollars ou 500 milliards de dollars », Howard Gleckman, expert en politique au Tax Policy Center non partisan, a récemment déclaré au Washington Post. « Il n’y a aucune chance qu’ils le retirent d’une liste comme celle-ci », a déclaré Gleckman, « C’est plein de choses qui ne sont pas une augmentation d’impôt et qui ne sont pas une réduction des dépenses et qui sont juste pieux et fantaisistes. » Biden, quant à lui, est déterminé à rester au-dessus des débats de fond sur la façon de financer le paquet infrastructure. À la suite de sa réunion mercredi avec les démocrates du Sénat, le président a reconnu qu’il fallait davantage de travail sur la façon de payer pour le plan, mais il a laissé carrément les décisions aux sénateurs. « Il peut y avoir de légers ajustements des paiements et cela dépendra de ce que le Congrès veut faire », a déclaré Biden aux journalistes plus tard dans l’après-midi à la Maison Blanche. « J’ai expliqué comment je pense que nous payons pour cela et nous avons un accord … il peut y avoir de légers changements. Je ne sais pas ce qui peut arriver, exactement comment cela va être payé, [but] c’est ce que nous allons faire », a-t-il déclaré.

Le score CBO imminent

En plus du vote prévu cette semaine, l’autre test majeur à venir pour le paquet infrastructure est le soi-disant « score » du projet de loi du Congressional Budget Office, une évaluation de l’impact du paquet sur le déficit fédéral, en fonction du montant que les compensations paieraient réellement. Personne à Washington ne s’attend à ce que le score CBO du nouveau financement des infrastructures soit un net positif pour le bilan fédéral. La question est vraiment de savoir à quel point il y a un trou entre ce que coûtera la législation et ce que couvriront les compensations. Plusieurs clés Les républicains du Sénat ont indiqué cette semaine qu’ils décideront de soutenir ou non l’accord seulement après avoir vu le score du CBO. Mais d’autres membres du groupe se taillent une place pour soutenir le paquet d’infrastructures même si le CBO dit qu’il n’est pas entièrement, ou même majoritairement, payé. « Je pense que chaque sénateur va faire sa propre évaluation pour savoir si cela va augmenter ou non le déficit », a déclaré Romney aux journalistes plus tôt cette semaine.

Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah, arrive à un déjeuner à Capitol Hill à Washington, DC, le mercredi 16 juin 2021. Sarah Silbiger | Bloomberg | Getty Images