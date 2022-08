Le plan d’exploitation de la prison du comté de Kendall comprendrait huit licenciements – Shaw Local

Il y a des économies à réaliser en réduisant les opérations ou en fermant complètement la prison du comté de Kendall à Yorkville.

La fermeture de l’établissement, qui n’est plus envisageable, aurait peut-être permis au bureau du shérif du comté de Kendall d’économiser 2,7 millions de dollars par an.

Réduire les opérations en réduisant le nombre de détenus, un plan que le shérif Dwight Baird soumettra au conseil du comté de Kendall dans le cadre de sa proposition de budget pour l’exercice à venir, devrait permettre d’économiser environ 1,5 million de dollars par an.

Ces deux plans ont un coût humain important : les licenciements d’employés.

La fermeture complète de la prison et l’envoi de détenus à la prison du comté de Kane à St. Charles auraient entraîné 31 réductions de personnel. Avec cinq postes actuellement vacants, cela se serait traduit par 26 licenciements directs.

Lors d’une réunion avec le conseil du comté le 11 août, Baird a recommandé une alternative moins drastique.

Les détenues de Kendall seraient transportées à la prison de Kane, mais la population masculine du comté de Kendall resterait, ainsi que 20 détenues hors du comté.

Si l’on tient compte des cinq postes non pourvus, la réduction de 13 effectifs signifierait huit licenciements.

Baird a déclaré qu’avec une population carcérale en déclin et le devoir de protéger à la fois le public et ses impôts, il ne peut plus gérer la prison de manière financièrement responsable au niveau actuel des opérations.

Les membres du conseil d’administration du comté ont reconnu la nécessité d’une réflexion originale de la part de Baird.

“Vous regardez le côté commercial et je pense vraiment que quelque chose doit changer par rapport au statu quo”, a déclaré le président des finances du conseil du comté, Matt Kellogg.

Cependant, les membres du conseil ont clairement indiqué qu’ils entendaient des inquiétudes, et non le soutien du public pour la fermeture de la prison.

Un facteur majeur dans la réflexion de Baird est le nouveau système de libération sous caution sans numéraire qui deviendra loi dans l’Illinois le 1er janvier 2023 et devrait réduire la population carcérale d’environ 30 %.

La prison de Kendall, d’une capacité de 203, compte généralement environ 130 à 140 détenus un jour donné, mais normalement seuls 50 à 60 viennent du comté de Kendall, le reste étant des prisonniers fédéraux ou d’autres juridictions.

Le nombre de détenus de Kendall tomberait probablement à moins de 40, a indiqué Baird.

Dans le cadre du système de libération sous caution sans numéraire, les personnes considérées comme ne constituant pas une menace pour le public seraient libérées moyennant une caution signée.

Baird a déclaré qu’il travaillera pour s’assurer que l’emploi est trouvé pour les députés dont les postes pourraient être supprimés. Il a même suggéré que des députés supplémentaires patrouillant dans les rues pourraient être un résultat.

“Nous devons avoir des discussions avec les syndicats”, a déclaré Baird.

“Tout cela pourrait aller de travers après que nous aurons entendu le public”, a déclaré le président du conseil d’administration, Scott Gryder.

Gryder a reconnu les députés des services correctionnels qui étaient présents à la réunion.

“Merci pour tout ce que vous faites au nom du comté”, a déclaré Gryder. “Nous sommes reconnaissants pour ce que vous faites.”

L’adjoint aux services correctionnels Dalton Misener s’est adressé au conseil d’administration, mettant un visage sur le potentiel de licenciements.

“Je serais l’un d’entre eux”, a déclaré Misener aux membres du conseil d’administration. “Les emplois que nous obtiendrions seraient accompagnés de réductions de salaire et de déplacements plus importants.”

Casey Catwell, un vétéran de 18 ans au sein du personnel pénitentiaire, a exhorté le conseil à prendre soin des adjoints qui pourraient être licenciés.

“Nous sommes une famille. Nous espérons que vous avez nos meilleurs intérêts à cœur », a déclaré Catwell.

Baird a déclaré qu’il y avait actuellement des signes d’épuisement du personnel à la prison, avec une augmentation des congés de maladie et des plaintes du personnel.

Les adjoints se portent moins souvent volontaires pour les heures supplémentaires, a déclaré Baird, forçant les autres à travailler en double quart de travail. Il y a eu trois démissions imprévues au cours des trois derniers mois, a-t-il déclaré.