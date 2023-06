Le plan d’évitement de la faillite de Milwaukee autorise le Sénat du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Le Sénat du Wisconsin a adopté mercredi un plan bipartite pour empêcher Milwaukee de faire faillite qui envoie également plus d’aides d’État à chaque communauté de l’État, une augmentation de financement longtemps recherchée convenue par les législateurs républicains et démocrates. Le gouverneur Tony Evers.

La mesure fait partie d’un accord plus large conclu par Evers et les dirigeants législatifs républicains après des mois de pourparlers qui augmente également le financement de l’éducation K-12 de plus d’un milliard de dollars.

Une fois approuvés par l’Assemblée comme prévu plus tard mercredi, les projets de loi se dirigeraient vers Evers, qui devrait les signer.

Les dirigeants de Milwaukee ont mis en garde contre les conséquences désastreuses et les coupes budgétaires catastrophiques alors que la ville risque la faillite d’ici 2025. Milwaukee est aux prises avec un système de retraite sous-financé et pas assez d’argent pour maintenir les services essentiels de police, d’incendie et d’urgence.

« Nous ne pouvons pas laisser échouer notre plus grande ville », a déclaré le sénateur démocrate Mark Spreitzer avant que le Sénat ne l’adopte lors d’un vote bipartisan 21-12.

Evers, s’exprimant mercredi sur WTMJ-AM avant le vote, a annoncé que l’accord était « vraiment, vraiment important » à la fois pour la ville et le comté de Milwaukee, mais aussi pour les enfants en raison de l’augmentation du financement, y compris davantage pour la santé mentale.

« Nous avons rencontré le problème sur place », a déclaré Evers. « Chaque côté a renoncé à certaines choses qui sont importantes pour eux. C’est comme ça qu’on fait des compromis.

La proposition de Milwaukee et le projet de loi correspondant sur le financement des écoles ont leurs détracteurs républicains et démocrates, malgré l’accord bipartite.

Les conservateurs se moquent du projet de loi de Milwaukee en tant que renflouement de la ville la plus grande et la plus démocratique de l’État et affirment que les augmentations de la taxe de vente locale devraient nécessiter l’approbation des électeurs. Le syndicat des enseignants de l’État n’aime pas l’augmentation des paiements de bons aux écoles privées qui font partie du plan de financement de l’éducation et a appelé Evers à y opposer son veto.

« Ce n’est pas un compromis », a déclaré la sénatrice démocrate Lena Taylor, qui a fait valoir que l’accord n’en faisait pas assez pour aider Milwaukee. « C’est du grand vol. »

Les sénateurs démocrates se sont également opposés à diverses parties du projet de loi qui n’étaient pas liées aux aides d’État, comme l’interdiction pour les communautés locales de placer des référendums consultatifs sur le scrutin et la limitation de la durée pendant laquelle les responsables locaux de la santé peuvent ordonner la fermeture d’entreprises pendant une urgence sanitaire.

« Ce monstre de Frankenstein d’un projet de loi devrait être abattu », a déclaré le sénateur démocrate Chris Larson, de Milwaukee.

La sénatrice républicaine Mary Felzkowski a déclaré que le projet de loi n’était pas parfait, « mais ne laissons pas le parfait entraver le très, très bon ».

L’accord a résolu le plus grand point de friction sur qui pourrait déterminer si la ville et le comté de Milwaukee peuvent augmenter la taxe de vente locale pour payer les coûts de retraite et les services d’urgence. En vertu du projet de loi, ce pouvoir appartient au Conseil du comté de Milwaukee et au Conseil commun de Milwaukee. Certains républicains voulaient exiger l’approbation des électeurs avant que les impôts puissent être augmentés.

La proposition tant attendue d’éviter la faillite de Milwaukee envoie également plus d’argent à toutes les villes, villages, villes et comtés du Wisconsin.

L’aide d’environ 1,6 milliard de dollars aux gouvernements locaux – connue sous le nom de revenus partagés – serait payée en puisant 20% de la taxe de vente de 5 cents de l’État. L’aide augmenterait alors avec les recettes de la taxe de vente.

Les revenus partagés des gouvernements locaux sont restés pratiquement inchangés pendant près de 30 ans et ont été réduits en 2004, 2010 et 2012.

Evers et les républicains ont salué les accords comme des gains transformationnels pour Milwaukee et les gouverneurs locaux, ainsi que pour les écoles de l’État, tout en admettant qu’il y a des éléments auxquels ils s’opposent.

Evers, un ancien surintendant de l’État, s’est longtemps opposé à l’expansion du système de bons pour les écoles privées de l’État, qui permet aux élèves des écoles publiques de fréquenter gratuitement les écoles privées. Dans le cadre de l’accord, les paiements que les écoles privées reçoivent pour accepter les élèves des écoles publiques augmenteraient. Cela réduirait les coûts pour permettre aux écoles privées d’augmenter le nombre d’étudiants sans bon qu’elles acceptent.

Les défenseurs des écoles de bons disent que le financement supplémentaire aidera à ralentir la fermeture des écoles de bons à court d’argent. Plus de 40% des écoles privées qui ont reçu des bons ont fermé depuis le début du programme à Milwaukee en 1990. C’était le premier programme de bons dans le pays. Il s’est étendu à tout l’État du Wisconsin en 2013, mais il existe des plafonds d’inscription qui n’augmenteraient pas dans le cadre de l’accord.

Le plan prévoit également de dépenser 50 millions de dollars supplémentaires pour des programmes de lecture et d’alphabétisation dans les écoles, mais il ne détaille pas exactement ce que sont ces programmes. Le projet de loi augmentera également le remboursement des frais d’éducation spéciale pour couvrir un tiers des dépenses des districts et consacrera 30 millions de dollars à la santé mentale dans les écoles, deux priorités pour Evers et les démocrates.

Scott Bauer, l’Associated Press