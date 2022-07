Le plan d’immigration radical de Sunak comprend un plafond sur les réfugiés et les navires de détention pour demandeurs d’asile

Rishi Sunak a suscité l’indignation en élaborant un plan intransigeant pour faire face à l’immigration s’il devenait Premier ministre. Le paquet comprend un plafond sur le nombre annuel de réfugiés et la suspension de l’aide de certains des pays les plus pauvres du monde s’ils refusent de reprendre les demandeurs d’asile déboutés.

L’ancien chancelier, qui suit Liz Truss dans les sondages des membres du Parti conservateur lors de l’élection actuelle à la direction, a déclaré qu’il intensifierait le plan controversé d’exploitation de vols d’expulsion vers le Rwanda et qu’il chercherait à établir des programmes similaires avec d’autres pays.

Et il a déclaré qu’il empêcherait toute personne arrivant par petit bateau à travers la Manche de rester au Royaume-Uni – malgré le fait que la majorité des arrivées non autorisées se voient actuellement accorder le statut d’asile.

Ses plans ont été qualifiés de “cruels” par l’association caritative d’aide Oxfam, dont le responsable des relations gouvernementales, Sam Nadel, a déclaré : “Si quoi que ce soit, cela montre que la chaleur de la campagne conduit à une mauvaise politique. Si l’ancien chancelier remporte cette course, il sera plus qu’un chef de parti, il sera Premier ministre et un leader mondial.

« Faire face à un monde en crise désespérée – confronté au changement climatique, à la famine et aux conflits – avec des politiques cruelles comme celles-ci ne serait pas à la hauteur du rôle. Nous avons besoin de plus d’aide et de voies sûres et légales vers le Royaume-Uni.

M. Sunak, qui admet qu’il est l’opprimé dans la course pour succéder à Boris Johnson, a déclaré samedi que l’immigration illégale était l’une des cinq urgences nationales qui l’obligeraient à mettre le Royaume-Uni sur une “pied de crise” dès sa prise de fonction.

Son « plan en 10 points pour arrêter l’immigration clandestine » est nettement plus dur que les mesures contenues dans la loi sur la nationalité et les frontières qui a été promulguée par Priti Patel plus tôt cette année.

Cela le mettra sur la bonne voie pour un affrontement avec la Cour européenne des droits de l’homme en restreignant la définition de qui peut prétendre à l’asile au Royaume-Uni, ainsi qu’en donnant aux autorités des pouvoirs supplémentaires pour marquer, détenir et surveiller les arrivants.

Et cela le mettra sur une trajectoire de collision avec les organisations caritatives d’aide en liant explicitement l’aide humanitaire à la coopération en matière d’immigration – quelque chose que Christian Aid a décrit comme « au-delà de la pâleur ».

Les États qui ne récupèrent pas les ressortissants qui ont commis des infractions ou se sont vu refuser le droit de rester au Royaume-Uni – comme l’Érythrée, l’Irak et le Soudan sont actuellement censés le faire – se verraient refuser l’accès à l’aide britannique et seraient soumis à des représailles commerciales et à des mesures de visa.

M. Sunak – dont les propres grands-parents sont arrivés au Royaume-Uni depuis l’Inde en tant que migrants légaux – introduirait un plafond, fixé chaque année par le Parlement, sur le nombre de réfugiés à accepter par des “voies sûres et légales”, tout en veillant à ce que les autres soient éloignés du pays.

Interdisant effectivement la possibilité de rester en Grande-Bretagne à ceux qui entrent dans le pays par des voies non autorisées, son plan stipule : « La seule voie vers l’asile au Royaume-Uni sera une voie sûre et légale.

Un groupe de travail sur les petits bateaux dirigé par l’armée, soutenu par des investissements dans la technologie de surveillance, recevrait les ressources et l’autorité nécessaires pour «mettre fin aux débarquements de petits bateaux sur la plage» et superviser la détention et l’expulsion de ceux qui traversent la Manche en canots pneumatiques.

Des navires de croisière adaptés seraient utilisés comme camps de détention flottants pour les migrants réputés être arrivés illégalement au Royaume-Uni, dans le but de limiter le coût de 5 millions de livres sterling par jour pour les loger dans des hôtels.

