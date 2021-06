Le plan d’infrastructure de Biden est bipartite jusqu’à ce qu’il ne le soit pas

Pendant un instant la semaine dernière, la vision du président Joe Biden d’un Sénat bipartite et concluant des accords qui accomplirait de grandes choses pour le peuple américain semblait pouvoir bientôt devenir réalité. Avec l’annonce de Biden que les démocrates et les républicains « ont un accord » sur les infrastructures, il semblait que les deux parties à Washington, DC, étaient sur le point de se réunir pour adopter un grand projet de loi – un projet qui aiderait non seulement à reconstruire les routes et les ponts américains, mais aussi , potentiellement, agir pour lutter contre le changement climatique, étendre l’accès à l’Internet haut débit et éliminer le plomb de l’eau potable.

Puis les choses se sont compliquées. Biden a déclaré qu’il ne signerait pas l’accord si les démocrates du Congrès n’adoptaient pas également un projet de loi de réconciliation distinct promulguant le reste de son programme. Cela a invité une révolte républicaine, car les précédents bailleurs de fonds comme Sens. Lindsey Graham (R-SC) et Jerry Moran (R-KS) ont menacé de retirer leur soutien. Bien que Biden soit revenu sur ses remarques, il n’est toujours pas clair si l’accord sur les infrastructures peut désormais obtenir les 10 votes républicains dont il a besoin pour surmonter une obstruction au Sénat.

L’épisode a révélé la fine ligne que Biden a parcourue non seulement sur les infrastructures, mais pendant son bref mandat en tant que président jusqu’à présent. Biden s’est présenté comme un défi modéré et a vaincu des candidats plus transformateurs comme le sénateur Bernie Sanders (I-VT) – jurant qu’en tant qu’institutionnaliste qui était au Congrès depuis des décennies, il pourrait amener le Congrès à travailler ensemble, de l’autre côté de l’allée, à nouveau .

Mais en tant que président, les ambitions législatives de Biden ont été vastes. Et bien qu’il ait essayé d’obtenir un soutien bipartite pour ses idées, le plus gros projet de loi adopté sous sa direction – un plan de secours économique de 1,9 billion de dollars – reposait sur le fait que les démocrates le faisaient passer par des marges de parti très minces.

L’accord sur les infrastructures illustre les contradictions. Les nouvelles de la semaine dernière concernaient un accord de 1 000 milliards de dollars que certains démocrates et républicains du Sénat s’efforcent de franchir le seuil de 60 voix requis pour surmonter l’obstruction systématique. Mais, comme l’a dit Biden, les démocrates travaillent également sur une autre mesure, allant de 2 000 à 5 000 milliards de dollars, qui pourrait être adoptée par le Congrès avec uniquement le soutien des démocrates en utilisant le processus de réconciliation. Biden est prometteur et travaille vers le bipartisme, mais prévoit déjà de signer un projet de loi partisan pour combler le vide que la mesure bipartite laisse en place.

On ne sait toujours pas si tout cela se déroulera. Jusqu’à présent, l’accord sur les infrastructures ne porte que sur les cadres les plus minces. Alors que des gens comme Graham et Moran remettent en question leur soutien, il est moins probable que la mesure finale puisse obtenir les 10 voix républicaines dont elle a besoin pour passer le Sénat. Il n’est pas non plus clair si les démocrates peuvent obtenir les voix dont ils ont besoin pour adopter la plus grande mesure d’infrastructure, avec des modérés comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) exprimant leur soutien à un projet de loi de réconciliation mais aussi leur scepticisme envers un projet de loi partisan trop important.

Pendant ce temps, le reste de l’ordre du jour de Biden, des droits de vote au contrôle des armes à feu, semble désormais très peu susceptible d’aboutir au Congrès. Si les législateurs peuvent à peine atteindre un moment bipartite avec des dépenses d’infrastructure – qui étaient autrefois, comme Biden l’a noté la semaine dernière, une source commune de consensus bipartite – il est peu probable qu’une législation plus controversée ait une chance.

Pour le dire autrement : Biden a conçu son programme législatif dans le but de prouver au peuple américain que le gouvernement peut travailler pour lui – comme il l’a dit, que « nous pouvons être au service de notre peuple ». Même si Biden fournit l’infrastructure, avec un projet de loi de réconciliation, il est déjà clair que le Congrès ne peut pas pleinement être à la hauteur de cet idéal.

L’accord sur les infrastructures est très mince jusqu’à présent

À l’heure actuelle, le meilleur espoir pour le programme de Biden est que le Congrès adopte un accord d’infrastructure limité sur une base bipartite, puis que les démocrates adoptent le reste des plans d’infrastructure de Biden dans un projet de loi distinct selon les lignes du parti.

Jusqu’à présent, les démocrates et les républicains ont fait des progrès sur l’accord bipartite. Ils ont convenu d’un cadre très vague qui comprend le financement des routes et des ponts, du transport en commun, du transport ferroviaire de passagers et de marchandises, des infrastructures de véhicules électriques, de l’eau potable et de l’Internet à large bande, entre autres. L’accord n’entre presque pas dans les détails au-delà de ces grandes catégories – les législateurs s’efforçant désormais d’être plus précis à mesure qu’ils transforment ce cadre en législation réelle.

