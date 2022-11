Le plan d’incendie couperait 2,4 millions d’arbres des Pinelands du New Jersey

BASS RIVER TOWNSHIP, NJ (AP) – Jusqu’à 2,4 millions d’arbres seraient abattus dans le cadre d’un projet visant à prévenir les incendies de forêt majeurs dans une forêt du New Jersey protégée par le gouvernement fédéral, annoncée comme un trésor environnemental unique.

Les responsables de l’environnement du New Jersey affirment que le plan visant à tuer des arbres dans une section de la forêt d’État de Bass River est conçu pour mieux protéger contre les incendies de forêt catastrophiques, ajoutant qu’il affectera principalement les petits arbres maigres – pas les géants imposants pour lesquels le Pinelands National Refuge est connu et aimé.

Mais le plan, adopté le 14 octobre par la New Jersey Pinelands Commission et qui devrait commencer en avril, a divisé les écologistes. Certains disent qu’il s’agit d’une réponse raisonnable et nécessaire aux dangers des incendies de forêt, tandis que d’autres disent qu’il s’agit d’un gaspillage inadmissible d’arbres qui ne seraient plus en mesure de stocker du carbone alors que le changement climatique met la planète en péril.

Les ennemis sont également contrariés par l’utilisation possible d’herbicides pour empêcher la régénération des espèces envahissantes, notant que les Pinelands se trouvent au sommet d’un aquifère qui contient une partie de l’eau potable la plus pure du pays.

Et certains d’entre eux craignent que le plan ne soit une porte dérobée à l’exploitation forestière des forêts protégées sous couvert de protection contre les incendies, malgré les démentis de l’État.

“Pour sauver la forêt, ils doivent abattre la forêt”, a déclaré Jeff Tittel, l’ancien directeur à la retraite du New Jersey Sierra Club, qualifiant le plan de “honteux” et “orwellien”.

Le commissaire de Pinelands, Mark Lohbauer, a voté contre le plan, le qualifiant de malavisé à plusieurs niveaux. Il dit que cela pourrait nuire à des serpents rares et ajoute qu’il a étudié les tactiques forestières des États de l’Ouest et qu’il pense qu’elles sont inefficaces pour prévenir les grands incendies de forêt.

« Nous sommes dans une ère de changement climatique ; il nous incombe de faire tout notre possible pour préserver ces arbres qui séquestrent le carbone », a-t-il déclaré. “Si nous n’avons pas une raison absolument essentielle pour abattre des arbres, nous ne devrions pas le faire.”

Le plan concerne environ 1 300 acres (526 hectares), un infime pourcentage de la réserve de Pinelands de 1,1 million d’acres (445 150 hectares), qui bénéficie d’une protection fédérale et étatique et a été nommée biosphère unique par les Nations Unies.

La plupart des arbres à abattre mesurent 2 pouces (5 centimètres) ou moins de diamètre, a indiqué l’État. Le sous-bois dense de ces arbres plus petits peut servir de “combustible d’échelle”, transportant le feu du sol de la forêt jusqu’à la cime des arbres, où les flammes peuvent se propager rapidement et le vent peut s’intensifier pour attiser les flammes, a déclaré le Département de la protection de l’environnement de l’État dans un communiqué.

Un commissaire de Pinelands a calculé que 2,4 millions d’arbres seraient supprimés en utilisant les données de la demande de l’État, en multipliant le pourcentage de réduction de la densité des arbres par la quantité de terres touchées.

Le ministère ne dirait pas s’il croit que ce chiffre est exact, pas plus qu’il n’en proposerait lui-même. Mais il a dit que “le nombre total d’arbres éclaircis pourrait être important”.

“C’est comme de l’essence liquide dans les Pinelands”, a déclaré Todd Wyckoff, chef du New Jersey Forest Fire Service, en touchant un pin maigre du type qui sera le plus souvent coupé pendant le projet. « Je vois une forêt menacée par le feu. Je considère cela comme la restauration de la forêt à ce qu’elle devrait être.

L’éclaircissage des arbres est une forme acceptée de gestion forestière dans de nombreuses régions du pays, effectuée au nom de la prévention des incendies de devenir plus importants qu’ils ne pourraient l’être autrement, et est soutenue par les forestiers du gouvernement ainsi que par les responsables de l’industrie du bois. Mais certains groupes de conservation disent que l’éclaircissage ne fonctionne pas.

Le New Jersey indique que la coupe se concentrera sur les plus petits pins rigides courbés par la neige, “et qu’une canopée intacte sera maintenue sur tout le site”.

La demande de l’État, cependant, prévoit que la couverture de la canopée sera réduite de 68% à 43% sur plus de 1 000 acres (405 hectares), avec des diminutions encore plus importantes prévues pour les plus petites sections.

Et les arbres maigres ne sont pas les seuls à être coupés : de nombreux arbres épais et hauts de chaque côté de certaines routes seront abattus pour créer davantage un pare-feu, où les pompiers peuvent se défendre contre un incendie qui se propage.

La zone touchée compte environ 2 000 arbres par acre, soit quatre fois la densité normale dans les Pinelands, selon l’État.

La plupart des arbres coupés seront broyés en copeaux de bois qui resteront sur le sol de la forêt, retournant éventuellement dans le sol, a déclaré le département, ajoutant : « Il n’est pas prévu que des matériaux de valeur commerciale soient produits grâce à ce projet. ”

Certains écologistes craignent que cela ne soit pas vrai, que les arbres abattus puissent être récoltés et vendus comme bois de corde, granulés de bois ou même utilisés dans la fabrication de colle.

“Je suis opposé à la suppression de tout ce matériel”, a déclaré Lohbauer. “Ce matériau appartient à la forêt où il soutiendra l’habitat et sera éventuellement recyclé” dans le sol. “Même s’ils l’utilisent pour les granulés de bois, qui sont populaires pour la combustion dans les poêles à bois, cela libère du carbone.”

John Cecil, commissaire adjoint du ministère, a déclaré que son agence ne cherchait pas à tirer profit des produits du bois qui pourraient être retirés du site.

Mais il a dit que si certains arbres abattus « pouvaient être utilisés à bon escient et générer des revenus pour les contribuables, pourquoi ne le ferions-nous pas ? S’il existe un moyen de le faire qui préserve les objectifs essentiels de ce plan et rapporte des revenus, ce n’est pas la fin du monde. Peut-être pourriez-vous retirer quelques poteaux de clôture de ces arbres.

Créé par un acte du Congrès en 1978, le district de Pinelands occupe 22 % de la superficie du New Jersey, abrite 135 espèces végétales et animales rares et constitue le plus grand espace ouvert sur la côte médio-atlantique entre Richmond, Virginie, et Boston. Il comprend également un aquifère qui est la source de 17 billions de gallons (64 billions de litres) d’eau potable.

“Il est inacceptable d’abattre des arbres en cas d’urgence climatique, et couper 2,4 millions de petits arbres réduira considérablement la capacité future de stocker du carbone”, a déclaré Bill Wolfe, un ancien responsable du département qui dirige un blog environnemental.

Carleton Montgomery, directeur exécutif de la Pinelands Preservation Alliance, soutient le plan.

Le groupe a déclaré que les opposants utilisent le nombre d’arbres à couper “pour (provoquer) le choc et l’horreur”, affirmant qu’en se concentrant sur le nombre plutôt que sur la taille des arbres à couper, ils “manquent littéralement la forêt pour les arbres”. . La forêt qui en résultera sera un habitat sain de Pine Barrens.

Wayne Parry, Associated Press