M. Sunak demanderait une réunion urgente avec le président français Emmanuel Macron dans le but de « demander des comptes aux Français », avec des objectifs clairs sur l’arrêt des bateaux et « aucune option sur la table ».

Il a promis de faire “tout ce qu’il faut” pour mettre en œuvre et intensifier l’accord avec le Rwanda, en vertu duquel le pays africain est payé pour accepter des demandeurs d’asile sans que leurs demandes n’aient jamais été examinées au Royaume-Uni. Et il a dit qu’il poursuivrait des arrangements similaires avec d’autres États.

Parallèlement, les sanctions imposées aux entreprises utilisant des travailleurs migrants illégaux seraient renforcées et M. Sunak se fixerait pour objectif de résoudre 80% des demandes d’asile dans les six mois afin de réduire l’arriéré actuel de plus de 100 000 demandes en attente d’une décision initiale.

M. Sunak, qui a soutenu le Brexit, a déclaré que son paquet “raisonnable, juste et proportionné” lui permettrait de tenir la promesse de la campagne Leave de “reprendre le contrôle de nos frontières”.

“En ce moment, le système est chaotique, avec des citoyens respectueux des lois qui voient des bateaux pleins d’immigrants illégaux venant du pays sûr de France, avec nos marins et nos garde-côtes apparemment impuissants à les arrêter”, a-t-il déclaré. “Il faut que ça s’arrête, et si je suis Premier ministre, je l’arrêterai.”

Mais le PDG du Conseil des réfugiés, Enver Solomon, a exhorté les deux candidats à la course à la direction des conservateurs à “prendre une nouvelle direction” et à abandonner le programme rwandais en faveur d’itinéraires sûrs et de visas humanitaires.

“Quiconque deviendra notre prochain Premier ministre devra remplacer notre système d’asile défaillant par un système juste, humain et ordonné”, a déclaré M. Solomon.

« C’est l’occasion de s’engager à augmenter les itinéraires sûrs, tels que le regroupement familial et les visas humanitaires, afin que les personnes à risque de violence et de persécution n’aient pas à faire des voyages dangereux pour trouver la sécurité ici. Nous exhortons notre prochain Premier ministre à prendre une nouvelle direction et à abandonner le plan cruel du Rwanda.

Pete Moorey, responsable des campagnes et du plaidoyer britannique chez Christian Aid, a condamné le lien proposé entre la migration et l’aide.

“À une époque où les conflits et la crise climatique poussent davantage de personnes dans la pauvreté en Afrique de l’Est et dans de nombreuses autres régions du monde, toute proposition qui réduit davantage notre soutien financier est inadmissible”, a-t-il déclaré. « Le Royaume-Uni a la responsabilité historique et morale de mettre fin à l’extrême pauvreté. Nous devrions être les chefs de file mondiaux dans la lutte contre les crises mondiales interdépendantes de la faim, du climat et des conflits. C’est à ça que ressemble le leadership.”

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré: “Rishi Sunak, en tant que chancelier de l’Échiquier, et Liz Truss, en tant que ministre des Affaires étrangères, ont signé l’accord avec le Rwanda – annulant 120 millions de livres sterling de l’argent des contribuables sur un plan irréalisable que le gouvernement a admis être inapplicable avec un risque de fraude très élevé.

«Ils ont été responsables du gaspillage de l’argent des contribuables et ont servi dans le cabinet qui a totalement échoué à arrêter les gangs criminels ou à régler le système d’asile.

« Les conservateurs sont au pouvoir depuis 12 ans. Il est difficile de croire qu’ils prétendent être ceux qui règlent les choses alors qu’ils ont tous les deux échoué pendant si longtemps.

Le porte-parole libéral démocrate des affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré que M. Sunak ne devrait jamais être pardonné d’avoir approuvé des “montants ridicules” de l’argent des contribuables pour le projet rwandais, qui n’a jusqu’à présent entraîné aucune expulsion et dont le gouvernement de Kigali dit maintenant qu’il a la capacité de seulement 200 personnes.

“Ce sont des gens qui auraient dû être traités avec la décence et le respect qu’ils méritent, mais Rishi Sunak a gaspillé l’argent du public pour les envoyer loin”, a déclaré M. Carmichael. “Il ne représente pas la longue et fière histoire de la Grande-Bretagne d’aider ceux qui fuient la guerre et la persécution.”