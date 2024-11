Le plan d’expulsion massive de Trump laisserait les écoles aider des millions d’élèves

Cet article a été initialement publié dans Battement de craie.

Lorsque des agents d’immigration ont perquisitionné des usines de transformation de poulet dans le centre du Mississippi en 2019, ils ont arrêté près de 700 travailleurs sans papiers, dont beaucoup étaient des parents d’enfants inscrits dans les écoles locales.

Les adolescents recevaient des SMS frénétiques pour quitter la classe et retrouver leurs jeunes frères et sœurs. Des visages inconnus dont les noms ne figuraient pas sur la liste de ramassage se sont présentés pour ramener les enfants à la maison. Le personnel de l’école s’est efforcé de s’assurer qu’aucun enfant ne rentre dans une maison vide, tandis que le propriétaire d’un gymnase local a créé un abri temporaire pour les enfants qui n’ont nulle part où aller.

Dans le district scolaire du comté de Scott, un quart des élèves latinos du district, soit environ 150 enfants, étaient absents de l’école le lendemain. Alors que des dizaines d’enfants continuaient de manquer l’école, le personnel s’est rassemblé dans les autobus scolaires et a fait du porte-à-porte avec de la nourriture, essayant de rassurer les familles sur le fait que leurs enfants pouvaient rentrer en toute sécurité. Les cours universitaires ont été suspendus pendant des semaines, a déclaré Tony McGee, alors surintendant du district.

« Nous sommes passés en mode maman et papa et nous nous sommes juste occupés des enfants », a déclaré McGee. Si certains enfants ont rapidement rebondi, d’autres ont été secoués pendant des mois. « On pouvait dire que le cœur des enfants était encore inquiet. »

Des descentes massives sur les lieux de travail se sont produits dans le passé, avec l’application de la loi cible également les employeurs dans le but de dissuader l’immigration clandestine. Si l’ancien président Donald Trump remporte un second mandat et met en œuvre sa ligne dure en matière d’immigration, ce qui s’est passé au Mississippi pourrait devenir un phénomène beaucoup plus courant affectant des millions d’enfants et leurs écoles.

S’il est réélu, Trump aura s’est engagé à mener la plus grande opération d’expulsion dans l’histoire des États-Unis, exploiter toutes les ressources à sa disposition depuis police locale à la Garde nationale et l’armée. Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, ont refusé à plusieurs reprises à répondre aux questions à propos s’ils expulseraient les parents d’enfants citoyens américains.

Mais un tel plan balayerait inévitablement les parents d’enfants d’âge scolaire, laissant aux éducateurs la responsabilité de fournir de la nourriture, des vêtements, des conseils et bien plus encore aux élèves concernés. Les éducateurs qui l’ont déjà vécu disent que les écoles qui accueillent les communautés d’immigrants devraient se préparer dès maintenant. On estime qu’il y a environ 4,4 millions d’enfants nés aux États-Unis avoir au moins un parent sans papiers.

En plus de cela, il n’est pas clair si Trump chercherait à saper le Politiques des « écoles sanctuaires » que certains districts ont été adoptés au cours de sa dernière présidence dans le but de protéger les étudiants immigrés et leurs familles dans l’enceinte de l’école.

Trump a montré sa volonté de cibler les enfants immigrés

Trump dirige fréquemment sa rhétorique et ses propositions politiques vers les enfants d’immigrés.

L’année dernière, il a déclaré qu’il chercherait à mettre fin aux droits automatiques de citoyenneté pour les enfants nés aux États-Unis de parents sans papiers, et il a a défendu sa politique qui séparait les enfants immigrés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine. Il n’a pas exclu l’expulsion des femmes et des enfants dans le cadre de son plan d’expulsion massive.

« Nous allons l’examiner de très près », a-t-il déclaré dans un communiqué. entretien le mois derniertout en reconnaissant que les images de familles chargées dans des bus rendraient la tâche « beaucoup plus difficile ».

Les deux Atout et Vance ont caractérisé les enfants immigrants comme étant un fardeau pour les écoles qui surchargent les salles de classe et imposent aux enseignants leurs besoins linguistiques. Les principaux collaborateurs de Trump ont tenté pendant des mois, au cours de sa première administration, de donner aux États le pouvoir d’empêcher les enfants sans papiers de fréquenter l’école publique, Bloomberg News a rapportéet un groupe de réflexion conservateur influent est cherchant à raviver cette idée si Trump remporte un second mandat.

Les défenseurs des droits des immigrés craignent que Trump ne cherche à mettre fin à une politique fédérale vieille de plusieurs décennies qui a traité les écoles comme «sensible » ou « protégé« des zones où les agents de l’immigration ne sont pas censés surveiller les familles ni procéder à des arrestations, sauf circonstances extraordinaires, afin de ne pas dissuader les enfants d’aller à l’école.

