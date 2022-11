Le plan d’expulsion du Royaume-Uni au Rwanda et le bilan des droits de l’homme attaqués lors d’une enquête de l’ONU

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les projets du Royaume-Uni d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda et de déchirer la loi sur les droits de l’homme ont été vivement critiqués lors d’une réunion spéciale des Nations Unies.

Le gouvernement de Rishi Sunak a subi l’embarras de pays allant des États-Unis et de l’Allemagne à l’Angola remettant en question son bilan en matière de droits de l’homme, lors du rassemblement à Genève.

Washington a souligné comment l’agence des Nations unies pour les réfugiés a tiré la sonnette d’alarme sur l’intention “d’envoyer des demandeurs d’asile dans des pays tiers”, à commencer par le Rwanda.

La Nouvelle-Zélande a appelé le Royaume-Uni à “veiller à ce que son traitement des demandeurs d’asile soit conforme à ses engagements en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés”.

L’Allemagne et la Belgique ont fait part de leurs craintes que la révision de la loi sur les droits de l’homme ne sape l’engagement envers la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – avec un impact potentiel sur l’accord commercial du Brexit.

La Suisse a demandé pourquoi le Royaume-Uni autorise la détention illimitée des demandeurs d’asile – alors que la controverse fait rage sur les conditions “misérables” au centre de traitement de Manston.

Et l’Angola a souligné la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, suggérant “une stratégie d’urgence contre la pauvreté” pour soulager la douleur des personnes “les plus touchées”.

Yasmine Ahmed, directrice britannique de l’organisation Human Rights Watch, a averti que la “réputation internationale” du Royaume-Uni était en danger, lors de l’examen régulier du Conseil des droits de l’homme des Nations unies

« Cet examen du bilan du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme ne pouvait pas être plus opportun. Le glissement vers le fait de devenir un paria des droits de l’homme sera une grave préoccupation pour la communauté internationale », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« Espérons que les projecteurs internationaux inciteront le Royaume-Uni à repenser ses attaques zélées contre les droits de l’homme et à changer de cap. Ne pas le faire risque d’enhardir les autocrates.

Mais, à Genève, le jeune ministre britannique de la Justice, Mike Freer, a riposté en déclarant : « Le Royaume-Uni a une longue et fière tradition de fournir un foyer aux personnes fuyant la persécution et l’oppression.

Il a insisté sur le fait que le plan rwandais – bloqué par une contestation judiciaire – « rendrait le système plus juste et plus efficace, afin que nous puissions mieux protéger et soutenir ceux qui ont véritablement besoin d’asile ».

“Nos systèmes et processus d’immigration et d’asile ont été soumis à des contraintes importantes au cours de la dernière décennie et continuent de faire face à d’énormes défis”, a déclaré M. Freer.

Le ministère de l’Intérieur a fait valoir que le plan d’expulsion du Rwanda pouvait réduire le nombre de petites traversées en bateau à travers la Manche, mais son propre haut fonctionnaire a contesté cette affirmation.

Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur touchée par le scandale, a suscité l’indignation en décrivant l’arrivée d’un nombre sans précédent de 38 000 personnes cette année comme une “invasion”, adoptant le langage de l’extrême droite.

Une nouvelle déclaration des droits réalisera le rêve des conservateurs de remplacer la loi sur les droits de l’homme du travail, mais les critiques préviennent qu’elle déchirera des protections vitales.

L’idée a été abandonnée par le mandat de premier ministre de courte durée de Liz Truss – mais a été relancée par Dominic Raab, renommé secrétaire à la justice.