Là où les deux parties n’ont pas encore conclu d’accord, c’est comment tout cela sera payé. Les démocrates veulent payer pour cela en grande partie en annulant certaines parties de la loi fiscale de l’ancien président Donald Trump, tandis que les républicains ont suggéré d’augmenter la taxe sur l’essence et les frais de recharge des véhicules électriques. Les deux parties rejetant les idées de l’autre, elles ont plutôt établi une liste de sources de revenus potentielles, allant d’une application plus stricte des lois fiscales actuelles aux plafonds de dépenses en passant par les partenariats public-privé. Mais les parties n’ont pas conclu d’accords concrets ici, et toutes ces idées peuvent même ne pas suffire à financer l’intégralité de la facture.

Les démocrates ont également promis d’adopter un projet de loi d’infrastructure supplémentaire par voie de réconciliation (pour contourner l’obstruction systématique lors d’un vote de ligne de parti). Ce projet de loi viserait à remplir les autres parties du programme de Biden laissées en dehors de l’accord bipartite, y compris une action plus large sur le changement climatique et des mesures «d’infrastructure humaine» comme un crédit d’impôt pour enfants élargi et les soins aux personnes âgées.

Mais le parti n’est pas parvenu à un accord sur cette mesure. Manchin a suggéré que la facture pourrait n’être que de 2 000 milliards de dollars tandis que Sanders a travaillé sur une proposition de 5 000 milliards de dollars. Il y a, il suffit de dire, un très large espace entre les deux.

En bref : beaucoup de choses sont en suspens. Les détails spécifiques sont encore en cours d’élaboration. Il n’est pas clair si tout cela se produira.

L’incertitude va à l’encontre de l’objectif global du programme de Biden. Dans un rejet de l’époque où les présidents démocrates déclaraient que «l’ère des grands gouvernements est révolue», Biden s’est efforcé de montrer au peuple américain que le gouvernement peut aider à résoudre de gros problèmes. Comme l’administration l’a affirmé lorsqu’elle a annoncé le cadre d’infrastructure bipartite : « À ce moment de notre histoire, le président Biden pense que nous devons démontrer au monde que la démocratie américaine peut être utile au peuple américain. Aujourd’hui, le président montre que la démocratie peut donner des résultats.

Mais si le Congrès ne parvient finalement pas à conclure un accord bipartite, une mesure de réconciliation ou les deux, l’ensemble du processus montrerait le contraire : que le gouvernement américain ne peut pas livrer après tout.

Les problèmes de l’accord montrent à quel point il sera difficile de faire beaucoup plus

Même si le Congrès parvient à adopter le projet de loi sur l’accord bipartite et la réconciliation, ce n’est pas exactement une approbation élogieuse du bipartisme ou de l’ancienne façon de faire de Biden.

Au contraire, les négociations ont montré les limites claires du bipartisme. Après tout, le plan pour les démocrates en ce moment est de travailler avec les républicains sur un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, puis de les contourner et d’adopter un autre projet de loi plusieurs fois de cette taille pour terminer le travail. Cette deuxième étape ne serait tout simplement pas nécessaire si le bipartisme fonctionnait comme espéré.

En d’autres termes, le Congrès pourrait finalement servir le peuple américain, mais ce ne sera pas dû à «l’épiphanie» que Biden espérait que les législateurs républicains auraient dans une ère post-Trump. Ce sera parce que les démocrates ont trouvé une échappatoire pour surmonter l’obstruction systématique tout en continuant à être en désaccord, même au sein de leur propre parti, sur l’opportunité d’abroger l’obstruction systématique et de laisser le Sénat fonctionner à la majorité simple.

Pendant ce temps, une grande partie du reste de l’agenda démocrate semble mort à l’arrivée. Un gros projet de loi sur le droit de vote s’est effondré en raison de l’opposition républicaine et du scepticisme démocrate. Une réforme plus large des soins de santé, des efforts pour lutter contre le maintien de l’ordre et le racisme systémique et des mesures de contrôle des armes à feu ont également eu du mal à obtenir non seulement un soutien bipartite, mais même un consensus parmi les démocrates. Le fait que l’accord sur les infrastructures ait rencontré autant de bosses sur la route invite peu à croire qu’aucune de ces autres mesures n’obtiendra un soutien bipartite, et les limites du processus de réconciliation empêchent les démocrates de poursuivre ces autres efforts sans le soutien des républicains pour le moment.

En fait, si le projet de loi sur les infrastructures est adopté, ce sera peut-être la dernière grande initiative du gouvernement fédéral jusqu’au moins les élections de mi-mandat de 2022 et peut-être pendant tout le premier mandat de Biden. Cela pourrait être le cas pour la présidence de Biden.

Le Congrès a réussi à adopter ou à faire de sérieux progrès sur certains projets de loi mineurs, notamment une législation sur le financement de la science et un projet de loi sur les infrastructures hydrauliques. Mais ce sont plus les bases du gouvernement que le type de changement transformateur que les progressistes espéraient qu’un trio démocrate tenant la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche pourrait réaliser.

Plutôt que de montrer que le gouvernement fédéral peut livrer, alors, le Congrès renforce les limites du système politique américain.

Il est encore temps que tout cela change. Biden n’est en poste que depuis environ 160 jours. Peut-être qu’une sorte de percée bipartite pourrait arriver.

Mais les querelles autour de l’accord sur l’infrastructure, au moins, donnent peu de confiance qu’une percée plus importante se produira – et si c’est le cas, elle sera probablement beaucoup plus limitée que quiconque ne le souhaiterait. Le gouvernement pourrait tenir ses promesses pour le peuple américain, mais pas sur tout ce qui avait été promis autrefois.