« Les mesures coercitives entreprises dans ces endroits ont un effet d’entraînement », a déclaré Heidi Altman, directrice du plaidoyer fédéral au National Immigration Law Center. « C’est très effrayant pour les communautés quand on pense à la possibilité d’une administration Trump, à la fois en termes de mise en application dans et à proximité des zones protégées, comme les écoles, mais aussi en termes d’impact sur les écoles et l’accès à l’éducation. »

La campagne Trump n’a pas répondu aux questions de savoir si l’ancien président chercherait à mener des activités de contrôle de l’immigration dans ou à proximité des écoles dans le cadre de son plan d’expulsion massive. Mais le Projet 2025, un guide politique écrit par plusieurs anciens responsables de Trump à la Maison Blancheappelle à l’annulation de toute note identifiant des « zones sensibles » où l’action en matière d’immigration devrait être limitée.

Et même lorsque les mesures d’immigration ont lieu hors campus, elles peuvent avoir des effets considérables sur les enfants et les écoles.

Kheri Martinez n’avait que 13 ans lorsque sa mère a été emportée lors des raids du Mississippi en 2019. Elle faisait partie du millier d’enfants dont les parents ont été arrêtés ce jour-là. Une amie de la famille est venue chercher Martinez tôt à l’école et elle a appris plus tard de son père – qui travaillait à l’extérieur de l’État sur un chantier de construction – que sa mère avait été arrêtée.

L’élève de septième année a refoulé ses propres peurs et a dit à ses deux petites sœurs, qui étaient alors en bas âge et au début de l’école primaire, que leur mère faisait des heures supplémentaires. Pour le dîner, ils ont mangé une pizza déposée par des amis de la famille inquiets. Cette nuit-là, Martinez est montée dans le lit de ses parents avec ses sœurs, espérant que les couvertures qui sentaient leur mère la réconforteraient.

« Même si je ne sais pas si maman va rentrer à la maison aujourd’hui, se dit-elle, au moins j’aurais quelque chose de plus proche de moi, j’aurais l’impression qu’elle est là.

Sa mère est rentrée à la maison en pleurant à 4 heures du matin — les agents de l’immigration ont libéré certains parents de jeunes enfants pour des raisons humanitaires pendant que leurs dossiers progressaient – ​​et Martinez avait enfin l’impression qu’elle pouvait respirer.

Le lendemain, à l’école, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’école serait la cible de violences et que le gouvernement allait revenir et retirer les enfants. C’était comme si tout le monde à l’école était « en alerte ».

« Les enfants hispaniques, nous en étions tout simplement sortis », a déclaré Martinez. « Nous n’étions plus nous-mêmes pendant un petit moment. »

Les descentes d’immigration ont un lourd tribut émotionnel chez les enfants

Ce que Martinez a vécu n’est pas rare chez les enfants dont les parents ont été pris dans des descentes de l’immigration. De nombreuses études ont documenté les conséquences psychologiques, émotionnelles et financières considérables que de telles opérations ont sur les enfants et leurs familles.

Des chercheurs du Centre à but non lucratif pour le droit et la politique sociale ont découvert que les raids dans le Mississippi ont été particulièrement traumatisants pour les enfants dont les enfants étaient victimes. les écoles étaient situées à proximité d’une usine de volaille. Beaucoup ont vu leurs parents menottés et poussés dans des camionnettes blanches alors qu’ils rentraient de l’école, provoquant des cris et des pleurs incontrôlables.

Les enfants « ont continué à souffrir émotionnellement » pendant des semaines et des mois, a écrit l’équipe de recherche, et même les enfants qui avaient retrouvé leurs parents présentaient des signes de stress post-traumatique et d’anxiété de séparation. Certains enfants de maternelle ont recommencé à faire pipi au lit et les tout-petits ont régressé dans leur élocution. Il était courant que les enfants rentrent de l’école, déposent leurs sacs à dos et passent le reste de la journée à dormir. Les enfants plus âgés assumaient souvent davantage de tâches ménagères, de garde d’enfants et d’emplois rémunérés afin de pouvoir contribuer aux besoins de leur foyer.

De la même manière, des chercheurs de l’Urban Institute ont documenté comment des descentes d’immigration antérieures dans trois États ont affecté quelque 500 enfants dont les parents ont été arrêtés.

Ces enfants étaient les plus susceptibles de ressentir une détresse émotionnelle, mais la peur s’est également propagée aux enfants qui craignaient que leurs parents ne soient ensuite « pris ». L’heure du conte se tournait souvent vers les raids et devenait émouvante, ont déclaré les enseignants. Certains enfants ont intériorisé la disparition de leurs parents comme un abandon. Certains enfants mangeaient moins et perdaient du poids, tandis que d’autres commençaient à devenir agités ou avaient du mal à dormir.

