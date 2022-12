Le plan d’expulsion visant à envoyer des demandeurs d’asile dans un aller simple vers le Rwanda est légal, selon la Haute Cour

Le plan du gouvernement visant à expulser les migrants illégaux vers le Rwanda est LÉGAL, a déclaré la Haute Cour aujourd’hui.

Il marque une victoire majeure pour les ministres qui insistent sur le fait que la politique est vitale pour enrayer la crise des petits bateaux dans la Manche.

Suella Braverman a défendu le plan d’asile au Rwanda Crédit : Getty

Une cabale d’organisations de gauche avait monté une bataille juridique pour bloquer le projet – arguant que le pays “autoritaire” d’Afrique de l’Est a des droits humains épouvantables.

Mais après des mois de querelles, Lord Justice Lewis a statué : “Le tribunal a conclu qu’il est légal pour le gouvernement de prendre des dispositions pour relocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda et pour que leurs demandes d’asile soient examinées au Rwanda plutôt qu’au Royaume-Uni.

“Sur la base des éléments de preuve présentés devant cette cour, le gouvernement a conclu des arrangements avec le gouvernement du Rwanda qui visent à garantir que les demandes d’asile des personnes réinstallées au Rwanda soient correctement examinées au Rwanda.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle était “déterminée” à faire démarrer les vols vers le Rwanda.

“Notre partenariat révolutionnaire sur la migration avec le Rwanda fournira aux personnes réinstallées un soutien pour y construire de nouvelles vies, tout en perturbant le modèle commercial des gangs de passeurs mettant des vies en danger par des traversées dangereuses et illégales de petites embarcations.”

Le gouvernement avait affirmé que le Rwanda était un pays sûr où les demandeurs d’asile recevraient un traitement suffisant.

Ils soutiennent que la politique est essentielle pour dissuader le flux de migrants illégaux qui effectuent le périlleux voyage vers la Grande-Bretagne sur de petits bateaux.

Mme Braverman a déclaré qu’il serait “impardonnable” si le gouvernement ne reprenait pas le contrôle de ses frontières en arrêtant les passages.

Plus de 44 000 migrants ont déjà effectué le dangereux voyage sur des canots bondés cette année, provoquant un énorme arriéré de demandes d’asile, et beaucoup se sont malheureusement noyés.

Dans le cadre d’un plan élaboré par l’ancienne ministre de l’Intérieur, Mme Patel, le Royaume-Uni a versé au Rwanda 120 millions de livres sterling pour traiter nos demandes d’asile.

Mais le premier vol d’expulsion en juin dernier a été bloqué après que des avocats de gauche ont forcé une ordonnance du tribunal de dernière minute, ouvrant la voie à des mois de querelles juridiques.

Les députés conservateurs ont applaudi la décision du tribunal. L’architecte du programme, Priti Patel, a déclaré: “Cette politique aidera à briser le modèle commercial des gangs de passeurs de personnes malveillantes, à empêcher les traversées dangereuses et illégales de petits bateaux et à sauver des vies.”

Boris Johnson a déclaré: “C’est l’un des seuls moyens humains de traiter avec les gangs de trafiquants de personnes ignobles qui exploitent tant de personnes.

Lors d’une audience de cinq jours en septembre, les avocats de plusieurs demandeurs d’asile, ainsi que le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) et les associations caritatives Care4Calais et Detention Action, ont fait valoir que les plans étaient illégaux.

Ils ont déclaré aux juges que le Rwanda est un “Etat autoritaire” qui “torture et assassine ceux qu’il considère comme ses opposants”.

La Haute Cour de Londres a également appris que le ministère de l’Intérieur avait été informé que des agents de l’État avaient « régulièrement pris pour cible » des réfugiés rwandais dans d’autres pays.

Le HCR – l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés – est intervenu dans l’affaire, déclarant au tribunal que le Rwanda “manque d’éléments minimaux irréductibles d’un système d’asile accessible, fiable, équitable et efficace”, et que cette politique entraînerait un risque sérieux de violation du statut des réfugiés. Convention.

En octobre, les avocats de l’association caritative Asylum Aid ont également contesté la politique, arguant que la procédure de la politique était “gravement injuste” et également illégale.

La politique a également été contestée pour des raisons de protection des données, un Soudanais affirmant que ses données personnelles avaient été illégalement partagées avec les autorités rwandaises.

Les jugements de lundi interviennent également alors que l’organisation caritative Christian Aid affirme que le ministère de l’Intérieur n’a pas pris en compte l’impact des menaces causées par le changement climatique sur la population rwandaise.

Le ministère de l’Intérieur a défendu ces revendications, arguant que les autorités rwandaises ont donné des “assurances détaillées” sur le traitement des demandes d’asile et le traitement continu des individus.

Celles-ci incluent des assurances que les personnes expulsées vers le Rwanda bénéficieront d’un “logement adéquat”, de nourriture, d’une assistance médicale gratuite, d’une éducation, d’une formation linguistique et professionnelle et de “programmes d’intégration”, ont déclaré les juges.