Le plan d’identification des électeurs «  n’a rien à voir avec les intérêts du parti  », affirme le ministre conservateur

Un ministre du cabinet a défendu les projets du gouvernement de Boris Johnson d’exiger une pièce d’identité avec photographie pour voter – même si cela risque de gêner jusqu’à deux millions d’électeurs.

Le secrétaire à l’environnement George Eustice a insisté sur le fait que cette décision n’avait «rien à voir avec [Conservative] les intérêts des partis », à la suite d’affirmations, il pourrait limiter les votes des partis d’opposition et priver les minorités ethniques de leurs droits.

La proposition d’identification des électeurs a été accueillie par des hurlements d’indignation de la part des groupes de libertés civiles et des hauts députés de tous les partis, qui ont averti qu’elle pourrait empêcher les groupes marginalisés de voter.

M. Eustice a nié que les conservateurs voulaient changer le système à des fins politiques et a soutenu qu’il était nécessaire de «protéger l’intégrité de notre système électoral».

Il fait suite à un aveu de son collègue conservateur, Matt Hancock, qu’il n’y avait eu que six cas de fraude électorale lors des dernières élections.

Des recherches récemment publiées pour le Cabinet Office suggèrent qu’environ 98% des électeurs détiennent une certaine forme de pièce d’identité avec photo, y compris des documents périmés.

Mais selon une étude à l’échelle du Royaume-Uni, ce chiffre est tombé à 96% si l’on considère si une pièce d’identité reconnaissable était détenue – ce qui suggère qu’environ deux millions de personnes risquaient de passer à côté.

Interrogé sur la question de savoir si le gouvernement abandonnerait les plans si cette échelle d’exclusion potentielle des électeurs était confirmée, M. Eustice a plutôt souligné qu’il y aurait un examen approfondi de la proposition.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme «il y aura des consultations, il y aura des pilotes, il y aura un débat au parlement» et des considérations sur «quelles exemptions, le cas échéant, il pourrait y avoir».

«Nous sommes un gouvernement qui présente des lois pour protéger l’intégrité de notre système électoral et pour prévenir la fraude électorale», a ajouté le ministre.

« Vous avez mentionné plus tôt que les personnes âgées auraient potentiellement plus de mal à avoir une pièce d’identité avec photo – eh bien dans d’autres forums, vous m’avez dit que les personnes âgées sont plus susceptibles de voter conservateur. »

M. Eustice a déclaré: « Donc, il n’y a clairement rien à voir avec les intérêts du parti, c’est une question d’intégrité du système électoral. »

Le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, Ed Miliband, a déclaré mercredi à LBC que «nous avons un plan d’identification des électeurs qui, selon le Parti conservateur, leur profitera».

M. Miliband a déclaré que c’était « » vraiment, vraiment dangereux « et » ne devrait absolument pas figurer « dans le programme législatif du gouvernement. » Je pense que cela suggère de mauvaises priorités. «

L’ancien ministre conservateur David Davis fait partie des nombreux critiques du plan. Il a dit L’indépendant c’était une «solution illibérale à un problème inexistant».

La Société de réforme électorale, Liberty et Big Brother Watch se sont tous opposés au plan. Stonewall, une organisation caritative LGBT +, a également averti que les personnes dont l’identité ou l’apparence de genre ne correspond pas à leur carte d’identité officielle pourraient être empêchées de voter.

La recherche menée pour le Cabinet Office a suggéré que les personnes handicapées seraient affectées de manière disproportionnée, 94% d’entre elles ayant déclaré ne pas avoir de pièce d’identité reconnaissable. Les chômeurs étaient également moins susceptibles d’avoir une quelconque forme de pièce d’identité, à 92 pour cent.