« Certains parents ont déclaré que, des mois après les raids, leurs enfants pleuraient encore le matin lorsqu’on les déposait à l’école ou à la garderie, ce qu’ils faisaient rarement », indique le rapport. «On disait que les enfants étaient obsédés par la question de savoir si leurs parents allaient les chercher à l’école.»

Les soutiens de famille étant en détention, de nombreuses familles ont perdu du terrain sur le plan du loyer. Les trois quarts des parents ont déclaré avoir eu du mal à acheter suffisamment de nourriture après les raids. L’instabilité du logement a contraint certains enfants à changer d’école à plusieurs reprises. L’expérience « a détourné l’attention de certains enfants et a affecté leurs résultats scolaires », ont découvert les chercheurs.

Pour Martinez, il a fallu un an pour que l’école redevienne normale. Elle se sentait souvent nerveuse, « à l’affût » d’un autre raid.

« Cela m’a fait mal pendant un moment », a déclaré Martinez.

Comment les écoles et les familles peuvent offrir un soutien aux enfants

Les chefs d’établissement affirment qu’il est difficile de planifier une opération d’immigration. Les agents ne préviennent généralement pas les écoles. Mais les écoles qui accueillent les communautés immigrées peuvent prendre certaines mesures à l’avance.

«Nous nous entraînons pour des exercices d’incendie et de tornade, des évacuations de bus et, c’est triste à dire, de nos jours, nous nous entraînons pour des tireurs actifs. Il n’y a pas beaucoup d’exercices pour les raids ICE », a déclaré McGee, l’ancien surintendant du comté de Scott. Lorsque « les familles sont séparées et que vous êtes responsable de la façon dont ces enfants rentrent à la maison et de qui s’occupe d’eux, il est utile de comprendre un peu que : Hé, vous devez être préparé. »

Personnel scolaire ayant subi des raids Dans leurs communautés, ils disent qu’il est particulièrement important d’élaborer un protocole d’urgence sur la façon dont les enfants doivent être inscrits à l’école si leur tuteur agréé n’est pas disponible pour les récupérer. Il est également utile d’identifier un abri temporaire potentiel pour les étudiants, que ce soit dans une école, une église locale ou un centre communautaire.

McGee et son équipe rencontraient quotidiennement les directeurs des écoles où de nombreux enfants étaient touchés par les raids pour leur demander comment se portaient les enseignants et les élèves. Le district a également fourni du matériel pour aider les enseignants à parler des raids en classe et à expliquer aux enfants qui n’ont pas été affectés ce que ressentent leurs camarades de classe.

« Nous ne nous sommes pas lancés dans une lutte politique pour savoir pourquoi ceci s’est produit, ou pourquoi cela s’est produit, si cela devait se produire, si cela ne devait pas se produire ? » dit McGee. « Notre métier, c’est de s’occuper des enfants. »

Pour Martinez, les soins que deux enseignants lui ont témoignés ont été particulièrement utiles. Ils l’ont chacun pris à part pour parler de ce qui s’était passé et lui ont dit de leur faire savoir si elle avait besoin de plus de temps pour terminer ses devoirs.

« J’ai beaucoup apprécié cela », a déclaré Martinez. «Cela m’a donné l’impression : ‘Oh, ils ont compris.’»

Sa famille a également élaboré un plan précisant ce qu’elle ferait exactement et où elle irait si une autre descente d’immigration avait lieu, ce qui a contribué à apaiser une partie de l’anxiété. Martinez sait, par exemple, que si sa famille doit vendre ses biens et retourner au Mexique, elle restera aux États-Unis pour terminer ses études universitaires.

« Tu vas emporter quelque chose qui ne t’appartient pas, mais nous n’avons pas le choix », a déclaré Gabriela Uribe Mejia à sa fille. « Elle a dit : ‘Ne vous inquiétez pas, je comprends, je sais quoi faire.’ Mais c’est une jeune fille.

Pourtant, les défenseurs des droits des immigrants s’inquiètent des effets à long terme sur les enfants et les familles.

Lorena Quiroz, qui dirige l’Immigrant Alliance for Justice and Equity, basée au Mississippi, faisait partie des organisateurs communautaires qui ont fait du porte-à-porte pour demander aux familles si elles avaient besoin de nourriture, d’assistance juridique ou d’autre soutien à la suite des raids dans le Mississippi.

Quiroz connaît des familles touchées qui ont été déchirées par l’alcool et les bagarres, ainsi que des adolescents qui ont abandonné leurs études. Les mères ont encore honte des semaines qu’elles ont passées à porter un moniteur de cheville, visible par tous sous leurs jupes mayas traditionnelles. Les adultes pleurent encore lorsqu’ils passent devant les poulaillers.

Les gens en parlent « comme si c’était hier », a déclaré Quiroz. « Imaginez que cela se produise partout. »

Cette histoire a été initialement publiée par Chalkbeat. Chalkbeat est un site d’information à but non lucratif qui couvre les changements pédagogiques dans les écoles publiques.